Ieri a început şi astăzi a continuat o controversă interesantă între cititorul care semnează "Prostu' satului" şi cititorii care se opun vaccinării, în secţiunea de comentarii a articolului de informare "Decizie istorică a CEDO: Vaccinarea obligatorie este < < necesară într-o societate democratică > >". Reproducem replicile, considerând că merită să între sub titlul "Comentariile zilei". (BURSA)

4.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.1)

(mesaj trimis de Ban.Cher.Vali în data de 08.04.2021, 18:58)

vaccinul anti-covid conduce la moarte- a fost special construit in acest scop.

fie ca e imediat sau in 2 saptamani sau in 5 ani tot la moarte te duce.

feriti-va ca de dracu gol de orice vaccin covid!

eu nu am facut si nu o sa fac vaccin anti-covid! Cu orice pret!

prefer sa fac boala covid, e o nimica toata fata de un cancer sau o paralizie sau o tromboza/AVC.

4.3. Primele doua variante... (răspuns la opinia nr. 4.2)

(mesaj trimis de Prostu' satului în data de 08.04.2021, 22:17)

... ca mori imediat sau in doua saptamani dupa vaccin, astea le putem elimina. Pur si simplu nu se intampla, oamenii refuza sa va dea ascultare si sa moara - asta daca nu cumva stiti dvs. sigur, prin metode specifice psy-ops remote viewing, ca, de fapt, moare lumea pe capete dupa vaccin.

Ramane varianta cu moartea in cinci ani dupa vaccin (n-am inteles de ce cinci si nu trei sau sapte si nimeni nu stie, avand in vedere ca ne vaccinam doar de cateva luni... probabil e doar fascinatia anumitor numere).

Posibil.

Pe de alta parte, daca supravietuitorii majoritari ai acestei lumi sunteti nevaccinatii precum dvs., Cristian, vlad tepes, Olivia Steer, Sosoaca - si continuati dvs. lista cu alti astfel de eroi ai vremurilor noastre - alternativa sa dau coltul in cinci ani dupa vaccin pare mai degraba o binefacere. Mai ales ca toata familia mea, care - proasta ca si mine, niste cretini de doctori, profesori, IT-sti, avocati - s-a vaccinat inaintea mea, va fi murit deja.

Dar sa mergem mai departe cu rationamentul.

Gates, si Soroş, si Schwab si toti ceilalti satanisti, Fiare si Oculte Mondiale (sau ocultati mondialisti?!?) vor sa reduca populatia mondiala... nu stiu exact la cati, 500 de milioane de oameni, un miliard, doua... oricum vor sa extermine cea mai mare parte a populatiei globului.

Sa spunem ca, in ciuda viziunilor dvs. din viitor, planul diabolic le reuseste.

Baietii astia rai, foarte, foarte rai, satanisti si diabolici se vor regasi - dupa Marele Reset - intr-o lume populata in proportie de 90% de chinezi (care nu par sa mai aiba treaba cu Covid-ul si pe cale de consecinta nici nu se prea vaccineaza), in vreme ce alelalte 10% vor fi formate din personaje ca dvs., Cristian, Steer, Sosoaca etc.

Aproape ca ma pufneste rasul cand imi imaginez acea lume distopica si mai ales mutra derutata a lui Gates cand va constata ce-a iesit...

Asa ca Marele Plan cu care ne impuiati capetele Cristian si cu dvs. este fix IMPOTRIVA presupuselor interese ale FiareiOculteMondiale - care, nu-i asa, are nevoie de sclavi supusi, nu de spirite libere si inteligente ascutite si vizionare ca a dvs. EI au nevoie de prosti ca mine, nu de HiperDestepti ca dvs., care, colac peste pupaza, mai au si puteri paranormale.

Concluzia care se impune este ca EI vor incerca sa va extermine pe dvs., aceste genii neintelese care nu se vaccineaza, nu pe mine, sclavul umil si supus care face atatea vaccinuri cate scrie la procedura.

Drept pentru care concluzia logica simpla este - vaccinul e bun, virusul e rau. Me, Tarzan, you Jane.

Habar n-am ce inseamna psy ops remote viewing, da' pe de o parte oricum nimeni nu stie, iar pe de alta parte suna bine, impresionant, pari important si misterios cand folosesti termeni d-astia de neinteles, un ins impenetrabil, un initiat...

4.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.3)

(mesaj trimis de Ban.Cher.Vali în data de 08.04.2021, 22:46)

bine omule, fie cum zici tu.

vad ca ai o viziune foarte construita.

ce rost ar mai avea sa repet pentru tine tot ce am postat de-a lungul timpului daca nu ai inteles inca nimic?

bine, vaccineaza-te cu ce vrei si cu cate vrei = nu e treaba mea

sanatate!

4.5. Problema e ca, de fapt, nu e nimic de inteles (răspuns la opinia nr. 4.4)

(mesaj trimis de Prostu' satului în data de 09.04.2021, 01:13)

Postati o serie interminabila de aberatii, exploatand prostia si semidoctismul oamenilor (din ce in ce mai multi, din pacate) care-si inchipuie ca wikipedia = cunoastere suprema, sau ca ce se scrie pe feisbuc e adevarat doar pentru ca e "anti". Astept resemnat "argumentele" de pe feisbuc ca de fapt 1+1 nu face 2, ci e o conspiratie globala care a confiscat aritmetica adevarata, aia dacica.

De gogoasa monumentala despre cum vedeti dvs. in, sau din viitor, nici nu mai vorbesc. Din buna cuviinta fata de cititori.

Altfel, remarc atitudinea dvs. defensiva. Nu ma contraziceti in niciun fel - oare pentru ca nu puteti, nu aveti argumente??? - ceea ce este un accept implicit.

Un accept al faptului ca mintiti si bateti campii.

Nu e de joaca, mai copile (pentru ca nu cred sa fiti adult, postarile dvs. sunt fix cele ale unui adolescent plictisit, cu ceva lecturi si convingerea ca acele lecturi frugale sunt suficiente). Exact ca si ticnita aia a lui Moisescu - realizati (si va pasa) ca s-ar putea sa aveti vieti pe constiinta???

O chestiune care, in treacat fie spus, ar trebui sa preocupe mult mai mult si redactia Bursa. Ca (fost) jurnalist, am multa intelegere pentru idei ca libertatea de opinie... dar cum se impaca treaba asta cu eventualele consecinte letale? E OK, Make, sa lasi toti ticnitii sa posteze toate aberatiile pe forumul gazetei tale, sub acoperirea libertatii cuvantului, indiferent cat de evident aberante sunt afirmatiile cu pricina???

Ai aici un distins domn care ne spune ca vaccinarea ne va ucide, argumentul principal fiind ca asa a vazut el in viitor. Nicio problema, totul OK, mergem senini mai departe?

4.6. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.5)

(mesaj trimis de Ban.Cher.Vali în data de 09.04.2021, 09:09)

nu imi place de tine.

ataci personal si ai facut o fixatie pentru mine din simplul motiv ca dezvolt idei care influenteaza pe cei din jur intr-un mod opus "versiunii oficiale" a Sistemului.

Daca nu am dreptate in ceea ce zic, de ce nu ma lasi sa dispar efectiv (ca vizibilitate) in propria mizerie si incoerenta a ceea ce sustin?

Cumva pentru ca am dreptate si pentru ca influentez?

Nu am sa intru in discutii cu tine. Am observat ca detii controlul discursului si al comunicarii (probabil fiind ex-jurnalist era neobisnuit sa nu o poti face , e o caracteristica profesionala) dar e o alegere nefericita sa sustii viziunile ucigase ale Sistemului.

Nu vreau sa am de-a face cu tine - esti periculos prin faptul ca iti folosesti talentele in comunicare pentru a impinge oamenii la moarte. Doar pentru ca asa iti sopteste in urechi "mainstream"-ul Sistemului.

"mai copile" ? .... "adolescent plictisit" ? .... = minimizarea si devalorizarea persoanei care sustine un punct de vedere de alta natura decat cel al Sistemului. E tehnica de manipulare clasica.

Eu te sfatuiesc sa te vaccinezi anti-covid. Din toata inima mea mare. Ia-ti adevarul in sangele tau si in corpul tau. Voi fi mai fericit (in absenta ta) si vei fi si tu mai implinit cu tot adevarul tau injectat in tine!

4.7. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.5)

(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2021, 10:57)

s-ar putea sa aveti vieti pe constiinta??? dintre tampeniile debitate asta este maxima. Probabil ca tu esti din categoria mandrutza care sustine ca toti mor de covid inainte de vaccin iar dupa, toti mor din alte motive dar nu din cauza vaccinului. Sunt medici smecheri care primesc bani de la firmele din domeniul medical. Astia fac reclama la vaccin sustinand ca este sigur. Imbecilii cred desi vaccinurile sunt inca teste. Ai obraznicia sa zici 'ticnita aia a lui Moisescu' ca sa-i ascunzi de adevaratii ticniti care declara morti de covid fara sa se faca autopsie. Parca sunt vraci sau bolsevici care destin adevarul suprem si nu mai au nevoie de stiinta.

4.8. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.5)

(mesaj trimis de MAKE în data de 09.04.2021, 11:49)

Stimate domnule Prostu' satului, aceasta Rubrica este intitulata "Opinia cititorului", ceea ce poate fi verificat mai sus.

Cu stima, totusi,

MAKE

