China a ridicat interdicţia pentru filmele Marvel

China a ridicat interdicţia neoficială asupra titlurilor Marvel, anunţând date de lansare pentru două filme majore cu supereroi, "Black Panther: Wakanda Forever" şi "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", informează news.ro.

"Black Panther: Wakanda Forever", care a fost lansat peste tot în lume în noiembrie anul trecut, va avea premiera în China pe 7 februarie. La scurt timp, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" va fi lansat pe 17 februarie, în aceeaşi zi, filmul fiind văzut în SUA şi în Marea Britanie. Datele au fost publicate pe conturile reţelelor de socializare chineze ale Marvel.

Aceste filme vor fi primele aventuri Marvel care vor rula în China de la "Avengers: Endgame" din 2019 (care a încasat 632 de milioane de dolari în această ţară) şi "Spider-Man: Far From Home" (care a adus 198 de milioane de dolari). În trecut, filmele Marvel au fost extrem de populare în China, "Black Panther" încasând 105 milioane de dolari, iar "Ant-Man and the Wasp" câştigând 121 de milioane de dolari în ţară.

Foarte puţine filme de la Hollywood au avut acces în cinematografele chinezeşti în pandemie.

"Dezgheţul" faţă de filmele Disney în China a început la sfârşitul anului 2022, cu producţia lui James Cameron "Avatar: The Way of Water", care a primit permisiunea de a fi proiectată în ţară de la Biroul de Film din China. Până acum, filmul a câştigat aproximativ 220 de milioane de dolari pe teritoriu.