DevTalks 2024: 7000 de participanţi, 14 scene de conţinut, 160 de experţi internaţionali şi locali

DevTalks România, conferinţă dedicată dezvoltatorilor software şi profesioniştilor IT din România, a avut loc pe 29-30 mai, în Bucureşti, la Romexpo. Timp de două zile, 7000 de participanţii au avut acces la un conţinut valoros, oferit de 160 de experţi din industria IT. Evenimentul a găzduit 14 scene de conţinut tehnic şi peste 70 de spaţii expoziţionale şi de networking pentru participanţi, plus 2 zone nou lansate la această ediţie.

Cu o tradiţie de 10 ani, DevTalks România a reunit anul acesta 7000 de participanţi, developeri şi profesionişti IT, din România, dar şi din Franţa, Danemarca, Olanda, Germania, UK, Republica Moldova, Spania sau SUA. DevTalks 2024 a adus în prim plan peste 160 de experţi din industria IT de la cele mai mari companii de tehnologie din piaţa locală şi internaţională şi 14 scene de conţinut tehnic cu focus pe Java, Web, Mobile, Women in Tech, Big Data & Cloud, DevLead, Future of Engineering, DevOps, QA & Testing, Security, Product World şi Gaming.

Zona expoziţională a reunit peste 70 de companii de tehnologie devenind cel mai complex eveniment adresat developerilor şi profesioniştilor IT. Noutatea ediţiei din acest an a constat în lansarea a 2 zone: Round Table Area, ce a cuprins masterclass-uri tehnice pe conceptul "Silent Disco", respectiv Grow Your Idea, o zona dedicată start-up-urilor în tehnologie.

Ediţia cu numărul 11 DevTalks România a fost susţinută de MassMutual Romania, în calitate de Sponsor Principal "Suntem încântaţi că am putut fi prezenţi în cadrul DevTalks România pentru al treilea an consecutiv, în calitate de sponsori principali ai evenimentului. Pentru noi este o oportunitate excelentă să susţinem această comunitate de IT vibrantă, unde ideile se dezvoltă şi unde învăţăm din experienţele fiecăruia. Aici este locul unde interacţionăm în mod direct cu cei care creează următoarea generaţie de tehnologie, deschizând calea pentru generaţiile viitoare." Mike Makar, Head of MassMutual Romania.

Alături de MassMutual Romania la eveniment au fost prezenţi: Amazon, Booking Holdings Romania, EveryMatrix, Google, HCLTech, Luxoft Romania, METRO.digital, Playtika, _VOIS, Vodafone Romania, Connections Consult, Systematic, 1&1 Internet Development, Accenture, Awin Global, BCR, DB Global Technologies, Electronic Arts Romania, eMAG, EPAM Romania, In The Pocket, Ipsos Interactive Services, LSEG Romania, Moldova Innovation Technology Park, Molson Coors GBS, N-able, N-iX, P&G, Palo Alto Networks, Revolut, SoftServe, Stefanini, Thales, Thoughtworks, Tremend - a company of Publicis Sapient, UniCredit, Arvato Systems, Central Europe Technologies, part of BNP Paribas Personal Finance, Concentrix, Finastra, GE Vernova, INKI.TECH, Swissquote, Tiriac Auto, cu marca Mercedes-Benz, Nespresso Professional, Mindspace, Workspace Studio, Cabina Trasnita, Pepsi, Heineken, Autonom Drive & Blue Romania, Viva Telecom, Finaqua, Therme Bucureşti.

"Noi, la METRO.digital, am avut plăcerea de a participa şi de a sponsoriza scena Product World la DevTalks 2024. Ne-a plăcut foarte mult să petrecem timp cu alţi entuziaşti ai produselor şi să împărtăşim perspectivele noastre în calitate de speakeri. Colegii noştri de la stand s-au bucurat de o experienţă uimitoare conectându-se cu persoane cu perspective similare, iar interacţiunile faţă în faţă au stârnit cu adevărat idei inovatoare. Felicitări organizatorilor pentru găzduirea unuia dintre cele mai mari evenimente de tehnologie din România - un eveniment pe care nimeni din lumea tehnologiei nu ar trebui să-l rateze!" Maria Manu, Employer Branding Specialist @METRO.digital

"Participarea la DevTalks anul acesta a fost o experienţă remarcabilă pentru echipa noastră. Evenimentul a fost organizat impecabil, prezentând o gamă diversă de conferinţe captivante şi provocatoare. Am avut privilegiul de a ne conecta cu o multitudine de profesionişti talentaţi care împărtăşesc viziunea şi dedicaţia noastră pentru industrie. Atmosfera a fost incredibil de propice pentru networking şi schimb de cunoştinţe. În general, DevTalks ne-a oferit perspective şi conexiuni inestimabile şi aşteptăm cu nerăbdare să revenim anul viitor!" Răzvan Sfredel, Talent Partner, Awin Global

"Am avut o experienţă uimitoare la DevTalks anul acesta! Speakerii prezenţi au fost remarcabili, astfel încât evenimentul a fost plin de prezentări grozave şi perspective valoroase din partea tuturor. La standul companiei ne-am bucurat de conversaţii captivante şi interacţiuni valoroase, iar atmosfera generală a fost electrizantă." Mirela Neagu-Petrisor, Marketing Specialist - Tremend, a company of Publicis Sapient

Următorul eveniment DevTalks România va avea loc pe 4-5 iunie 2025.

