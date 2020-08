DATELE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ARATĂ:Băncile americane şi-au redus profitul cu 70% în trimestrul al doilea

Industria bancară din SUA şi-a diminuat cu 70% profiturile în perioada aprilie - iunie 2020, faţă de acelaşi interval din 2019, din cauza dobânzilor mici şi a problemelor economice generate de pandemia de

Covid-19, care au pus presiune atât pe băncile mici, cât şi pe cele mari.

Conform datelor Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC - agenţie care garantează depozitele americanilor), câştigurile totale obţinute de băncile din SUA (mai precis, de 5.066 de instituţii de credit americane asigurate) au însumat 18,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din anul curent, comparativ cu 62,5 miliarde de dolari în perioada similară din 2019. Acesta a fost al doilea trimestru consecutiv în care sectorul bancar american şi-a redus profiturile, ca urmare a faptului că instituţiile de credit şi-au constituit provizioane de miliarde de dolari ca să poată acoperi potenţialele împru­muturi neperformante.

Cea mai mare parte a scăderii profitului a fost legată direct de pandemie, conform sursei. Băncile americane deţin în portofolii împrumuturi de zeci de miliarde de dolari ce păreau sănătoase în martie, dar acum sunt sub semnul întrebării din cauza amânării plăţii ratelor, în condiţiile în care debitorii nu mai au capacitatea de rambursare. În plus, banca centrală americană (Federal Reserve - Fed) a scăzut din nou ratele dobânzilor aproape de zero ca să stimuleze economia, ceea ce limitează sumele care pot fi percepute de bănci pentru creditare.

Amintim că JPMorgan Chase & Co., cea mai mare bancă din SUA după valoarea activelor, şi-a constituit provizioane de 8,9 miliarde de dolari în trimestrul al doilea pentru pierderile preconizate din împrumuturile care nu vor putea fi rambursate de clienţi din cauza problemelor financiare generate de pandemia de Covid-19. La rândul său, Citigroup Inc. a raportat provizioane de circa 8 miliarde de dolari pentru perioada menţionată, iar Wells Fargo & Co. - de 8,4 miliarde de dolari. Banca de investiţii Goldman Sachs Group Inc. a anunţat provizioane de 1,59 miliarde de dolari pentru pierderile potenţiale din credite, iar gigantul Bank of America Corp. - de 4 miliarde de dolari. Banca de investiţii Morgan Stanley şi-a constituit provizioane de 239 milioane de dolari în trimestrul al doilea, pentru pierderile potenţiale din creditele neperformante.

Deocamdată, bilanţurile băncilor din SUA au fost ajutate parţial de Programul de Protecţie a Salariilor, un plan de stimulare de 480 de miliarde de dolari destinat întreprinderilor mici care au avut nevoie de ajutor pentru acoperirea salariilor în primele luni ale pandemiei. Conform FDIC, acest program a fost sub formă de împrumuturi bancare, iar fiecare bancă a perceput o taxă mică pentru fiecare cerere procesată. Vânzările de credite prin acest program şi comisioanele de subscriere au ajutat, de asemenea, băncile în trimestrul respectiv.

În pofida scăderii profiturilor, FDIC susţine că nu a observat probleme în sistemul bancar american, iar volumul depozitelor din bănci a atins un nivel record în trimestrul al doilea din 2020.

• S&P Global Ratings: Băncile majore din China vor avea un deficit de capital de 940 miliarde dolari în 2024

Cele mai mari patru bănci din China se confruntă cu un deficit de finanţare de trilioane de yuani, bani necesari acoperirii cerinţelor globale de capital concepute pentru protejarea publicului şi a sistemului financiar împotriva falimentelor, potrivit unui studiu realizat de S&P Global Ratings, preluat de Bloomberg.

Analiza notează că Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. şi Agricultural Bank of China Ltd., toate considerate bănci de importanţă sistemică globală, au avut un deficit de capital total de 2,25 trilioane de yuani (323 miliarde de dolari) în 2019, sumă necesară pentru acoperirea pierderilor, necesar care poate creşte până la 6,51 trilioane de yuani în 2024, în condiţiile în care actuala pandemie erodează profiturile acestor instituţii.

"Sincronizarea primelor patru mari bănci chineze cu standardele globale de absorbţie a pierderilor este un subiect cheie pentru investitori, deoarece influenţează structura capitalului, costul finanţării şi, mai important, mecanismul de sprijin extraordinar", afirmă Michael Huang, analist la S&P Global Ratings.

Potrivit sursei, profiturile combinate ale băncilor din China (peste 1.000 de bănci comerciale) au înregistrat, în trimestrul al doilea, cel mai mare declin din ultimul deceniu, în contextul în care creditele neperfornamte au ajuns la un nivel record.

Potrivit datelor Comisiei de reglementare a sectorului bancar şi asigurăilor din China (CBIRC), băncile comerciale din ţară şi-au redus cu 9,4% profiturile nete în primul semestru din anul curent, iar cele mai mari şase dintre acestea au consemnat scăderea câştigurilor cu 12%, în ritm anual.

Primele cinci mari bănci de stat din ţara asiatică, printre care giganţii Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank şi Bank of China, sunt aşteptate să îşi raporteze la data de 28 august rezultatele financiare aferente primelor şase luni din 2020.

Băncile de stat majore din China sunt printre cele mai afectate de actuala criză din cauză că Guvernul de la Beijing le-a cerut să salveze economia şi să sprijine micile afaceri, care au probleme financiare. În acest context, autorităţile din China au îndemnat băncile să atragă finanţări şi să-şi consolideze capitalurile tampon.

• Băncile din Australia, pline de lichidităţi

Băncile australiene profită la maxim de volumul mare de numerar din timpul pandemiei de coronavirus, generat de subvenţiile guvernamentale pentru salarii, de majorarea capitalului companiilor şi de depozitele persoanelor fizice, potrivit Reuters, care menţionează că instituţiile financiare utilizează aceste lichidităţi la rambursarea datoriilor proprii, ca parte a unui efort îndelungat de a-şi consolida finanţele.

Potrivit sursei, depozitele din băncile australiene au crescut cu aproape 12% în anul financiar încheiat în 30 iunie, până la un record de 2,29 trilioane de dolari australieni (1,65 trilioane de dolari SUA), iar împrumuturile acordate au sporit cu numai 3% în acelaşi interval, ceea ce a creat lichidităţi în exces.

"Băncile sunt pline de numerar", spune Brad Scott, şef de departament în cadrul Bank of China, divizia din Sydney.

În cele patru luni de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, băncile din Australia au acumulat depozite în exces de aproximativ 145 de miliarde de dolari australieni, rambursând în acelaşi timp datorii costisitoare care au ajuns la termen de aproximativ 95 de miliarde de dolari australieni, potrivit Citigroup Inc.

Însă, analiştii sunt de părere că lichiditatea excedentară, alături de dobânzile reduse sunt factori negativi pentru bănci, care le împiedică să realizeze câştiguri.