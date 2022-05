Chimcomplex anunta majorarea semnificativa a salariilor angajatilor sai incepand cu luna iunie 2022, într-un raport afişat pe pagina Bursei de Valori Bucureşti.

Compania a aprobat cea mai mare crestere salariala de pana acum, astfel ca venitul mediu brut lunar (cu tichetele de masa incluse) creste de la 5.750 la 7.150 lei, adica cu 24,5%.

Daca sunt incluse in aceasta medie si veniturile managerilor si primilor 30 de specialisti salariul mediu pe companie creste de la 7.200 la 8.980 lei.

In anul 2021 pe langa prima suplimentara neta de 3.000 lei pe care a primit-o fiecare angajat, s-au acordat cresteri salariale cumulate de 5,5%, incepand cu luna iunie 2022 se va aplica o crestere cu 13%, adica cu 700 lei. Aceasta se intampla in contextul in care angajatorii din privat isi mentin bugetele de cresteri salariale de 5 - 7% pentru 2022, iar cele mai mari cresteri salariale din industriile petrolului, chimiei si energiei nu depasesc 10%. In primul trimestru 2022 compania a mai acordat indexari de 2% ceea ce duce in final la o crestere reala de 15%.

Cresterea veniturilor este avuta in vedere si in anul 2023, astfel incepand cu semestrul 2 se va adauga trimestrial si minim 50% din rata inflatiei sau se indexeaza 100% rata inflatiei daca se ating indicatorii de performanta ai companiei.

"Prin propunerea financiara pe care am agreat-o urmarim cresterea performantei companiei prin cresterea si incurajarea performantei fiecarui salariat. Avem incredere in marea capacitate a acestei companii si in cele aproximativ 2500 de talente si dorim sa realizam impreuna proiecte de anvergura care sa ne aduca satisfactii personale si profesionale. Le multumesc colegilor din Chimcomplex pentru tot ceea ce fac in cadrul companiei!" a declarat Stefan Vuza, Presedintele Consiliului de Administratie Chimcomplex.

"Daca compania va atinge aceleasi performante din 2021 si in anii ce vor urma, conducerea va premia din nou salariatii cu bonusuri peste cele prevazute in CCM, asa cum s-a intamplat in anul 2021." a mai adaugat Stefan Vuza.