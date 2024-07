Cultura românească celebrată în America la "Romanian Weekend at The Wharf"

Institutul Cultural Român din New York şi Ambasada României în Statele Unite ale Americii, împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş şi cu sprijinul mai multor parteneri locali şi sponsori, au organizat în perioada 12-14 iulie 2024 cea de-a treia ediţie a Weekend-ului românesc de la Washigton / Romanian Weekend at The Wharf, informează news.ro.

Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai consistente proiecte de diplomaţie culturală a României în Statele Unite, precum şi cel mai mare festival românesc din America. Acesta s-a derulat în cadrul programului aniversar iniţiat şi coordonat de Ambasada României, "România - SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO".

Evenimentul a fost deschis de către ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, care a subliniat că acest festival românesc unic în spaţiul nord-american face parte dintr-un program mai amplu de evenimente care pun în evidenţă forţa parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, ţări unite de aceleaşi valori, precum democraţia, libertatea, statul de drept. De asemenea, ambasadorul Muraru a mai arătat că cele trei zile de festival, desfăşurate chiar în inima Washingtonului sunt dedicate şi aniversării celor 20 de ani de apartenenţă a României la NATO, garant al securităţii şi prosperităţii. Au mai rostit alocuţiuni directorul ICR New York, Dorian Branea, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Radu Daniel Trufan.

"Cei 27 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii arată stabilitatea angajamentului nostru comun pentru democraţie şi valorile comune pe care le împărtăşim. Indiferent de istoria recentă sau de evenimentele de parcurs, această direcţie strategică rămâne prioritară. Programul Weekend românesc de la Washington a fost lansat cu 2 ani în urmă, la a 25-a aniversare a acestui Parteneriat, iar succesul său de public este o confirmare a prieteniei româno-americane. În contextul actual din Europa şi Statele Unite, de escaladare a violenţelor în societate, avem un motiv în plus să pledăm pentru cultura dialogului şi împotriva oricăror forme de violenţă în spaţiul public sau politic, avem un motiv în plus să aducem oamenii împreună, iar cultura este tărâmul ideal de întâlnire", a declarat Liviu Jicman, Preşedintele Institutului Cultural Român.

În cele trei zile de weekend românesc, evenimentul a adus în atenţia a mii de oameni prezenţi la festival o ofertă culturală diversă şi a subliniat specificul culturii tradiţionale româneşti. Programul a inclus activităţi diverse precum concerte, spectacole de dans, lecturi performative, expoziţii de cărţi româneşti traduse în limba engleză, demonstraţii meşteşugăreşti, activităţi pentru copii, expoziţii de haine şi bijuterii inspirate din motive tradiţionale, degustări de vinuri şi multe alte activităţi specifice şi inspirate din cultura românească.

Programul expoziţiilor şi atelierelor a fost întregit de seria concertelor susţinute de artişti relevanţi precum Simion-Bogdan Mihai şi Lăutarii de Mătase, Paula Hriscu, Vox Maris Chicago, Ansamblul Folcloric Naţional "Transilvania", Ansamblul de Dansuri Folclorice "Carpathia", Andreea Rebăltescu. Artiştii interpreţi au acoperit o gamă diversă de expresii culturale şi au prezentat obiceiuri culturale din mai multe zone geografice ale României.

Pe parcursul celor trei zile de festival, concertele au fost îmbogăţite de o serie de lecturi performative captivante, derulate de organizaţia româno-americană Bucharest Inside the Beltway, din Denver, Colorado. Aceste lecturi au adus o notă de diversitate culturală evenimentului, fiind susţinute de două protagoniste remarcabile, Lady Godiva şi Domnica Rădulescu, precum şi de artiştii locali Kennedi Neal şi Julian Selman care au citit poeme de Alina Purcaru şi Rucsandra Pop.

O altă atracţie a festivalului au fost creaţiile vestimentare ale designerului român Izabela Mandoiu care au fost expuse publicului alături de bijuteriile de inspiraţie folclorică ale brandului UNA peste alta. Din sfera meşteşugurilor şi al atelierelor practice, publicul s-a putut bucura de demonstraţiile de olărit susţinute de meşterul olar Vasile Chira din Cărbunari, precum şi de demonstraţii de sculptură în lemn oferite de meşterul Ioan Bârsan şi de ţesut susţinute de Mărioara Dobrican.

Ia românească a fost marcată în acelaşi context sâmbătă, 13 iulie, cu ajutorul Romanians of DC. Publicul a asistat, de asemenea, la citirea Proclamaţiei emise de primarul oraşului Washington în onoarea iilor româneşti. La scena de la The Wharf au participat purtători şi admiratori ai cămăşilor de in din S.U.A., România şi Republica Moldova.