CNN BUSINESS: "S&P are cel mai slab început de un an din 1939"

Indicele S&P 500 a scăzut cu peste 13% între lunile ianuarie şi aprilie 2022, cel mai slab început de an din 1939 încoace, adică de când legendarul investitor Warren Buffett avea doar nouă ani, conform CNN Business.

Sigur că, a pune alături piaţa bursieră de astăzi cu cea de acum 83 de ani nu este chiar ca şi cum s-ar compara lucruri similare pentru că, de pildă, atunci indicele era alcătuit doar din 90 de companii. Dar, oricum s-ar considera, prima treime a anului a fost foarte slabă pentru piaţa americană. Indicele Dow Jones avea o scădere de 9%, până la finele lui aprilie, în timp ce cu un declin de puţin peste 20%, Nasdaq Compsite, al companiilor active în domenii intensive în cunoaştere, era în ceea ce generic se numeşte piaţă "bear".

Pe Wall Street există o zicală veche "sell in May and go away", o referire la ideea că investitorii iau o pauză în timpul lunilor de vară până la începutul toamnei, iar acţiunile vor scădea chiar până înainte de sărbătorile de iarnă. Dar, este posibil ca anul acesta scăderea să fi avut loc deja, scrie CNN.

• "Investitorii au plecat deja ... dar este posibil ca acum să revină", conform CNN

Potrivit publicaţiei americane, există multe lucruri care pot să aducă îngrijorări în piaţă. Rezerva Federală este pe cale să înceapă majorarea ratelor dobânzii într-o manieră mai agresivă, pentru a lupta cu inflaţia, iar în China apar noi restricţii, impuse pentru stăvilirea unui nou val al pandemiei. În plus, mai este şi războiul început de Rusia în Ucraina. Or, toţi aceşti factori cresc îngrijorările investitorilor legate de o recesiune economică, scrie CNN Business.

Până acum, acţiunile companiilor tehnologice au fost cele mai lovite, Amazon, Facebook-Meta având scăderi puternice, în timp ce cu un declin de 68% (n.r. de la finele lunii decembrie până la finele săptămânii trecute), Netflix avea cea mai slabă performanţă din indicele S&P 500, de la începutul anului.

Dar, o altă zicală celebră printre investitori este "Stocks climb a wall of worry", ceea ce înseamnă că adesea pieţele cresc în vremuri tulburi, în parte deoarece investitorii privesc către un viitor mai bun, când temerile prezentului se risipesc.

În acest context, în prezent investitorii se întreabă dacă nu cumva ce este mai rău pentru acţiuni urmează să se întâmple sau piaţa se află în sfârşit la minime, dar unii strategi văd motive de optimism, conform publicaţiei americane.

Robert Teeter, directorul general al Silvercrest Asset Management, a scris într-o notă la începutul acestei săptămâni, preluată de CNN: "Pieţele dau probabil prea puţină crezare îmbunătăţilor din lanţurile de aprovizionare, mişcărilor de politică monetară antiinflaţionistă şi rezilienţei pieţei energiei - toate acestea par să se mişte în direcţia bună, ceea ce poate îmbunătăţi sentimentul şi evaluările la timpul cuvenit".

Teeter a adăugat că piaţa muncii rămâne sănătoasă, iar raportările financiare pentru primul trimestru al anului au fost în mare parte "respectabile", în ciuda "mai multor derapaje proeminente", în principal în domeniul tehnologiei, conform sursei amintite.

"Cu o bună parte din veştile proaste cunoscute şi perspectiva apariţiei unor veşti bune, poate fi prudent ca investitorii să îşi extindă orizontul de timp, pe măsură ce problemele se rezolvă", a adăugat Teeter.

• Zicala "sell in May and go away" nu s-a adeverit în ultimii ani, conform unui studiu al LPL Financial

Potrivit CNN, consumatorii americani nu dau semne că sunt încă prea îngrijoraţi de mersul economiei. Cu toate că încrederea este în scădere din cauza preocupărilor legate de inflaţie, vânzările cu amănuntul rămân la niveluri ridicate, fenomen pe care unii economişti l-au numit "cheltuieli de răzbunare" după doi ani de pandemie.

Linda Duessel, strateg senior la Federated Hermes a scris într-un raport de săptămâna trecută: "După doi ani de restricţii impuse din cauza pandemiei, oamenii vor să iasă şi au cu ce. Banii gospondăriilor au depăşit pentru prima dată datoriile, în trei decenii".

Conform strategului şi corporaţiile o duc bine. "Profiturile şi fluxurile de numerar sunt la maxime record. De asemenea, marjele profiturilor sunt la sau aproape de maxime record. Estimările privind câştigurile companiilor din S&P 500 continuă să crească, iar bilanţurile corporaţiilor sunt pline de numerar", a scris Duessel.

Bineînţeles că, asocierea dintre ridicarea ratelor dobânzilor şi creşterea preţului petrolului poate duce în cele din urmă la recesiune sau stagflaţie, adică o creştere economică lentă sau nulă, acompaniată de o inflaţie mare. Dar se pare că nu suntem încă în acel punct, ceea ce este bun pentru investitori, scrie CNBC.

În plus, zicala "sell in May and go away" nu a fost valabilă în ultimii ani. Anul trecut, indicele S&P a crescut cu 10% între începutul lunii mai şi sfârşitul lui octombrie.

Potrivit datelor compilate anul trecut de LPL Financial, S&P 500 a avut în ultimul deceniu un câştig mediu de 5,7%, între mai şi octombrie. În acea perioadă, singurul an în care indicele a a scăzut a fost 2015, conform CNBC.