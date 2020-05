COMUNICAT AL DIRECTORATULUI SIF TRANSILVANIA:Clarificari privind AGOA din data de 28.04.2020 si privind actul de administrare al SIF Transilvania

Pentru corecta informare a actionarilor / investitorilor, Directoratul SIF Transilvania face urmatoarele precizari:

1.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2020 s-a derulat conform legislatiei in vigoare, sub stare de urgenta, fara participarea fizica a actionarilor, cu vot electronic si vot prin corespondenta, prezenta fizica a actionarilor fiind interzisa in mod expres de autoritati.

2.Prelucrarea buletinelor de vot s-a facut conform reglementarilor aflate pe site-ul societatii la capitolul AGOA 2020, neputand fi falsificata sub nici o forma, fiind imposibil a se accesa softul respectiv fara a se lasa urme. Softul si rezultatele votului sunt disponibile pentru a fi accesate doar cu avizul unei instante de judecata, in cadrul unui proces de contestare a hotararii adunarii generale a actionarilor.

3.Faptul ca ASF, prin adresa nr.VPI/4085/30.04.2020, da indicatii gruparii lui Constantin Fratila sa faca un alt fel de raport curent, prin falsificarea cvorumului, prin lasarea afara de la numaratoare a milioane de voturi exprimate in rubrica "abtinere" demonstreaza clar instigarea la falsificarea voturilor. Cum de aceasta data asta ASF isi schimba opinia?! In anul 2009, ASF a dat un Aviz nr.66/2009 prin care spune spune ca institutia nu poate interpreta si administra Legea nr.31/1990.

In anul 2018, in adresa Vicepresedintelui ASF nr.VPI/8282/17.10.2018 se afirma: " ...modalitatea de consemnare a "abtinerii" (ex. in cadrul unui formular semnat de persoana in cauza sau intr-o eventuala alta forma de organizare, in alte documente) nu ar trebui sa modifice esenta actului de "abtinere" si nu ar trebui sa afecteze modalitatea de numarare a voturilor in cadrul AGA;... precizam ca regulamentul ASF nr.5/2018 nu cuprinde dispozitii care sa mentioneze faptul ca optiunea "abtinere" marcata in respectivele formulare/buletine de vot se incadreaza sau nu se incadreaza in categoria voturilor exprimate in sensul art.112 alin.(1) din Legea 31/1990...".

Tot in acea scrisoare, ASF a facut trimitere la Directiva 2007/36/EC care la art 14(1) precizeaza: "...pentru fiecare hotarare, societatea comerciala stabileste cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia de capital social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi exprimate, precum si numarul de voturi exprimate pentru si impotriva fiecarei hotarari si daca este cazul, numarul de "abtineri...".

Subliniem insa ca ASF nu are printre atributii interpretarea prevederilor Legii nr.31/1990 si ne cere sa ne adresam Ministerului Justitiei pentru interpretarea acestei legi.

Deci cum ramane cu "supravegherea" ASF care ne trimite la Ministerul Justitiei pentru interpretarea voturilor "abtinere" iar in anul 2020 are alta parere?! Ce a determinat sa aiba o alta parere?...probabil presiunea cuiva! ... in ce scop?

4.Rezultatele voturilor "fabricate " de Crinel Valer Andanut si Marius Adrian Moldovan, sub consilierea ASF, conform scrisorii nr.VPI/4085/30.04.2020, care i-a instigat pe cei doi sa falsifice rezultatul voturilor exprimat in adunarea generala a actionarilor din 28 aprilie 2020, are un singur scop: ajungerea in structurile de conducere ale SIF Transilvania a gruparii lui Constantin Fratila pentru a bloca in instantele de judecata toate procesele intentate de SIF Transilvania impotriva acestei grupari, pentru recuperarea daunelor provocate portofoliului societatii si reistaurarea ordinii de drept in functionarea acestei societati.

O astfel de speta, privind interpretarea voturilor "abtinere" a fost clarificata de Curtea de Apel Alba Iulia, in dosarul nr.348/57/2017, dupa cum urmeaza:

-"...astfel in speta, in masura in care voturile "pentru" sunt mai putine decat voturile "impotriva" plus "abtinerile", hotararile adunarii generale ordinare si extraordinare ale societatii...XXXXX, respectiv punctele atacate, vor fi considerate ca fiind respinse si nu admise deoarece in favoarea hotararilor nu s-a exprimat majoritatea voturilor ce puteau fi exprimate, asa cum arata textul art.112 si art.115 alin (2) din Legea 31/1990".

-"Din cuprinsul hotararilor mentionate rezulta ca au fost luate in calcul doar voturile "pentru" si "impotriva", fara a se tine seama de "abtineri", in conditiile in care abtinerea reprezinta o modalitate de exprimare a votului care trebuie luata in calcul la stabilirea majoritatii voturilor exprimate asa cum prevede textul de lege citat, vointa adunarii actionarilor neputand fi substituita unui procent de...".

-"Curtea a retinut ca, in considerarea textului sus citat, vor fi luate in considerare la calcul voturile actionarilor care s-au abtinut, intrucat in acest cauza este vorba despre o exercitare a dreptului de a vota".

-"Dispozitiile legale arata foarte clar ca exprimarea de catre actionari a votului in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale se poate face intr-una din cele trei variante, respectiv "pentru", "impotriva" si "abtinere", in toate cele trei variante votul are semnificate si creeaza efecte juridice. Din totalitatea voturilor actionarilor, in oricare dintre cele trei variante posibile si legale, voturile "pentru" trebuie sa intruneasca majoritatea pentru ca hotararea adoptata sa fie declarata valabila".

Oare ASF are cunostinta de o astfel de decizie a unei instante, decizie definitiva si irevocabila?! Deciziile ASF sunt mai puternice decat deciziile instantelor?!

5.Directoratul actual al SIF Transilvania functioneaza in virtutea prevederilor din OUG.nr.34/2020 care la art.332 alin.(1) prevede ca: "valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice se mentine pe toata perioada starii de asediu sau a starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari".

Inalta Curte de Casatie si Justitie, printr-un recurs in interesul legii, prin Decizia nr.24/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.153/2018, a precizat ca mandatul expirat continua pana cand este numit un nou administrator (membru al consiliului de supraveghere sau membru al directoratuluiin ssitemul dualist) si acesta este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, pentru a deveni opozabil fata de terti.

Deci actualul Directorat functioneaza in baza avizelor vechi date de ASF in anii 2016 si 2017, care se prelungesc automat ca urmare a starii de urgenta si ca urmare a Deciziei nr.24/2017 a ICCJ.

Faptul ca ASF a refuzat, in mod, premeditat si ilegal sa avizeze un nou Directorat in luna aprilie 2020, motivind ca documentatia este incompleta, nu este decat un alt abuz al ASF.

Refuzul de avizare a fost contestat cu plangere prealabila la ASF si aceasta institutie este obligata sa se pronunte in maximum 30 de zile.

Dupa acest termen, Curtea de Apel Bucuresti, prin Sectia de contencios administrativ, se va pronunta asupra acestui refuz daca ASF nu isi va revoca decizia de refuz, asa cum a mai facut-o in anul 2017.

Pana atunci, SIF Transilvania trebuie condusa, trebuie organizate si desfasurate adunarile generale ale actionarilor, trebuie facute raportarile curente, chiar daca ASF a interzis in mod ilegal Directoratului actual sa faca rapoarte curente, incalcand prevederile Legii nr.31/1990 republicata, art.1539 alin.(3) care prevede ca: "Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii...". De asemenea, art.1531 alin.(1) din aceeasi lege prevede ca: " Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate Directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii".

In ce baza, incalcand o lege organica -Legea societatilor- ASF imputerniceste unii membrii ai Consiliului de Supraveghere sa intocmeasca rapoarte curente si sa le publice la Bursa de Valori din Bucuresti?!, cu atat mai grav cu cat ii instiga sa falsifice si rezultatele voturilor exprimate?!... daca Directoratul nu ar mai putea functiona, cine mai aproba si deruleaza operatiunile curente ale societatii? ce sa facem, sa inchidem complet activitatea asteptand ca ASF sa aprobe un alt Directorat propus ilegal de cineva caruia justitia i-a suspendat acest drept?! Cum va plati societatea impozitele, taxele, salariile angajatilor si cum va face tranzactii daca ASF interzice Directoratului sa functioneze, incalcand legislatia starii de urgenta si deciziile ICCJ?! Asa cum an precizat, Consiliul de Supraveghere nu are nici un fel de competente in aceste operatiuni, SIF Transilvania fiind administrata in sistem dualist, conform Legii nr.31/1990.

6.ASF face abstractie de faptul ca Anadnut Crinel Valer nu poate fi presedinte la Consiliului de Supraveghere conform unei hotarari ilegale adoptate de gruparea lui Fratila Constantin, hotarare suspendata de Tribunalul Brasov, cu nr.307/08.04.2020, instanta care afirma ca: "admite cererea de chemare in judecata formulata pe calea ordonantei presedintiale, de reclamanta Societatea de Investitii Financiare Transilvania SA, in contradictoriu cu paratii: Fratila Constantin, Andanut Crinel Valer, Petria Nicolae si Moldovan Marius. Dispune suspendarea pana la solutionarea pe fond a litigiului ca face obiectul dosarului nr.1028/62/2020, a efectelor Hotararii nr.1 din data de 19.03.2020 a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA Brasov si a Procesului Verbal incheiat in data de 19.03.2020".

Lasam actionarii nostri sa interpreteze singuri hotararea nr.307/2020 a instantei citate dar ne punem intrebarea de ce ASF nu respecta aceasta hotarare?!

7.Dorim sa facem mentiunea ca orice fel de convocare a sedintelor Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania facuta de Andanut Crinel Valer, in calitate de presupus presedinte al acelui consiliu, este ilegala din moment ce instanta a suspendat aceasta calitate a lui Andanut si ca toate hotararile adoptate dupa suspendare sunt lovite de nulitate absoluta. Toate acele hotarari au fost contestate in instantele de judecata si s-a cerut constatarea nulitatii acelor convocari si acelor hotarari. Pana la urma, gruparea condusa de Fratila Constantin si chiar ASF trebuie sa respecte hotararea instantei.

8.Prin adrese si hotarari ilegale, Andanut Crinel Valer si Moldovan Adrian Marius ameninta angajatii SIF Transilvania, cer sa se intreprinda actiuni ilegale, solicita operatiuni pe care cei doi nu au dreptul sa le solicite, sfidand hotararirile instantelor si sfidand ordinea de drept.

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv/Director General

Ştefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin

Ofiţer de Conformitate