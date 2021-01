Cărţi de afaceri pe care trebuie să le citeşti!

În fiecare an, zeci de cărţi de afaceri sunt publicate şi citite de milioane de oameni, dar care sunt cele cărora ar trebui să le acordăm prioritate? Mai jos prezint lista cărţilor care au rezistat trecerii timpului - au făcut lista bestseller-urilor şi au fost recomandate de cei mai de succes lideri de afaceri din lume.

Influence by Robert B. Cialdini

Acest renumit bestseller al New York Times este bazat pe aproape patru decenii de cercetare asupra psihologiei persuasiunii. Susţinută de cercetări ştiinţifice bazate pe dovezi, Influence prezintă cele şase principii universale de persuasiune ale lui Cialdini şi explică cum să le aplici etic în situaţii de afaceri pentru a-i putea influenţa pe cei din jur.

"Una dintre cărţile mele de afaceri preferate pentru predarea elementelor de bază ale persuasiunii - o abilitate esenţială pentru lansarea, angajarea şi construirea de start-up-uri." ~ Michele Romanow, preşedinte şi cofondator, Clearbanc.

Multipliers by Liz Wiseman and Greg McKeown

Ce diferenţiază liderii buni de liderii răi? Şi ce pot face liderii răi (sau mediocri) pentru a se îmbunătăţi? Răspunzând la aceste întrebări, Multipliers oferă cititorilor un cadru pentru a deveni tipul de şef care poate hrăni şi amplifica capacităţile naturale ale echipei lor pentru a produce rezultate de afaceri mai bune.

"Multipliers m-a ajutat să înţeleg cum arată un lider care îşi face echipa mai bună." ~ Tyler Handley, CEO şi cofondator, Inkbox

Zero to One by Peter Thiel

Lumea modernă pare a fi plină de inovaţie; totuşi antreprenorul şi investitorul Peter Thiel crede că trăim într-o epocă de stagnare inovativă şi că puţine companii lansează ceva cu adevărat nou. În Zero to One, autorul oferă câteva sfaturi practice pentru antreprenori, să poată realiza mai mult.

"Într-o epocă în care înfiinţarea unei companii este" cool ", prea mulţi oameni încep afaceri care sunt destinate eşecului. Totuşi, Thiel are un cadru pentru construirea unor afaceri masive şi prezintă cum, în carte ". ~ Yang Yu, CEO şi fondator KitchenMate.

Shoe Dog by Phil Knight

Construirea unui brand iconic de miliarde de dolari nu se întâmplă fără unele probleme pe parcurs. Într-un memoriu emoţionant, Phil Knight, fondatorul şi preşedintele consiliului de administraţie al Nike, aminteşte de istoria companiei - de la început, când s-a împrumutat de 50 USD de la tatăl său în 1964 şi până în prezent.

"Este un memoriu incredibil de bine scris şi un memento puternic că oamenii obişnuiţi pot face lucruri extraordinare." ~ James Y. Lee, CEO şi fondator al Jubilee Media.

Let My People Go Surfing by Yvon Chouinard

În timp ce construia Patagonia Inc., fondatorul Yvon Chouinard a refuzat să sacrifice atenţia companiei asupra responsabilităţii de mediu în schimbul unui profit mai mare. În cele din urmă, le-a realizat pe ambele şi a creat una dintre cele mai faimoase companii de îmbrăcăminte outdoor.

Let My People Go Surfing este povestea lui Chouinard de a construi o afacere care funcţionează eficient şi nu afectează mediul înconjurător.

"Într-o lume în care ne străduim întotdeauna să creştem cu orice preţ, această carte m-a făcut să cred că este posibil să realizăm lucruri grozave ca afacere şi să facem lumea un loc mai bun". ~ Salima Visram, CEO şi fondator SAMARA.

Stress Less, Accomplish More by Emily Fletcher

În căutarea unei modalităţi eficiente de a se destresa, mulţi proprietari de afaceri şi directori au apelat la meditaţie. Pentru a face practica mai accesibilă, în cea mai recentă carte Stress Less, Accomplish More, Emily Fletcher, fondatoarea Ziva Meditation, informează cititorii despre beneficiile unei pauze mentale şi oferă un plan simplu de meditaţie de 15 minute conceput pentru a ajuta profesioniştii ocupaţi să se reîncărce rapid.

"Cartea lui Emily m-a ajutat să învăţ să meditez într-un mod care a funcţionat pentru creierul meu întotdeauna ocupat cu ceva." ~ Gareth Everard, cofondator, Rockwell Razors.

Good To Great by Jim Collins

De ce unele companii obţin un succes susţinut, în timp ce altele nu? Aceasta este o întrebare care l-a nedumerit mult timp pe Jim Collins, astfel încât, pe o perioadă de cinci ani, el şi echipa sa de cercetare au comparat cu atenţie companiile care au obţinut succes pe termen lung cu cele care nu au reuşit. Astfel, a descoperit factorii determinanţi ai unei afaceri măreţe - pe care Collins îi împărtăşeşte în Good to Great.

"[Această carte] este o amintire că marile companii sunt construite printr-o forţă de voinţă susţinută pe termen lung, mai degrabă decât unul sau două momente de" schimbare a jocului "." ~ Matt Loszak, cofondator, Humi.

Creativity, Inc. by Ed Catmull and Amy Wallace

Creativitatea este un element esenţial al oricărei afaceri de succes - ceva ce Ed Catmull ştie prea bine. De la cofondatorul Pixar Animation Studios vine o carte incisivă despre cum să încurajezi creativitatea în tine şi angajaţii tăi, plus sfaturi din numeroasele eşecuri şi reuşite ale autorului de-a lungul carierei sale istorice.

"Aceasta este o carte inspiraţională. Catmull este sincer în ceea ce priveşte tehnicile pe care echipa sa le-a folosit pentru a transforma Pixar într-un brand foarte iubit şi profitabil ". ~ Latif Nanji, CEO şi cofondator, Roadmunk.

Dare to Lead by Brene Brown

Cea mai bine vândută autoare, Brene Brown, crede că un leadership excelent este ceva ce poţi învăţa. În Dare to Lead, ea prezintă patru abilităţi cheie pe care le posedă cei mai buni lideri - deduse pe baza cercetărilor efectuate cu liderii de start-up-uri, întreprinderi de familie, organizaţii non-profit şi companii Fortune 50. Ea prezintă aceste abilităţi şi arată cum să le pui în practică.

"Brene Brown vorbeşte despre importanţa siguranţei psihologice pentru echipe şi importanţa de a fi vulnerabil ca lider. Cred cu adevărat că această carte este o lectură obligatorie pentru fiecare antreprenor. " ~ Taran Ghatrora, CEO şi cofondator, Blume.

The Subtle Art Of Not Giving A F • ck by Mark Manson

Potrivit lui Mark Manson, secretul unei vieţi mai fericite şi mai productive este simplu: să nu îţi pese de nimic. Susţinută de cercetări academice, The Subtle Art Of Not Diving A F • ck susţine că trebuie să nu ne mai preocupăm atât de mult de trivialităţile vieţii - căci nu sunt importante - şi, în schimb, să ne punem timpul şi energia în lucruri mai semnificative.

"Aceasta nu este în mod specific o carte de afaceri, dar oferă o mulţime de informaţii care pot fi cu siguranţă utile în situaţii de afaceri - cum ar fi cum să obţii un mod de gândire mai clar" ~ Willie Tsang, CEO şi fondator, Way of Will.