DIRECTORUL GENERAL AL ADR SUD EST:"Este prima dată când avem suspendare de plăţi, fără să ştim motivele"

Proiectul privind reabilitarea cu fonduri europene a celor mai importante străzi din municipiul Buzău are plăţile suspendate printr-o decizie luată de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării, iar directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Est, cea care a aprobat şi a avizat toate documentele, spune că este pentru prima dată când se suspend plăţile fără să fie comunicate şi motivele.

"Este prima dată când avem asemenea situaţie de suspendare de plăţi, fără să ştim motivele. Mai avem proiecte cu plăţile suspendate dar acolo cunoaştem cauzele", a spus Luminiţa Mihailov, directorul general al ADR Sud Est, într-un interviu la o televiziune din Buzău.

De altfel, directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională a explicat că în urmă cu o săptămână a primit aceeaşi adresă ca şi primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, fără alte detalii.

"Suspendarea, din ce am discutat la Minister, este luată în urma unor sesizări venite din partea organelor judiciare. Noi nu putem aprecia cât va dura această cercetare a organelor judiciare, iar decizia de reluare a plăţilor va fi luată, bănuim, după ce se va clarifica situaţia. Nu ştim dacă sunt mai multe sesizări sau cine le-a făcut, nu avem asemenea detalii. Nu cunoaştem nici unde a fost făcută sesizarea. Noi am primit, împreună cu domnul primar, decizia Autorităţii de Management de suspendare a plăţilor. Mai multe detalii nu avem. Eu nu mă pot pronunţa, dar din punctul meu de vedere, lucrurile au fost în regulă, adică noi am avizat, până la momentul acesta de mai 2022, adică ştiţi că am verificat partea de contract a documentelor, am verificat documentaţia de atribuire a lucrărilor, deci noi nu am sesizat nereguli în implementare", a spus Luminiţa Mihailov, directorul general Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est, pentru şansanews.ro.

În acelaşi timp, există o presiune enormă pe autorităţile locale din municipiul Buzău. Şi asta pentru că, după cum a explicat Luminiţa Mihailov, dacă, implementarea proiectului se va întinde după momentul decembrie 2023, atunci cheltuielile făcute nu vor mai putea fi decontate prin fonduri europene.

"Cu cât reuşim să clarificăm mai repede ce s-a întâmplat sau ce au determinat semnalele de alarmă pe care le-a primit Ministerul, cu atât lucrurile vor intra în normalitate. Cert este că, fiind pe programul operaţional regional 2014-2020, proiectele trebuie finalizate până în decembrie 2023, implementarea lor, că în funcţie de perioada de suspendare a plăţilor, există riscul de pierdere a finanţărilor pentru că, practic, noi avem la dispoziţie până în decembrie 2023 pentru a intra în decontarea Comisiei Europene. Toate plăţile care vor fi făcute după decembrie 2023, pentru finalizarea acestui proiect, de exemplu, vor fi pe bugetul local, deci în ipoteza în care o să avem, să zic, 80% din proiect plătit până în decembrie 2023 şi 20% din proiect în 2024, aceste plăţi care vor fi în 2024 nu vor putea fi decontate de la bugetul Uniunii Europene", a precizat Luminiţa Mihailov.

De asemenea, şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a organizat o conferinţă de presă, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, pentru a-şi spune punctual de vedere cu privire la situaţia din municipiul reşedinţă de judeţ.

"Este o problemă care trebuie rezolvată, cel puţin ce văd eu ca şi cetăţean al municipiului Buzău: nu cred că este o problemă atât de gravă încât fondurile respective să fie sistate definitiv. Eu cred că este doar o neînţelegere şi lucrurile se vor rezolva. Restul nu am de unde să ştiu. Cine a făcut, ce a făcut. Dar ce cred eu, şi cred sincer, că nu este vorba de nicio înşelătorie. Sunt convins că domnul primar Toma nu a luat nici 25 de bani. E o poveste tehnică care cu răbdare şi cu înteligenţă , zic eu, se poate rezolva. Eu sunt ferm convins că lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate. Haideţi să avem maturitatea să aşteptăm o perioadă de timp când lucrurile se vor materializa! Cred că nimeni nu este interesat să rămână lucrările în stadiul în care sunt acum. Important este să ne dăm toţi mâna, să fim alături de investiţiile pe fonduri europene care se fac acum în municipiul Buzău şi în judeţul Buzău, ca să materializăm anumite lucruri. Într-adevăr, e destul de complicat să lucrezi pe fonduri europene pentru că sunt nişte cutume pe caretrebuie să le respecţi", a spus Petre Emanoil Neagu, preşedinte CJ Neagu.

În urmă cu o săptămână Primăria Buzău a primit o adresă de la AMPOR prin care a fost anunţat faptul că se suspendă plăţile în proiectul cu fonduri europene prin care se reabilitează cele mai importante străzi din municipiul Buzău. Motivul invocat fiind suspiciune de fraudă.