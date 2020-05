Modificarea Codului Administrattiv, iniţiată de UDMR, prin care se introduce obligativitatea folosirii limbii materne în administraţiile publice locale şi în instituţiile publice, în localităţile şi judeţele unde o minoritate deţine minimum 20%, a fost respins, ieri, de penul Camerei Deputaţilor.

Comisiile juridică, pentru buget, pentru administraţie şi pentru muncă de la Camera Deputaţilor au dat anterior, marţi, raport comun de respingere proiectului de lege privind Codul administrativ, în care era prevăzută şi obligativitatea oficializării limbilor minorităţilor naţionale în administraţia publică locală.

Cele patru comisii arată că au decis să dea raport de respingere pentru că "nu se justifică adoptarea unei astfel de iniţiative legislative, cu atât mai mult cu cât expunerea de motive nu conţine o fundamentare a soluţiilor legislative preconizate, iniţiatorii motivându-şi demersul pe posibila declarare a neconstituţionalităţii Codului administrativ în vigoare de către Curtea Constituţională".

Au votat "pentru" respingerea în plen a proiectului 287 de deputaţi, iar 21 au votat "împotrivă".

Proiectul - iniţiat de 30 de parlamentari de la UDMR - a fost adoptat tacit de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Proiectul UDMR prevedea utilizarea limbii maghiare în administraţia locală, dar şi arborarea steagului secuiesc pe clădirile publice. Preşedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc declara, săptămâna trecută, că nu există o întelegere cu UDMR pe acest proiect de lege, având în vedere că iniţiativa formaţiunii maghiare se suprapune cu textul Codului Administrativ aflat în vigoare.

Proiectul de lege privind Codul administrativ a creat un scandal imens, dar artificial, a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, liderul UDMR Kelemen Hunor, care a arătat că acesta este constituţional, iar obiectivul a fost de fapt "corectarea Codului lui Dăncilă".

El a amintit că România a ratificat Carta europeană a limbilor regionale şi Convenţia cadru privind drepturile minorităţilor.

"Anul trecut a venit Guvernul condus de doamna Dăncilă şi, fără prea multe consultări, a aprobat un nou Cod administrativ prin ordonanţă de urgenţă. Cu toţii am fost revoltaţi, am criticat Guvernul pentru acea OUG şi am cerut intervenţia Avocatului Poporului. Corect ar fi fost să se conformeze deciziei CCR şi textul să fie în rest acelaşi cu textul adoptat de Parlament - mă refer la Ordonanţa adoptată de Guvern. N-a fost să fie, Guvernul de atunci a intervenit şi în articolele care reglementau folosirea limbii minorităţilor naţionale, dar într-un mod incorect, făcând un pas înapoi. Până la urmă, Avocatul Poporului a atacat OUG doar pe procedură la CCR, iar noi am depus acest proiect de lege, am depus de fapt acel proiect care a fost votat în Parlament cu un an înainte", a arătat Kelemen Hunor.

El a precizat că textul iniţiatorilor "a fost aliniat la deciziile CCR".

"Am reintrodus bineînţeles toate aspectele legate de folosirea limbii minorităţilor naţionale, dar am corectat şi multe aspecte, inclusiv alegerea preşedinţilor Consiliilor Judeţene. Între timp, Codul lui Dăncilă a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, CCR a decis la începutul acestui an că sesizarea Avocatului Poporului nu are temei şi proiectul nostru a urmărit procedura parlamentară. (...) De două săptămâni vedem o competiţie acerbă în a demonstra că maghiarii din România şi limba maghiară reprezintă un pericol la adresa României şi a românilor. Ştiţi că nu este adevărat. Este fals, este o prostie", a arătat preşedintele UDMR.

Tot ieri, premierul maghiar Viktor Orban a postat pe pagina oficială de Facebook o hartă a Ungariei Mari care include în ea şi Transilvania. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor nu pare să se delimiteze de acţiunile şefului guvernului de la Budapesta în legătură cu demersurile sale naţionaliste privind maghiarii şi secuii din Transilvania.