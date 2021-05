Dragoş Damian, CEO Terapia, propune mutarea Comisiei Europene la Cluj

Dragoş Damian, CEO Terapia, a transmit printr-o postare pe Facebook de ziua Europei că şi-ar dori mutarea Comisiei Europene la Cluj.

Dragoş Damian: "Europa, La Multi Ani! Si te rog, pana in 2034 muta la Cluj-Napoca sediul Comisiei Europene.

La interviurile de angajare esti intrebat unde te vezi peste 5 ani sau chiar peste 10 ani.

Probabil ca nu exista o intrebare de interviu: "ce vrei sa faci peste 13 ani?", adica in 2034 cand Uniunea Europeana incheie al treilea ciclu de planificare de acum incolo.

In 2008, acum 13 ani, Cluj-Napoca nu parea sa conteze. Astazi, in 2021, are aeroport international de pe care se zboara spre 100 de destinatii inclusiv Heathrow si Charles de Gaulles (cum poate schimba o pandemie economia mondiala, pana de curand era prea scump si numai sa zbori peste acele locatii....). Are BT Arena, are Cluj-Arena, este un centru medical, financiar si IT de renume, are 4 universitati in topurile internationale, are transport public electric cat nici un alt oras din Romania, in 5 ani a dat cel mai mare festival muzical din estul Europei. Vechile concentrari de manufactura sunt inlocuite incet-incet cu industrii internationale. Ce mai, are o traiectorie de dezvoltare si modernizare la care daca se gandea cineva in urma cu 13 ani, in plina criza, era trimis la control de specialitate...

In 13 ani, in 2034, Cluj-Napoca se spune ca va avea (si mai mult ca sigur ca va avea) Spital Regional, metrou, centura metropolitana si legatura cu autostrazile din culoarele europene, filarmonica, transport autonom. Si altele.

Probabil putin stiu faptul ca Cluj-Napoca are o populatie urbana de aproape doua ori mai mare decat Bruxelles-ul iar cele doua orase sunt apropiate ca si suprafata si planuri de extindere metropolitana. Nu stiu daca in termeni de cosmopolitanism si ambitii de dezvoltare cele doua orase sunt comparabile, dar pentru Cluj-Napoca este loc doar in sus.

Estul Europei va conta tot mai mult in urmatorii 13 ani, aducand ceea ce s-a pierdut prin Brexit intr-un an 2020 departe de a fi cel mai "glorios", politic vorbind, din istoria de peste 70 de ani a Uniunii.

Vor fi primite in UE tari din Balcani, poate si Moldova, Ucraina, si cine stie ce alte tari care vor dori sa adopte stilul de viata european. Si atunci este firesc, pentru echilibrul geopolitic, ca una sau mai multe dintre institutiile politice care conduc UE sa vina intr-o tara, intr-un oras, din estul Europei.

Asadar, de ce sa nu vina la Cluj-Napoca, orasul care in urma cu 13 ani nu avea nimic si care peste 13 ani va avea fara indoiala capacitatea institutionala, organizatorica, de infrastructura si academica pentru a gazdui, sa spunem, sediul Comisiei Europene.

Cei care spun ca e o nebunie, sa isi aminteasca ce era Uniunea Europeana in 1950 si ce este acum. Sau ce vroiau sa faca peste 13 ani, in 2008, cand Romania incheia primul an de membru al Uniunii Europene.

Si desigur, sa isi aminteasca vechiul terminal al aeroportului Cluj-Napoca din 2008".