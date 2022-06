Corul Madrigal a concertat la Zagreb

Pe 9 iunie, la invitaţia Ambasadei României în Croaţia, Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", dirijat de Cezar Verlan, a susţinut Spectacolul Extraordinar "Muzica Renaşterii Europene" la Vatroslav Lisinski, cea mai marea sală de concerte din ţară, unde a fost primit cu căldură şi entuziasm de aproape 2.000 de spectatori. La final, Corul Madrigal a fost aplaudat minute în şir la scenă deschisă, fiind chemat pe scenă pentru 3 bis-uri.

Evenimentul a fost dedicat aniversării a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană şi a 30 de ani de relaţii diplomatice între România şi Republica Croaţia şi s-a desfăşurat cu susţinerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Institutului Cultural Român şi al Ambasadei României în Republica Croaţia.

"La finalul concertului pot spune cu emoţie că, într-adevăr, Corul Madrigal şi-a dovedit valoarea sa unică aici, la Zagreb. Publicul croat, un public extrem de educat şi exigent, i-a aplaudat minute în şir pe minunaţii artişti români. Madrigalul a scris din nou istorie şi a întors o nouă pagină a prieteniei dintre România şi Croaţia. Având în vedere şi experienţa pe care o am cu Corul Madrigal din ultimele decenii şi relaţiile foarte calde pe care le-am avut cu cel care a creat Madrigalul, maestrul Marin Constantin, sunt fericit să văd că, după ani, astăzi ansamblul este, la fel, la cotele cele mai înalte. (...) De acolo, de unde ne priveşte maestrul în acest moment, sunt convins că o face cu bucurie, căci opera sa continuă şi că cei care duc mai departe Madrigalul sunt adevăraţi uenici vrăjitori, atât managerul Emil Pantelimon, cât şi dirijorii Anna Ungureanu şi Cezar Verlan" - a declarat Excelenţa Sa, domnul Constantin-Mihail GRIGORIE, Ambasadorul României în Republica Croaţia.

De asemenea, Preşedintele Institutului Culural Român, domnul Liviu JICMAN a transmis:

"Promovarea valorilor culturale româneşti autentice reprezintă una dintre priorităţile Institutului Cultural Român. (...) Recunoscut şi apreciat internaţional, un simbol al vieţii muzicale, cu o activitate de aproape 60 de ani în domeniul diplomaţiei culturale, Corul Madrigal pune în lumină valorile şi cultura Europei. Proiectul acesta este dedicat unei Europe renăscute, puternică prin unitate, dar şi prin preţioasa sa diversitate. Marele câştigător al acestui moment nu este altcineva decât publicul. Îi felicit pe toţi cei care s-au implicat în realizarea acestui proiect de anvergură!"

La eveniment au participat nenumăraţi ambasadori şi reprezentanţi ai mediilor diplomatice din Zagreb, precum şi reprezentanţi ai vieţii politice, economice, academice, culturale croate, dar şi ai comunităţii române din Croaţia, precum: Zeljko Reiner şi Furio Radin, vicepreşedinţi ai Parlamentului Republicii Croaţia, Gari Capelli şi Domagoj Haiduković, preşedinţii Comisiilor de Politică Externă şi Afaceri Europene ale Parlamentului croat, Neven Pelicarić, consilier al Preşedintelui Republicii Croaţia, Andreja Metelko Zgombić, secretarii de stat Zdravko Jakop şi Ivan Vidi¹, Davor Milièić şi Frano Parac, vicepreşedinţi ai Academiei de Ştiinţe şi Arte, Damir Boras, Rectorul Universităţii din Zagreb, Dragutin Kamenski şi Stjepan Roglić, consulii onorifici ai României la Rijeka şi Split, Alina Dobrescu, Preşedinta Asociaţiei Românilor din Croaţia.

"Pentru mine este prima oară când particip la un eveniment al Corului Madrigal - a fost un imens succes şi sunt absolut fermecat de ce am văzut şi ascultat astăzi. Spectacolul Corului Madrigal a fost magnific, cu luminile sale extraordinare şi proiecţiile atât de frumoase. Am avut acele picturi proiectate pe scenă, Botticelli, Bosch şi alţi maeştri şi a fost superb, pentru că Renaşterea este o mare mişcare europeană şi este despre cultură, muzică, pictură, iar spectacolul a acoperit tot. Suntem împreună în Europa, iar Franţa şi România sunt, indiscutabil, cu atât mai mult, conectate. Din partea Ambasadei Franţei, precum şi ca reprezentant al Franţei, ţară care deţine acum Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, sunt fericit că am putut fi prezent la un eveniment eminamente european" - a declarat Excelenţa Sa, domnul Gaël VEYSSIERE, Ambasadorul Franţei în Republica Croaţiei.

"A fost o seară fantastică şi sunt încă sub puternica impresie a vocilor splendide ale Corului Madrigal, de care ne-am bucurat toţi astăzi. Cred că nimeni nu îşi putea imagina un cadou mai frumos pentru a 30-a aniversare a relaţiilor diplomatice între România şi Croaţia precum şi pentru celebrarea celor 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, ca acest minunat concert" - Domnul Zeljko REINER, Vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Croaţia

Întreg evenimentul a impresionat audienţa atât prin sunetul inegalabil al Madrigalului şi cele două serii de costume renascentiste, precum şi prin scenografia susţinută de un design de lumini grandios, augmentat cu imagini video emblematice pentru fiecare lucrare prezentată pe scenă. Prima parte a programului "Muzica Renaşterii Europene" structurat de dirijorul Cezar Verlan a inclus compoziţii din perioada muzicală renascentisă, iar în partea a doua, Madrigal a prezentat o suită remarcabilă de lucrări corale ale muzicienilor contemporani.

"Pot spune că în seara acesta am fost suficient de norocos să asist la concertul Corului Madrigal. De fapt, am fost dublu norocos, odată să fiu în public şi, apoi, să asist la interpretarea de către ansamblu a unei lucrări compuse de mine. Întreg concertul a fost foarte, foarte bun şi nu este de mirare, pentru că Madrigal are o reputaţie de înalt profesionalism, iar publicul l-a apreciat foarte mult - aţi auzit minutele de aplauze, nu se mai opreau. Scenografia, vestimentaţia, totul a fost minunat, iar dirijorul corului a fost impecabil, un adevărat dirijor profesionist. A fost extraordinar!" - a declarat compozitorul Branko STARK, profesor la Academia de muzică din Split, Preşedinte al Asociaţiei Dirijorilor de cor din Croaţia.

Regia spectacolului "Muzica Renaşterii Europene" a fost semnată de Emil Pantelimon, conducerea muzicală a aparţinut dirijorului Cezar Verlan, design-ul de lumini a fost coordonat de Alin Popa, video mapping-ul de Dorin Popovici, iar sunetul concertului de către Gabriel Scîrlet.