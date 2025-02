Ciolacu: "Anul 2025 şi anul 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România"

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România că există în continuare o diferenţă între urban şi rural şi a precizat că 2025 şi 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România, anunţă news.ro.

Conform sursei citate, el a adăugat că şi-ar dori ca prioritare să fie investiţiile din PNRR deoarece acestea trebuie implementate până la sfârşitul anului 2026.

"Regândiţi rapid, şi asta înseamnă în câteva săptămâni, regândiţi structura de organizare şi de funcţionare a fiecărui minister astfel încât relaţia cu autorităţile locale şi decontările, mai ales pe PNRR, să fie o prioritate", le-a mai spus el miniştrilor.

"Mă bucur mult că ne vedem şi anul acesta. După unii anul trecut a fost un an rău, normal că după alţii a fost un an bun. Cred că anul trecut, mai ales în ceea ce priveşte investiţiile dumneavoastră, a fost un an bun. Puţină lume a fost atentă când am anunţat prin septembrie anul trecut, că indiferent, cu orice risc, riscul nu era decât cel de a depăşi deficitul, voi continua investiţiile care sunt în derulare în România. A existat la sfârşitul anului o degradare mai accentuată a deficitului bugetar, dar acest lucru s-a datorat şi investiţiilor pe care dumneavoastră le aveţi în derulare. Ştim cu toţii că am pornit acel proiect nou Anghel Saligny, de 65 de miliarde, gândindu-l pe o perioadă de patru ani. Anul trecut a fost un an în care dumneavoastră aţi avut primii alegeri. Vreau să vă spun că la sfârşitul anului cheltuielile pentru programul Anghel Saligny au fost de peste 60% din suma de 65 de miliarde. Ea nu s-a raportat multianual cum a fost de fapt gândit proiectul", a declarat Marcel Ciolacu.

El a menţionat că 2025 şi 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România.

"E foarte uşor să critici sau este foarte uşor să blochezi investiţii. În continuare există o diferenţă mare între urban şi rural. De aceea, eu consider că şi anul 2025 şi anul 2026 trebuie să fie anii cu cele mai mari investiţii derulate în România. Mi-aş dori mult ca şi prioritate să fie investiţiile din PNNR, ţinând cont de faptul că la sfârşitul anului 2026 este deadline-ul de implementare. De aceea am făcut un apel şi în şedinţa de guvern, am să fac un apel şi la dumneavoastră ca dinamica relaţiilor cu fiecare minister în parte să se schimbe", mai transmis Marcel Ciolacu.

El a adăugat că nu mai trebuie angajaţi oameni special pentru fondurile europene deoarece în ministere există suficient personal pentru a se ocupa de acestea.

"Vorbeam mai devreme cu domnul ministru Fechet care îmi spunea că este prea puţină lume la implementarea programelor prin PNRR. O să-mi permit astăzi, nu să-l cert pe domnul Fechet, să fac o recomandare la toţi miniştrii. În fiecare minister sunt sute de oameni. Nu trebuie să mai stăm să angajăm alţi oameni special pentru derogarea fondurilor europene şi mai ales pentru PNRR. Regândiţi rapid, şi asta înseamnă în câteva săptămâni, regândiţi structura de organizare şi de funcţionare a fiecărui minister astfel încât relaţia cu autorităţile locale şi decontările, mai ales pe PNRR, să fie o prioritate. Intrăm într-un alt ritm şi într-o altă dinamică Dacă cumva ne trece prin cap că România se poate dezvolta fără fonduri europene, fără Uniunea Europeană, mai ales în aceşti doi ani, eu vă spun din toate perspectivele financiare, politice, toate perspectivele în ceea ce priveşte securitatea acestei ţări, este exclus", a mai afirmat Marcel Ciolacu.