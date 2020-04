COMUNICAT:Actul de administrare al SIF Transilvania în contextul corespondenţei cu A.S.F.

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că se află în imposibilitatea de a publica pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti rapoartele curente, conform prevederilor legale, potrivit explicaţiilor de mai jos.

Într-o scrisoare de răspuns din data de 23.04.2020 emisă de ASF sub semnatura domnului Vicepreşedinte Gabriel Grădinescu - formulată la cererea Directorului General al BVB, care probabil nu cunoaşte cu exactitate atribuţiile sale şi nici legislatia in vigoare, se interzice publicarea oricarui raport curent trimis de SIF Transilvania, societate aflata in mijlocul unor evenimente deosebite, evenimente pe care actionarii săi ar trebui să le cunoască.

Dorim să reamintim că ASF a emis o decizie prin care arată că nu administrează legea societăţilor, respectiv Legea nr. 31/1990 republicată.

Domnul Vicepreşedinte Gabriel Gradinescu, după o interpretare proprie a legislaţiei, fără a observa că SIF Transilvania este o entitate administrată în sistem dualist, societate care în condiţiile art.1533 alin.(1) - Directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie, a trimis către BVB scrisoarea din 23.04.2020, al cărei efect este blocarea informării acţionarilor SIF Transilvania.

Reamintim că, potrivit art.1531 din Legea nr.31/1990 - Conducerea societăţii pe acţiuni revine în exclusivitate directoratului iar potrivit art.1539 alin.(3) Consiliului de supraveghere nu îi pot fi transferate atribuţii de conducere a societăţii.

Ca atare, nici un fel de raport curent către acţionari nu poate fi făcut către piaţă şi acţionari de către Consiliul de Supraveghere, o parte a acestuia sau de către unii membri ai consiliului.

Conform Regulamentului ASF nr.1/2019, orice documentaţie remisă ASF se transmite doar de către entitatea reglementată în cauză, SIF Transilvania fiind reprezentată doar de către Directorat, conform prevederilor legale menţionate mai sus.

În aceste condiţii, de ce ASF, sub semnatura lui Gabriel Grădinescu, cere unui aşa-zis nou preşedinte al C.S. - Andanut Crinel Valer, să remită documente Autorităţii, cum de ASF acceptă decizii ale acestui Consiliu paralel, cu încalcarea ROF-ului entităţii reglementate şi "supravegheate" ?!!! de a face rapoarte, de a se înregistra la Oficiul Registrului Comertului?

Către ASF: afirmaţi că nu vă interesează cine este preşedinte legal al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania dar îi cereţi lui Andanut să se înregistreze la ORC?!.. şi asta în condiţiile în care la ORC este înregistrat legal preşedintele pe care dvs nu vreţi să-l recunoaşteti!

Ati cerut sa-l inregistram pe Fratila Constantin la ORC ca membru al Consiliului de Supraveghere, stiind ca este urmarit penal in personam inntr-un dosar penal constituit chiar la sesizarea ASF! iar decizia Curtii de Apel Constanta, in dosarul 8031/2/2018, nu a intrerupt urmarirea penala si v-am informat ulterior ca din anul 2019 Fratila Constantin este urmarit penal in personam intr-un alt dosar pentru evaziune fiscala.

Daca se cere Directoratului de catre dvs sa respectam deciziile instantelor de judecata, de ce ASF nu respecta sentinta nr.307/08.04.2020 a Tribunalului Brasov, care a suspendat hotararile asa-zisului consiliu paralel din 19 martie 2020, pronuntata in dosarul nr. 1033/62/2020, in care Andanut Crinel Valer s-a gratulat cu functia de presedinte ilegal al Consiliului, suspendare ce opereaza pana la judecarea pe fond a cererii de constatare a nulitatatii absolute a acelei hotarari?! Se speculeaza faptul ca este pandemie si nu se dau termene acum, in timpul pandemiei?!

Cu votul ilegal al lui Fratila Constantin, consiliul paralel l-a gratulat pe Andanut Crinel Valer cu o triplare a indemnizatiei ca asa-zis presedinte al Consiliului de Supraveghere, pe Petria Nicolae cu dublarea indemnizatiei ca asa-zis vicepresedinte al Consiliului, cu recompensarea lui Moldovan Adrian Marius ca presedinte al Directoratului, uitand ca acesta a fost dat afara din Directoratul SIF Transilvania pentru incompetenta si a pierdut toate procesele intentate SIF Transilvania, chiar si cel in care a cerut 2 milioane lei despagubiri.

Nu contestam si nu comentam decizia Curtii de Apel Constanta care l-a salvat pe Fratila Constantin in prima faza, dar constatam ca ASF nu s-a aparat corect in acest dosar, desi ASF a emis decizia nr. 1095/2018 de revocare a avizului de membru al Consiliului de Supraveghere.

ASF trebuia sa respecte art.15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, art.13 din propriul Regulament nr.1/2019, art.211 din Codul civil, in momentul in care am prezentat Autoritatii deciziile parchetelor privind continuarea urmaririi penale in dosarul nr. 582/D/P/2016, inceperea urmariririi penale intr-un nou dosar penal, respectiv nr.745/P/2015, pentru ca prevederile legale mentionate mai sus sunt obligatorii!

Este mai puternica dorinta ASF de a elimina intregul Directorat al SIF Transilvania decat obligativitatea respectarii legislatiei care reglementeaza speta in cauza?!.. sau asta este proba indubuitabila a instigarii la incalcarea legii?!

ASF se razbuna pe Directoratul SIF Transilvania pentru ca acest Directorat a cutezat sa conteste in instanta decizii ASF adoptate ilegal, decizii anulate de instantele competente precum Decizia ASF nr.381/20.04.2011 in dosarul nr. 515/64/2014 al ICCJ, decizia ASF nr.974/06.08.2014 in dosarul nr.508/64/2014 al ICCJ, anularea art.124 alin.2 si a art.125 alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, text preluat in Regulamentul ASF. nr.5/2018 in dosarul nr. 521/64/2014 alICCJ, acordarea de cheltuieli de judecata lui Fercala Mihai contra ASF in dosarul nr. 7259/2/2016 al Curtii de Apel Bucuresti pentru ca ASF a emis ilegal decizia nr.1995/2016, pe care apoi a revocat-o vazand ca este actionat in instanta.

In loc sa aprecieze corectitudinea Directoratului pentru faptul ca a incercat sa previna si sa sprijine ASF sa nu incalce legea, ASF care a adoptat decizii ilegale, sanctionand foarte dur Directoratul cu noi amenzi succesive, amenzi ilegale pe care Directoratul le-a contestat in instantele competente, dar pandemia de coronavirus impinge nu stim pana cand solutionarea dosarelor din instante!

Aceasta explica atitudinea ostila, revansarda a ASF fata de Directoratul SIF Transilvania, mai ales fata de cel mai vechi specialist din piata de capital - Mihai Fercala, Autoritatea folosindu-se ilegal de atributiile pe care legea i le confera, pentru rafuieli personale si nu pentru supravegherea corecta a emitentilor, pentru protectia actionarilor.

Cum a protejat ASF actionarul SIF Transilvania (inclusiv cele sapte milioane de actionari ai sai) in cazurile COMCM si SCUT Constanta?!

Cui vrea sa ofere pe tava, in mod ilegal, domnul Vicepresedinte ASF Gabriel Gradinescu structurile de conducere ale SIF Transilvania - la presiunea / sau din alte motive poate, lui Fratila Constantin, omul aflat deasupra tuturor legilor, sub protectia ASF - numitilor:

-Andanut Crinel Valer, dat afara de la Allianz, pripasit in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilbania, care a cerut Directoratului SIF Transilvania angajarea, pe bani grei, a unor alte personaje plecate din acelasi fond, generand si el pagube SIF-lui prin solicitari nejustificate auditorului financiar extern, reclamand ilegalitati imaginare, neconfirmate in final de nimeni, nici de auditorul financiar extern, nici chiar de controalele ASF, dar cheltuielile pentru rapoarte suplimentare, nejustificate s-au produs, motiv pentru care s-a cerut pornirea actiunii in raspundere;

-Petria Nicolae, care se pretinde profesor universitar, dat afara de actionarul majoritar al Bancii Carpatica, amendat de BNR cu 50.000 lei pentru "performantele" deosebite realizate in aceasta banca ca presedinte al Consiliului de Supraveghere, dar care a fost ales membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania cu voturile unor prieteni actionari, chiar cu sprijinul actionarului Mihai Fercala care nu stia de "performantele" respective la momentul alegerilor;

-Marius Adrian Moldovan, adus la SIf Transilvania chiar de Mihai Fercala din BCR, scolindu-l la Viena pe banii SIF-ului, ca apoi sa fie revocat din toate pozitiile din SIF Transilvania pentru "performantele deosebite" realizate in calitate de membru al Directoratului, producand doar pagube pentru care s-a propus pornirea actiunii in raspundere.

Peste toate aceste personaje troneaza un individ care a devalizat o filiala a SIF Transilvania si anume COMCM SA Constanta, care a acaparat ilegal o alta filiala a SIF-ului si anume SCUT Constanta - aceasta societate nu a vandut-o Mihai Fercala lui Fratila niciodata: Fratila si grupul lui au cumparat ilegal de la COMCM actiunile de control in SCUT Constanta. Pentru aceste matrapazlacuri, cohorte de avocati au incercat anularea ilegalitatilor produse, in peste 85 de procese civile.

ANAF Galati a constatat o evaziune fiscala de milioane de lei in COMCM, pentru care s-a intocmit dosarul penal nr.745/P/2015, dar ASF nu e interesat de aceste aspecte de supraveghere a unor emitenti listati la BVB. SIF Transilvania de 5 ani nu poate intra in propria filiala pentru ca nu vor "muschii Arbitrului" iar sesizarile la Politia din Constanta au ramas fara urmari, politia "...nebagandu-se intr-o companie privata..." in care garzile de corp ale lui Fratila Constantin nu permit nimanui din SIF Transilvania sa intre in societate, cu nici o ocazie, nici cu sprijinul executorului judecatoresc.

Stimati actionari, daca doriti ca "echipa" Fratila Constantin, Andanut Crinel Valer, Petria Nicolae si Marius Adrian Moldovan sa va conduca societatea in care sunteti actionari, veti avea rezultatele pe care le are SIF Transilvania din COMCM, adica ZERO!

ASF, sub dirijarea directa a vicepresedintelui ASF Gradinescu Gabriel, primeste propuneri de noi directorate, propuneri venite ca de pe "strada", pentru ca ele nu sunt emanate de la entitatea reglementata. Cu scrisoarea din 25.04.2020, semnata electronic de Vicepresedintele Gabriel Gradinescu, adresata membrilor Consiliului de Supraveghere - care consiliu? care presedinte? - cei care au adoptat hotarari false, hotarari suspendate de instanta cu Andanut in frunte - carora dl Vicepresedinte Gradinescu Gabriel le da sfaturi cum sa refaca documentatia pentru a fi numiti urgent in structura Directoratului SIF Transilvania Moldovan Adrian Marius si alte doua persoane, sfatuindu-i sa deturneze o serie de taxe platite legal de SIF Transilvania catre ASF in locul taxelor care trebuiau platite pentru asa-zisul Directorat nominalizat nelegal de Fratila Constantin!

Cum poate admite ASF, in virtutea " atributiilor de supraveghere" si cum poate sa incite la schimbarea destinatiilor legale a platilor facute de SIF Transilvania?! Sa plateasca Fratila Constantin si compania taxele daca ASF-ul tot ii sprijina sa inlature ilegal conducerea Consiliului de Supraveghere si Directoratul SIF Transilvania sau sa plateasca dl Vicepresedinte din propriul salariu, salariu la care contribuie luna de luna si SIF Transilvania, ca doar nu le plateste Bugetul Public salariile la ASF, ci tot entitatile supravegheate, actionarii, operatorul pietei de capital!

Daca ASF nu solutioneaza cererile cu care a fost investita, trebuie sa returneze taxele aferente acelor cereri, nu sa le ofere abuziv gruparii infractionale.

Singura solutie este sa completam denuntul penal cu alte infractiuni savarsite de data asta exclusiv de functionarii ASF, asa cum rezulta din scrisoarea ASF din 25.04.2020, semnata cu semnatura electronica de Vicepresedintele ASF Gradinescu Gabriel, scrisoare remisa catre membrii Consiliului de Supraveghere, incercand a-i determina foarte urgent sa completeze documentatia in vederea aprobarii unui nou Directorat ilegal, directorat decis de gruparea infractionala condusa de Fratila Constantin.

De ce nu respectati domnule Vicepresedinte Gradinescu Gabriel prevederile propriului Regulament nr.1/2019, art.30 alin(1)?! Numai entitatea reglementata, prin reprezentantul legal, poate remite la ASF documentatii pentru avizare, nu orice infractor care ii pune pe altii sa remita documentatii pentru un nou Directorat si sa foloseasca taxele platite la ASF cu alta destinatie?!

Acesta este exemplu de supraveghere practicat de ASF.

Daca in scrisoarea amintita tot ati dat sfaturi concrete Directoratului desemnat ilegal cum sa-si completeze la detaliu documentele, de ce ati solicitat documente si informatii neimpuse de lege si reglementarile ASF Directoratului legal desemnat, format din dnii Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas pentru avizarea documentatiei conform Hotararii nr.1 a Consiliului de Supraveghere SIF Transilvania din 15.01.2020?!

Acelui Directorat ati raspuns in afara termenelor legale, nu ati precizat concret ce anume nu s-a facut, ati indicat "modele" care nu figureaza in Regulamentul nr.1/2019, in nici o anexa, totul fiind inventat doar pentru a prelungi abuziv termenul de avizare, dupa expirarea mandatului initial, si in acest fel a aproba un alt Directorat desemnat ilegal de Constantin Fraţilă.