Conferinţa DefCamp găzduieşte o competiţie de live hacking

Ediţia a 13-a a DefCamp, conferinţă regională de securitate cibernetică, ce va avea loc la Bucureşti, pe 23 şi 24 noiembrie, găzduieşte pentru prima oară o competiţie de live hacking, unde participanţii vor încerca să identifice şi să exploateze vulnerabilităţi în sisteme informatice în timp real. De asemenea, activităţile cu scop educativ sau competiţiile de tip Capture the Flag (CTF) atrag şi anul acesta numeroşi concurenţi în cadrul Hacking Village de la DefCamp, zona dedicată educaţiei şi dezvoltării de cunoştinţe în domeniul securităţii cibernetice, iar premiile totale ajung până la 100.000 de euro. În plus, la calificările DefCamp Capture the Flag (D-CTF), cea mai mare competiţie de tip CTF din regiunea Europei Centrale şi de Est, au participat peste 600 de echipe din peste 80 de ţări, conform unui comunicat de presă al organizatorului.

Pentru ediţia din 2023, conferinţa DefCamp se pregăteşte să reunească mii de experţi în securitate cibernetică din regiune, într-un spaţiu dedicat interacţiunii şi colaborării pentru a sprijini dezvoltarea comunităţii infosec.

În plus, DefCamp 2023 îşi consolidează şi poziţia de facilitator în educaţia de specialitate din cybersecurity, organizând noi activităţi, provocări şi competiţii de hacking în cadrul Hacking Village, unde va avea loc pentru prima oară un eveniment de tip live hacking. Acesta este şi o oportunitate valoroasă pentru experţii în securitate să colaboreze cu scopul de a identifica şi chiar rezolva probleme de securitate, îmbunătăţind în cele din urmă securitatea cibernetică a sistemelor testate.

Mai mult decât atât, DefCamp a atras anul acesta cu 30% mai mulţi înscrişi la D-CTF, competiţia dedicată hackerilor etici din toată lumea, pentru care s-au înscris în etapa de calificare de anul acesta peste 600 de echipe de hackeri etici şi pasionaţi de securitate cibernetică, din peste 80 de ţări. Dintre acestea, primele 16 echipe sunt invitate în etapa finală ce se va desfăşura live, unde sunt aşteptaţi atât participanţi din România, cât şi din Italia, Norvegia, Germania, Grecia, Franţa, Austria sau Croaţia.

"An de an ne străduim să oferim participanţilor cadrul potrivit pentru schimb de informaţii, colaborare şi networking, aducând pe scenele conferinţei unii dintre cei mai relevanţi experţi internaţionali din domeniu. Totodată, ne propunem să dezvoltăm cât mai mult şi zona de învăţare şi testare a cunoştinţelor de securitate cibernetică, Hacking Village, gândind activităţi noi şi probe tot mai provocatoare şi reunind parteneri relevanţi. Competiţia de live hacking pe care o găzduim în acest an cu siguranţă va fi una din cele mai mari provocări pentru participanţi, însă va oferi şi câştiguri pe măsură. De asemenea, înscrierea într-un număr atât de mare la competiţia Defcamp - Capture the Flag ne confirmă că eforturile noastre sunt bine direcţionate şi că interesul la nivel internaţional pentru tot ceea ce oferă Defcamp şi Hacking Village - şi ca experienţă, şi ca expertiză - rămâne la un nivel ridicat", spune Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.

În premieră pentru DefCamp, finala D-CTF din acest an va consta într-o competiţie cu format mixt, îmbinând CTF-ul clasic de tip Jeopardy, în care fiecare echipă va trebui să găsească soluţii pentru un set de provocări din mai multe zone de securitate, cu o competiţie Attack and Defense. Aceasta are un grad de complexitate ridicat, oferind participanţilor o experienţă care le permite să exploreze şi să îmbunătăţească atât abilităţile ofensive, cât şi cele defensive de securitate cibernetică.

În acest an, pe lângă D-CTF, participanţii la DefCamp 2023 au oportunitatea de a concura în alte 12 activităţi din Hacking Village. Platforma tehnică educaţională CyberEDU va găzdui 7 din cele 12 activităţi. Participanţii vor putea alege dintr-o gamă variată de provocări de hardware, software şi network hacking, criminalistică digitală, inginerie inversă şi multe altele.

Astfel, Hacking Village oferă concurenţilor posibilitatea de a exersa securitatea cibernetică într-un mediu sigur şi educaţional. Totodată, sunt disponibile activităţi pentru cei care doresc să înceapă o carieră în securitatea aplicaţiilor şi DevOps, iar durata activităţilor este optimizată astfel încât să permită testarea mai multor abilităţi pentru a descoperi direcţia preferată în carieră. Concurenţii pot alege, în funcţie de experienţă, între activităţi educaţionale pentru începători, sau competiţii de tip bug bounty sau Capture the Flag, unde premiile ajung la câteva mii de euro pentru poziţiile din topul clasamentului.

Autentificarea criptografică, vulnerabilităţile tehnologiei cloud, a echipamentelor smart sau din industria de telecomunicaţii şi impactul automatizării în strategiile de apărare, printre subiectele abordate pe scena DefCamp din acest an

Pe lângă organizarea competiţiilor din cadrul Hacking Village, DefCamp devine un eveniment tot mai relevant pentru industrie, an de an oferind o platformă de formare şi dezvoltare pentru pasionaţii de securitate cibernetică, mai ales în contextul creşterii ameninţărilor cibernetice. DefCamp 2023 reuneşte peste 2.000 de participanţi, care vor asista şi contribui la discuţii despre probleme actuale ce ţin de vulnerabilităţile sistemelor informatice.

Totodată, pe scena conferinţei vor urca atât nume deja bine-cunoscute la DefCamp, precum Chris Kubecka, consilier în materie de incidente cibernetice la nivel de stat, război cibernetic şi spionaj cibernetic, Tudor Damian, consultant IT care va explora schimbările pe care le aduce Directiva NIS 2, sau Abdullah Joseph, Senior Security Researcher care va analiza protocoalele de autentificare de tip zero-knowledge, cât şi unele noi. Printre acestea, se numără Abdullah Al-Sultani (Product Security Engineer TikTok), Arun Mane (Fondator şi CEO la AMYNASEC LABS), Ta-Lun Yen (Senior Vulnerability Researcher la TXONE NETWORKS), dar şi mulţi alţii.