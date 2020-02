Ion Ghizdeanu, fostul preşedinte al Comisiei Naţionale de Statistică şi Prognoză, a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată. Ghizdeanu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Este vorba despre alocarea de bani din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI), un instrument financiar gândit de Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov în 2019 pentru a le da bani de la bugetul de stat baronilor locali. FDI era gestionat de Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză.

Punerea sub acuzare a lui Ghizdeanu are loc după ce, în urmă cu două zile, procurorii au dispus mai multe percheziţii în judeţul Olt, cu privire la derularea a cinci proiecte de modernizare a infrastructurii locale prin FDI. Este vorba despre modernizarea unor drumuri comunale - asfaltare sau betonare, lucrările aprobate având valoarea totală de peste 180 milioane lei. Procurorii au ridicat documente legate de licitaţiile pentru lucrările respective, o parte dintre achiziţii fiind câştigate în opt localităţi beneficiare de către o singură firmă: SC Old & New Construct SRL.

Procurorii au descins ieri la 17 primării din mai multe judeţe pentru a ridica noi documente cu privire la proiectele finanţate prin FDI.

Ionel Dancă, şeful Cancelariei primului ministru şi purtător de cuvânt al Guvernului, a declarat, ieri, după şedinţa Executivului: "Aşa cum am declarat în nenumărate rânduri, FDI a fost o schemă de scamatorii fiscale, contabile, inventată de cuplul Dragnea-Vâlcov, pentru a încerca să facă plăţi către primării, evitând raportarea lor în cadrul deficitului bugetar şi fără să aibă stabilită o sursă specială de alimentare a acestui fond. Din câte am înţeles sunt efectuate verificări la 17 primării, număr care coincide cu contractele în care au fost efectuate plăţi în avans, până să ajungem noi la guvernare. După ce am preluat puterea executivă, nu s-a mai semnat decontarea lucrărilor decât după verificarea lor efectivă, acţiune care continuă şi acum, aşa cum ne-a transmis Ion Ştefan, minis­trul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei".

Surse judiciare au susţinut pentru Ziarul BURSA că în speţă ar fi vorba despre peste sute de dosare, care ar fi fost analizate, în numai 24 de ore, de comisia condusă de Ghizdeanu, înainte ca membrii acesteia să aprobe finanţarea. Referitor la acest aspect, sursele citate au menţionat că dosarele de finanţare a proiectelor ce urmau a fi realizate pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, dat prin OUG 114/2018 în custodia Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză condusă de Ion Ghizdeanu, erau verificate, nu din punct de vedere al eligibilităţii, ci doar dacă erau prioritare principale şi prioritare secundare, conform articolului 1 punctul 2 din respectivul act normativ.

Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză au emis în 12 aprilie 2019 normele metodologice de aplicare a art. 1-10, care cuprindeau stabilirea documentaţiei necesare pentru acordarea finanţării din FDI şi clarificarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor ce urmau să fie finanţate cu bani de la bugetul de stat. Cu toate acestea, comisia de verificare din cadrul CNSP ar fi verificat sute de dosare, în numai 24 de ore, dintre care au aprobat unele proiecte pentru finanţare, ne-au spus sursele judiciare, care au menţionat că, practic, nu a existat timpul fizic necesar verificării cu atenţie a tuturor solicitărilor respective.

Unul dintre angajaţii CNSP ni l-a descris pe fostul şef Ion Ghizdeanu: "El, ca profil uman, este un individ care acceptă orice, este tipul de func­ţionar slugarnic. Probabil că, dacă a primit ordin de la Darius Vâlcov, Ghizdeanu a executat imediat şi a pus la dispoziţia acestuia toate resursele umane ale comisiei şi toate resursele financiare din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii".

Sursa citată susţine că, în opinia sa, nu doar Ghizdeanu trebuia tras la răspundere penală, ci toţi cei care au fost membri în comisia respectivă din cadrul CNSP.

Conform aceleeaşi surse, fostul şef al CNP Ion Ghizdeanu ar lucra în acest moment, în Parlament, pentru Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedinte interimar al PSD.

Ion Ghizdeanu, fostul şef al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, a început activitatea în cadrul acestei instituţii în anul 2000, în mandatul de premier al lui Adrian Năstase. Ghizdeanu s-a remarcat prin obedienţa totală faţă de decidenţii politici ai momentului. Aşa a ajuns, conform unor surse politice, omul de încredere a lui Darius Vâlcov. În timpul fostului guvern Dăncilă, Ghizdeanu a ajuns să negocieze în numele României contracte importante pentru infrastructură, precum cel privind autostrada Ploieşti-Braşov.

Amintim că Fondul de Dezvoltare şi Investiţii a fost înfiinţat de guvernul Dăncilă, prin OUG 114/2018 pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare.

Valoarea totală a Fondului de Dezvoltare şi Investiţii trebuia să fie echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data intrării în vigoare a OUG 114/2018, iar programul urma să se deruleze timp de 20 de ani.

La şedinţa de guvern din 16 septembrie 2019, fostul premier Viorica Dăncilă a anunţat aprobarea primelor 116 proiecte prin Fondul Naţional de Dezvoltare şi Investiţii, în valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, echivalentul a peste 422 de milioane de euro, la cursul BNR din ziua declaraţiei.

Din cele 116 proiecte aprobate, 99 aparţin unor localităţi cu primari PSD, adică 85,57% din cele 2 miliarde lei au plecat spre bugetele locale respective. Cinci judeţe controlate de PSD au primit 33,05% din totalul finanţărilor aprobate de fostul guvern Dăncilă: Argeş, Buzău, Olt, Constanţa, Bacău.

Conform primelor date oferite de premierul Ludovic Orban după preluarea guvernării de către liberali, fostul Executiv Dăncilă a aprobat semnarea de către Ghizdeanu a 239 de contracte de finanţare, dintre care 40 au primit avans sau deconturi în peri­oada 1 octombrie - 8 noiembrie. În total au fost depuse de administraţiile publice locale, pentru finanţare prin FDI, 3100 de proiecte, cu o valoare totală de 58,5 miliarde de lei. Din totalul proiectelor depuse au fost propuse spre aprobare 696, în valoare de 10,3 miliarde de lei.

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii a fost desfiinţat prin prevederile OUG 1/2020, iar proiectele aflate în derulare au fost trecute ministerelor competente.

O situaţie complicată s-ar putea ivi în cazul în care Curtea Constituţională va constata că Guvernul a interferat cu atribuţiile Parlamentului atunci când a emis prima ordonanţă de urgenţă din acest an, ţinând cont că pe agenda Legislativului se afla deja un proiect de act normativ privind modificarea OUG 114/2018 prin care a fost înfiinţat Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. Amintim că, în urmă cu câteva zile, mai precis în 12 februarie, Curtea Constituţională a stabilit că legea prin care guvernul Orban şi-a asumat răs­punderea pentru modificarea OUG 114/2018 este neconstituţională.

Confruntat cu contestarea legii res­pective la CCR, Executivul a aprobat în şedinţa din 6 ianuarie Ordonanţa de Urgenţă 1/2020 prin care modifica prevederile OUG 114/2018, printre care se numără şi cele privind Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.

Dacă acest act normativ, care este contestat la CCR va fi declarat neconstituţional, soarta proiectelor în derulare se va schimba iar şi vor reveni, de la ministerele competente, în administrarea şi supravegherea Comisiei Naţionale pentru Statistică şi Prognoză.