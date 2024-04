DevTalks Romania celebrează 10 ani de ediţii reuşite pe 29-30 Mai la Romexpo

DevTalks Romania, cea mai amplă conferinţă din industria IT&C din România, are loc in primăvara aceasta, pe 29-30 Mai, la Romexpo, Pavilion B1. Pentru cea de-a 11-a ediţie, organizatorii aşteaptă peste 6000 de participanţi, între orele 10:00 - 17:30, în ambele zile ale evenimentului.

Sandbox, Google, Palo Alto Networks, GitHub, NVIDIA, Microsoft, Snyk, Intel, Apple, Spotify sunt doar câteva dintre cele mai influente companii IT ale căror echipe vor urca pe cele 14 scene ale evenimentului, cu focus pe Java, Artificial Intelligence, BigData & Cloud, DevLead, Future of Engineering, QA & Testing, Gaming, Web & Mobile, DevOps, Women in Tech, Cybersecurity, dar şi Product.

În acest an, DevTalks Romania se angajează să exploreze în profunzime cele mai actuale teme şi tehnologii, evenimentul adresându-se comunităţilor de developeri şi profesionişti IT, în principal din România, dar şi din Franţa, Germania, UK, Republica Moldova, Spania sau SUA. Agenda completă poate fi consultată pe www.devtalks.ro, mai jos regăsindu-se top 5 teme ale ediţiei:

Ekaterina Sirazitdinova, Senior Data Scientist, NVIDIA - Exploring the Latest in Generative AI beyond Human Language. Tema îşi propune să explice funcţionarea interioară a acestor sisteme complexe de funcţionare a Inteligentei Artificiale Generative, explorând concepte şi tehnici cheie.

Joseph Katsioloudes, Developer Advocate, Git Hub Security - Code Security Reinvented: Navigating the era of AI. Joseph va demonstra în cadrul sesiunii mai multe moduri în care developerii pot folosi inteligenţa artificială, prin demonstraţii practice în GitHub Copilot.

Brian Vermeer, Java Champion, Snyk - Stranger Danger: Your Java Attack Surface Just Got Bigger. Participanţii vor putea lua parte la o sesiune practică de hacking in Java cloud-native, în care pot fi observate ameninţări, vulnerabilităţi sau configuraţii greşite.

Edwin Van Andel, CTO, Zerocopter - Hackers! Do we shoot or do we hug? O sesiune interactivă care urmăreşte definirea securităţii şi a modului în care gândesc şi lucrează hackerii.

Katie Gamanji, Senior Field Engineer, Apple - Sustainability Chronicles: Innovate Through Green Technology with Kepler and KEDA. Sesiunea susţinută de Katie Gamanji îşi propune să aducă în atenţia participanţilor inovarea prin tehnologia verde, un subiect de importanţă majoră.

"Ediţia din 2024 a DevTalks Romania promite să fie cea mai impresionantă de până acum, aducând în prim plan experţi ai celor mai mari companii de tehnologie din piaţa locală şi internaţională, acoperind astfel o agendă cuprinzătoare de subiecte din industria IT&C. Din 2014 până în prezent, am păstrat obiectivul de a consolida DevTalks Romania, integrând anual tehnologii de interes şi arii cât mai diverse în zona expoziţională, astfel încât, astăzi putem spune că suntem tot mai aproape de un ecosistem tech, în care participanţii pot regăsi oportunităţi de creştere profesională, dar si personală.

DevTalks Romania este cu siguranţă cea mai potrivită platformă pentru developeri, antreprenori tech si iubitori ai tehnologiei." a declarat Roxana Sluser, Senior Project Manager DevTalks Romania.

Zona expoziţională va reuni peste 85 de companii de tehnologie, devenind alături de zonele custom şi zonele de relaxare cea mai complexă platformă care adresează o paletă largă de nevoi în rândul profesioniştilor IT şi a developerilor. Pe parcursul celor doua zile de eveniment, pentru al doilea an consecutiv, participanţii vor putea testa în cadrul Mobility Area cele mai noi modele de maşini electrice, alături de Ţiriac Auto, cu marca Mercedes-Benz.

"DevTalks Romania va continua să măsoare impactul său în comunitate, adresându-se unui număr de 60.000 de profesionişti la nivel naţional din industria IT&C. Prin urmare, şi în acest an susţinem promovarea Tech Edu Area, o zonă dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani în care aceştia pot explora ateliere de programare şi robotică. De-a lungul celor 10 ani de la fondarea evenimentelui, ne-am propus să întregim comunitatea IT din România într-un singur loc pentru a putea găsi soluţii pentru activităţile pe care le desfăşoară în companiile pe care le reprezintă. De aceea, veţi vedea că mizăm pe construirea unor piloni care să sprijine profesioniştii în a reuşi să facă faţă schimbărilor din piaţă. Anul acest veţi observa o atenţie deosebită către subiectele ce implică Inteligenţa Artificială, dar si subiectelor dedicate managerilor şi liderilor din industrie, referitor la gestionarea sau dezvoltarea organizaţiilor, subiecte pe care le puteţi întâlni pe scena DevLead." a declarat Andreea Balaci, Delivery Area Manager în cadrul Catalyst Solutions - Organizator DevTalks Romania.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi consultate pe www.devtalks.ro, iar participantii îşi pot achitiziţiona bilete din secţiunea dedicată, preţul acestora urmând să crească începând cu 30 aprilie.

