Centrul Global de Servicii al Ericsson din ţara noastră aniversează 15 ani de activitate

Ericsson România sărbătoreşte luna aceasta 15 ani de la înfiinţarea Centrului Global de Servicii din ţară. Centrul din Bucureşti este unul dintre cele patru pe care grupul le deţine la nivel mondial şi singurul aflat în Europa, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, centrul Global de Servicii din România a jucat un rol esenţial în ceea ce priveşte parcursul companiei Ericsson către operaţiuni bazate pe inteligenţă artificială şi analiză de date, implementând scenarii de utilizare a inteligenţei artificiale în domeniul telecomunicaţiilor şi aproximativ 1.000 de automatizări software şi soluţii tip bots implementate în ultimii 3 ani în cadrul operaţiunilor de reţea, a soluţiilor de tip IoT şi a serviciilor de broadcasting.

Centrul Global de Servicii al Ericsson din România a cunoscut o dezvoltare exponenţială începând din 2007. În primul an de activitate au fost create câteva sute de locuri de muncă, inclusiv pentru absolvenţii de facultate, oferindu-le acestora şansa unei cariere într-un mediu dinamic şi inovator, alături de unul dintre cei mai importanţi actori globali de pe piaţa de telecomunicaţii.

Dacă la un an de la înfiinţare centrul din România avea 240 de angajaţi, numărul acestora a ajuns în prezent la peste 2.100 de experţi în domenii precum: Servicii de Externalizare (Managed Services Networks), IT & Dezvoltare de Aplicaţii (IT & Application Development and Maintainance), Soluţii pentru Servicii Digitale (Digital Services), dar şi în hub-urile de achiziţii şi financiar. Împreună, aceşti specialişti deservesc 52 de clienţi din mai bine de 15 ţări la nivel global.

Principalele activităţi ale echipei Centrului Global de Servicii din România vizează operarea reţelelor de telecomunicaţii, servicii IoT şi de broadcasting, servicii IT şi dezvoltare de aplicaţii, cu scopul de a asigura funcţionarea unui număr de 300 de milioane de abonamente de servicii de telecomunicaţii, din întreaga lume. În cadrul filialei din România sunt vorbite 10 limbi diferite, incluzând atât Centrul Global de Servicii, cât şi alte Centre Locale de Operaţiuni coordonate de aici, subliniază sursa citată.

"Aniversarea a 15 ani de activitate a Centrului Global de Servicii al Ericsson în România reprezintă pentru noi un moment extrem de important. Suntem mândri de evoluţia Centrului şi de impactul generat pentru clienţii noştri. În continuare, ne propunem să contribuim la dezvoltarea industriei de IT şi Telecomunicaţii din România, aşa cum am făcut-o şi până acum. În ultimii 15 ani, amprenta tehnologiei s-a conturat tot mai puternic în vieţile noastre, iar infrastructura şi reţelele de telecomunicaţii au devenit vitale. În acelaşi timp, misiunea Ericsson este aceea de a crea o lume mai bună prin oportunităţile conectivităţii mobile şi prin inovaţiile pe care echipa noastră talentată le dezvoltă constant, inclusiv în Centrul din România", a declarat Dragoş-Mircea Rebegea, Country Manager România & Head of Sales România şi Moldova, în cadrul Ericsson, se mai arată în comunicat.