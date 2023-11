Chiriţoiu, despre plafonarea preţurilor la alimente: "Trebuie să găsim un nou mecanism pentru anul viitor"

Măsura privind plafonarea preţurilor la alimente de bază şi-a atins obiectivul, înregistrându-se reduceri substanţiale la lapte şi la produsele lactate, fructe şi legume, cele mai mici scăderi de preţ fiind la produsele din carne, a afirmat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, informează agerpres.ro.

Potrivit sursei menţionate, "Categoric, atât mecanismul din primăvară, care era mecanismul voluntar, cât şi mecanismul OUG, au avut efect. În ambele cazuri am văzut reduceri ale preţurilor, mai mult la lactate, mai puţin la produse din carne. Am văzut reduceri la toate categoriile de alimente. Evident, cele mai mari s-au înregistrat la cele sezoniere, fructe şi legume. Totuşi, reduceri substanţiale s-au înregistrat la lapte şi la produsele lactate şi reduceri destul de mici la produsele din carne. Ideea este cum mergem mai departe. Ne uităm la ce fac şi alte ţări, ne uităm şi la Grecia, ne uităm la ce au făcut francezii. Putem să ne inspirăm din diferite modele pe care le vedem în Europa. Noi, în general, recomandăm un mecanism voluntar care se pare că are mai multă flexibilitate şi cred că are şanse să ducă la efecte bune pentru populaţie, fără a perturba relaţii economice, fără a perturba retaileri, dar mai ales producători. De la un produs la altul situaţia poate să difere", a menţionat Chiriţoiu, la prezentarea Raportului privind concurenţa în sectoare cheie pentru anul 2023.

Conform agerpres, el a explicat că trebuie găsit un nou mecanism pentru 2024, în condiţiile în care cel în vigoare trebuie să expire la începutul anului viitor: "Au existat măsuri luate la începutul anului numai pe zona de lactate, extinse ulterior pe zona alimentelor de bază. Acum trebuie să găsim un nou mecanism pentru anul viitor. Măsurile gândite pe termen scurt şi-au atins obiectivul şi trebuie să găsim un mecanism care să funcţioneze şi în perioada următoare", a mai spus Chiriţoiu.