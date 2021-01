"CEZ va rămâne activ în România, după preluarea de către grupul australian MIRA"

Reporter: Cum aţi încheiat anul 2020 şi cu ce speranţă aţi intrat în 2021?

Ondrej Safar: Pentru Grupul CEZ în România, anul 2020 a fost un an în care ne-am depăşit limitele şi în care ne-am demonstrat că putem găsi cele mai bune soluţii indiferent de situaţie. A fost un an sub semnul noutăţii şi adaptării. Ne-am propus, în toată această perioadă, să menţinem nivelul calităţii serviciilor noastre fără a periclita în vreun fel siguranţa angajaţilor şi a clienţilor noştri şi am fost primii jucători din sectorul de energie şi gaze naturale care au hotărât închiderea Centrelor noastre de Relaţii cu Clienţii şi Utilizatorii şi mutarea dialogului cu aceştia din urmă, în mediul online, fiind capabili să oferim aceleaşi servicii de calitate clienţilor noştri. Nu am ezitat să păstrăm această măsură şi în perioada despre care vorbim, tocmai pentru a ne păstra angajaţii şi clienţii în siguranţă. Bineînţeles, având în vedere rolul nostru de importanţă strategică ca furnizor de utilităţi, ne-am îndreptat atenţia către asigurarea continuităţii operaţionale şi păstrarea unei strânse legături cu autorităţile locale.

În ceea ce priveşte deciziile de business, avem în vedere toate aspectele operaţionale şi strategice ale activităţii noastre şi căutăm în permanenţă soluţii care să ne permită să asigurăm continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor din aria noastră operaţională.

Rămânem atenţi la evoluţia acestei pandemii, astfel încât să putem lua cele mai bune decizii care să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică şi să menţinem confortul clienţilor noştri.

Cu privire la economia românească, căutăm soluţii să sprijinim clienţii din portofoliul CEZ, dar şi pe partenerii noştri şi comunitatea locală.

În acest sens, am îmbinat cele două obiective şi am decis că #ungestdebinenuepreascump. Sprijinind mediul de afaceri local, donăm mese calde prin intermediul furnizorilor noştri din HoReCa şi oferim cadouri partenerilor noştri achiziţionând produsele de la furnizori locali. Scopul este de a dărui beneficiarilor speranţă şi energie bună într-un context nesigur, în care este foarte important să rămânem împreună. De asemenea, susţinem clienţii noştri să beneficieze de diferite scheme de sprijin, cum ar fi "Programul Casa Verde, panouri fotovoltaice" sau recent "Electric Up".

Reporter: Care a fost impactul pandemiei asupra activităţii CEZ România?

Ondrej Safar: A trebuit să luăm mai multe măsuri de protecţie şi să direcţionăm întreaga comunicare în online ca urmare a epidemiei. Dar situaţia a fost gestionată foarte responsabil, iar impactul asupra operaţiunilor noastre a fost limitat. Faptul că avem o echipă de specialişti dedicaţi şi că am investit anterior în digitalizare au fost principalii factori de reuşită, chiar şi în faţa unei provocări atât de greu de anticipat. Încă de la apariţia primelor cazuri de COVID-19 la nivel naţional, Grupul CEZ în România s-a mobilizat pe toate planurile, luând în calcul atât rolurile de importanţă strategică care derivă din activităţile Grupului în zona de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice, cât şi crearea unui plan amplu de măsuri care să asigure condiţiile optime de protecţie pentru angajaţii noştri cât şi pentru clienţii şi consumatorii de energie electrică şi gaze naturale.

Am identificat şi implementat prompt măsuri complete de protecţie în conformitate cu toate recomandările specialiştilor, am păstrat un dialog permanent şi deschis cu angajaţii noştrii şi cu autorităţile locale şi centrale, cărora le-am pus la dispoziţie informaţii cu privire la situaţia epidemiologică actuală, dar şi legate de anumite activităţi specifice ale Grupului.

Totodată, am suplimentat măsurile de curăţenie şi dezinfecţie ale sediilor şi unităţilor noastre, am restricţionat complet accesul extern, am înlocuit deplasările în interes de serviciu cu teleconferinţe şi videoconferinţe şi am menţinut un proces rapid şi eficace de decizie la nivelul Grupului. Pentru Grupul CEZ în România, un sprijin de nădejde în această perioadă a fost nivelul de digitalizare a tuturor companiilor din cadrul Grupului, în special sistemele şi soluţiile tehnice implementate la nivelul operatorului de distribuţie, care ne-au ajutat să implementăm cu mai multă uşurinţă măsurile de protecţie impuse de pandemia de COVID-19.

Aşa se face că mai mult de jumătate dintre angajaţii noştri lucrează în sistem de telemuncă. În plus, la revenirea la birou, după mai mult de 2 săptămâni, toţi angajaţii sunt testaţi, prin grija responsabililor desemnaţi.

Reporter: Când preconizaţi că va fi finalizat transferul activelor CEZ către fondul de investiţii MIRA (Macquarie Infrastructure and Real Assets)?

Ondrej Safar: Odată semnat acordul între CEZ a.s. şi Macquarie Infrastructure and Real Assets, tranzacţia trebuie să fie aprobată de Directoratul European General pentru Concurenţă şi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Documentaţia pentru aprobare a fost depusă în luna noiembrie 2020, iar în primele zile ale acestui an am primit avizul favorabil al Directoratului European General pentru Concurenţă. Suntem, astfel, în linie cu calendarul estimat al proiectului.

Reporter: Oferta celor de la MIRA a fost cea mai competitivă prin prisma preţului sau au fost luate în considerare şi alte elemente, poate cum ar fi planul de investiţii propus pentru activele respective? De asemenea, ne puteţi oferi detalii în legătură cu preţul oferit de MIRA? Surse din piaţă spun că este vorba de circa 1,1 miliarde euro...

Ondrej Safar: Aceste abordări de evaluare sunt standard şi sunt utilizate în orice tip de tranzacţie. În cazul tranzacţiilor din acest domeniu, aceste informaţii nu sunt dezvăluite, deoarece ar putea afecta transparenţa procesului.

De obicei, atât valoarea întregului pachet, cât şi valorile individuale ale companiilor implicate sunt luate în considerare în cazul unor decizii de investiţii. Ca şi în cazul altor tranzacţii similare, acest tip de informaţii este confidenţial pentru a menţine gradul maxim de transparenţă şi obiectivitate al procesului de vânzare. Preţul de licitaţie a fost principalul criteriu de selecţie şi MIRA l-a oferit pe cel mai mare. În acelaşi timp, s-a luat în considerare dacă ofertantul depune oferta pentru întregul pachet de active sau doar pentru părţi individuale, dacă şi cum finanţarea este securizată sau dacă termenii prevăzuţi în contract sunt îndepliniţi.

Reporter: Care sunt planurile CEZ România până la transferul activelor?

Ondrej Safar: În România, avem în continuare responsabilitatea de a asigura servicii în care pot avea încredere toţi cei peste 1,3 milioane de clienţi ai noştri. CEZ va continua să acţioneze responsabil şi sustenabil până la finalizarea tranzacţiei. Ne vom derula proiectele de investiţii şi modernizare, vom continua să dezvoltăm produse şi servicii care să răspundă nevoilor clienţilor noştri şi vom continua să contribuim la o calitate mai bună a vieţii în comunităţile în care suntem prezenţi.

Mai mult, toate aceste activităţi sunt conduse de echipa noastră românească locală, experţi foarte experimentaţi în domeniul lor, care rămâne în cadrul companiilor, alături de clienţii noştri.

Schimbarea acţionariatului nu va afecta în niciun fel negativ operaţiunile noastre. CEZ rămâne activ în România, dezvoltându-şi portofoliul de servicii energetice.

De exemplu, înainte de sfârşitul lunii ianuarie, CEZ Vânzare va lansa un produs energetic unic pe piaţă, protejându-ne clienţii împotriva impactului negativ al unui potenţial diagnostic COVID-19 şi al şomajului: CEZ Confort Asigurat.

Reporter: Care sunt investiţiile CEZ în România?

Ondrej Safar: Am venit aici să fim un investitor pe termen lung şi consider că am demonstrat acest lucru prin derularea întregii activităţi de-a lungul timpului. În perioada octombrie 2005-decembrie 2020, am avut investiţii realizate CAPEX de 2.811.078 mii lei şi PIF 2.770.478 mii lei. La finalul anului 2019, volumul de investiţii realizate se ridica la 190.331,82 mii lei. Ca procente d investiţii realizate până la finalul lunii septembrie 2020 amintim: CAPEX 78,45%, PIF 60,73%. Am investit în modernizarea staţiilor 110/20 kV, modernizarea reţelei de joasă tensiune şi a branşamentelor utilizatorilor prin scoaterea la limita de proprietate, modernizarea liniilor electrice subterane etc. Aproximativ 60 milioane euro au fost investite doar în programul SMART TRANSFORMATION, program ce se întinde până în anul 2024. CEZ Group rămâne activ în România, concentrându-se pe activitatea de trading de energie (CEZ Trade) şi servicii energetice (High-Tech Clima).

Reporter: Grupul CEZ este prezent pe piaţa românească încă din 2005. Cu ce gând plecaţi acum, la aproape 16 ani distanţă, din România?

Ondrej Safar: CEZ Group va rămâne prezent în piaţa din România prin intermediul companiilor sale de trading, CEZ Trade şi CEZ ESCO România. Aceste două companii vor funcţiona după aceleaşi coordonate ca restul activităţilor operaţionale pe care CEZ le-a coordonat în România, setându-şi în continuare obiective îndrăzneţe, susţinute de inovaţie şi digitalizare.

Reporter: Cum v-aţi pregătit pentru liberalizarea pieţei energiei electrice?

Ondrej Safar: În contextul eliminării tarifelor reglementate de furnizare energie electrică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), furnizorul CEZ Vânzare prezintă deja un portofoliu larg de produse şi servicii şi pregăteşte şi alte oferte noi, avantajoase şi adaptabile nevoilor clienţilor săi. Toate produsele şi serviciile CEZ Vânzare au fost concepute pentru a se potrivi nevoilor şi caracteristicilor specifice ale clienţilor noştri, inclusiv produse cu sau fără abonament lunar, cu servicii de urgenţă la domiciliu sau cu un termostat inteligent inclus, oferindu-le instrumentele pentru a-şi gestiona consumul de energie. Cel mai nou produs, CEZ Confort Asigurat, aşa cum am menţionat mai sus, va aborda două aspecte cheie în care clienţii noştri au nevoie de un sentiment de certitudine: infecţia cu SARS-CoV-2 şi şomajul. De asemenea, pentru a încuraja contractarea online, în contextul epidemiologic actual, CEZ Vânzare a dezvoltat un produs exclusiv online CEZ Verde Online, care oferă 100% energie regenerabilă, la un preţ special.

Reporter: Care consideraţi că sunt cele mai mari provocări pentru economia românească în 2021 şi, de ce nu, în anii următori?

Ondrej Safar: Ca provocări pentru viitor, aş aminti: identificarea unor soluţii pentru industriile/domeniile cele mai afectate: HoReCa, educaţie, susţinerea financiară a acestor industrii. Marii dezvoltatori, multinaţionalele şi specialiştii din diferite domenii trebuie să îşi dea mâna pentru a găsi cele mai bune variante pentru a depăşi orice situaţie.

Anul 2020 a fost despre transformarea unor businessuri pentru adaptarea la situaţia actuală, generarea unor meserii noi, revitalizarea domeniul IT, digitalizarea automată a unor afaceri, structuri etc. Şi considerăm că acest context a fost momentul în care am realizat că putem mai mult, mai repede, mai bine.

Reporter: Mulţumim!