DAN BĂDIN, DELOITTE ROMÂNIA:"Limitările bugetare - constrângere majoră chiar şi pentru un guvern pro-business"

Chiar şi cu un guvern pro-business, limitările bugetare vor reprezenta o constrângere majoră în orice variantă de politică fiscală, consideră Dan Bădin, partener impozitare directă la Deloitte România. Acesta a precizat ieri, într-o conferinţă de presă, că taxa pe valoare adăugată (TVA) este cea mai uşor de modificat, dar şi că incertitudinile pentru mediul de afaceri sunt foarte mari la momentul actual, aici inclu­zându-se şi alegerile parlamentare din decembrie.

Bădin a declarat: În perioada aceasta, business-ul, companiile, sunt sub influenţa a 2 zodii majore: una vine din zona de sănătate, criza de coronavirus, care după cum s-a văzut în ultimele luni se duce înspre o (nouă) criză economică, iar pe de altă parte avem alegerile parlamentare, singurul scrutin care a mai rămas după multe rânduri de scrutin pe care le-am avut pe o perioadă mai lungă de un an. Sperăm că vom mai domoli puţin incertitudinile pe care le avem pentru că, defapt, pentru a uni cele două teme sub una singură, noi vorbim despre foarte multă incertitudine. Şi din această perspectivă, fiscalitatea din păcate nu a adus nimic nou pentru că în zona de fiscalitate totdeauna am avut lipsă de predictibilitate şi lipsă de stabilitate în legislaţia fiscală şi în aplicarea legii. Dar vedem că criza economică ne afectează şi din alte puncte de vedere, bineînţeles criza de lichiditate (din mediul privat) (...). Vorbeam acum un an-doi de faptul că în perioade de creştere economică se iau măsuri pro-ciclice de tăiere a taxelor şi ce vom face când nu vom mai putea să luăm astfel de măsuri când va veni criza. Criza a sosit, în contextul actual bineînţeles companiile au nevoie de ajutor, (însă) posibilităţile sunt destul de reduse pentru a lua măsuri anticiclice, de aceea, din perspectivă fiscală, companiile se aşteaptă cel puţin ca dacă nu vor exista reduceri de taxe cel puţin acestea să nu se mărească în această perioadă. Dacă acesta este doar un deziderat sau nu, rămâne de văzut".

Investiţiile publice sunt de dorit în această perioadă, iar infrastructura este necesară pentru că ea duce la facilitarea creşterii afacerilor sau atragerea de noi investiţii, a mai spus Bădin. Totodată, acesta a afirmat că şi rezultatul alegerilor parlamentare este un element extrem de important.

"Până la alegeri nu ştim ce se va întâmpla. Este evident faptul că avem un guvern şi un parlament de culori diferite, vedem că în perioada în care avem guverne minoritare, parlamentul îşi aduce aminte că este organ legislativ şi vine cu iniţiative inclusiv în zona fiscală. Din păcate, iniţiativele recente care au venit din zona parlamentară, pe lângă faptul că nu au fost foarte bine structurate şi gândite de la început până la sfârşit în ceea ce priveşte modul de implementare şi al impactului, aş spune că sunt anti-business şi aş da vreo două exemple: legea din domeniul gazelor sau referitoare la vânzarea de terenuri agricole unde vorbim de impozite de 80-90% pe valoarea adăugată generată de companii. Cealaltă incertitudine... dacă avem până la alegeri conflicte şi campanie electorală ce se va întâmpla după, când vom avea noua majoritate. Şi bineînţeles întrebarea principală este care va fi noua majoritate. Chiar dacă vom avea un guvern pro-business, limitările bugetare vor reprezenta o constrângere majoră în orice variantă de politică fiscală. Domnul ministru Cîţu a declarat cu diverse ocazii, inclusiv la conferinţa noastră de astăzi, că el personal nu este de acord cu o creştere a fiscalităţii. Dânsul favorizează impozite mai puţine şi mai mici dar care să fie colectate mai bine. În principiu cam asta îşi doreşte şi mediul de afaceri dar rămâne de văzut. Oricum, este evident faptul că următoarele luni stau sub semnul unor incertitudini majore şi este greu de preconizat ce se va întâmpla până la sfârşitul anului, cu atât mai puţin pentru anul următor. Ţinând însă cont de faptul că în următorii patru ani nu vom mai avea alte alegeri, mediul de business speră ca măsurile luate de noua majoritate guvernamentală să fie luate şi implementate cât mai repede, în primele luni, urmând ca în restul perioadei să întrunim dezideratul cel puţin de predictibilitate şi stabilitate în materie fiscală", a precizat reprezentantul Deloitte.

Potrivit lui Dan Bădin, ajutorul pentru companii poate să vină şi din alte zone.

"Gradul de digitalizare al interacţiunilor în interiorul companiilor, dar şi pe relaţia cu autorităţile sau clienţii şi furnizorii, face necesară o mai mare debirocratizare, digitalizare a interacţiunilor, uşurarea interacţiunii cu autorităţile şi aceasta este o altă mare zonă în care contribuabilii îşi doresc paşi concreţi din partea guvernului. Se aşteaptă teme majore cum ar fi casele de marcat electronice sau SAF-T, sau altele, sub un proiect mai ambiţios, acela al reformării în întregime a administraţiei fiscale. Se pare că despre o reformă mai amplă nu se vorbeşte la nivelul autorităţilor, dar despre reforme sectoriale, în ceea ce priveşte digitalizarea, pare că există paşi concreţi care sunt spre finalizare", a spus acesta.

La rândul său, Vlad Boeriu, partener coordonator servicii fiscale şi juridice la Deloitte, a spus că acest an şi cel ce urmează vor fi extrem de complicaţi prin prisma echilibrului bugetar. Acesta a evidenţiat decalajul de încasare la TVA din România, cel mai mare din Uniunea Europeană.

"Nivelul de colectare a veniturilor fiscale la bugetul de stat în primele opt luni ale acestui an se află sub cel din aceeaşi perioadă a anului trecut. La TVA, în mod special, scăderea este de aproape 15% în perioada menţionată, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Printre factorii care au generat diminuarea încasărilor la buget se numără evoluţia economică nefavorabilă cauzată de pandemia de Covid-19 şi faptul că multe companii au optat pentru facilitatea acordată de stat de a amâna plata taxelor, fără dobânzi şi penalităţi, până la data de 25 octombrie 2020. Este de aşteptat, aşadar, ca nivelul de colectare a veniturilor de la finalul lui 2020 să fie sub cel de anul trecut, în timp ce cheltuielile vor fi mult mai mari. Mai mult, decalajul de încasare la TVA rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană, de aproximativ 33% în 2018, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene. În aceste condiţii, estimăm o înteţire a controalelor fiscale în perioada următoare pe zona de TVA, în special în anumite arii în care autorităţile fiscale deja se dovedesc mai active decât în trecut", a precizat Boeriu

Bădin a mai afirmat că mediul de afaceri din România aşteaptă să vadă de la viitorul parlament professionalism, respect pentru lege şi respect pentru regulile venite de la Uniunea Europeană. El a adăugat de asemenea, dând ca exemplu decalajul de încasare la TVA, că cea mai importantă pârghie de atragere de bani la buget este colectarea într-un mod cât mai corect şi complet.

Introducerea de noi taxe depinde, în opinia oficialului Deloitte, în principal de modalitatea de aplicare a legii pensiilor, respectiv cât de mare va fi majorarea, şi dacă România îşi va păstra ratingul de ţară sau nu.

"Dacă s-ar mări unele cote de impozitare, ceea ce sperăm să nu se întâmple, în primul rând TVA este cel mai uşor de modificat, este the usual suspect. Pe de altă parte au fost discuţii extrem de multe în ultimii cu privire la cotele de impozit pe venit şi anume impozitarea persoanelor fizice. S-ar putea ca în ariile astea să vedem (cote mai mari de impozitare", a conchis Bădin.