DRULĂ:"Contractul pentru proiectarea Magistralei M5 se semnează, din câte înţeleg, vineri"

Contractul pentru proiectarea continuării Magistralei M5, tronsonul Eroilor 2 - Piaţa Iancului, se va semna vineri, iar pentru primul sector din Magistrala M6 1 Mai - Tokyo (Băneasa) a fost desemnat un câştigător, însă au fost depuse contestaţii care se află în curs de rezolvare, a declarat, marţi, ministrul demisionar al Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, la conferinţa de bilanţ, conform Agerpres.

"Magistrala M5 se semnează, din câte înţeleg, vineri, contractul pentru proiectare cu asocierea desemnată câştigătoare, cei care realizează studiul de fezabilitate de la metroul Cluj (Asocierea 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SpA & SWS Engineering SpA & Coding Srl & Metrans Engineering SRL - n.r.). La M4 este o echipă care a tot lucrat să finalizeze acea documentaţie. Nu a fost lăsată cum trebuie ca să intre în PNRR continuarea spre sud, de la Gara de Nord până la Gara Progresu", a spus Drulă.

În ceea ce priveşte magistrala M6, care este prevăzută a face legătura între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), şeful demisionar de la Transporturi a menţionat că pentru sectorul 1 Mai - Tokyo a fost desemnat un câştigător, însă au fost depuse contestaţii.

Cătălin Drulă a reiterat faptul că sectorul 2 al magistralei M6, tronsonul de la Băneasa la Otopeni, nu este fezabil, întrucât liniile de metrou trebuie construite în zone cu o densitate mare a populaţiei, ceea ce nu este cazul pentru acest proiect.

"M6 sectorul 1 este în licitaţie. Este în contestaţie acum. A fost desemnat un câştigător şi sunt în curs de rezolvare contestaţiile. Noua lege (a achiziţiilor publice - n. r.), dacă se resping contestaţiile, va ajuta la semnare. Pentru sectorul 2 am discutat cu premierul Cîţu, am avut o notă în Guvern în martie să analizăm fezabilitatea acelui proiect. Am avut o echipă de la Banca Europeană de Investiţii de profesionişti care a făcut o analiză şi analiza este devastatoare. Adică, un proiect, pentru a fi finanţat public, trebuie să aibă o rată de rentabilitate de 5%. Este un termen tehnic, dar înseamnă că nu va fi un proiect nefolosit care ne va costa enorm. Ca să ne dăm seama, într-un cartier locuit, într-un cartier cu blocuri, cum este Drumul Taberei, acea linie de metrou deschisă costă 200 de milioane de lei pe an şi aduce deocamdată venituri doar de 25 (milioane de lei - n.r.). Asta este o linie fezabilă şi care are o rată de rentabilitate mult peste 5%. Va creşte traficul în Drumul Taberei când construim M5 în continuare. Va fi o linie bună, pentru că liniile de metrou trebuie făcute în zone cu densitate mare a populaţiei, cu blocuri în cartierele mari ale Bucureştiului. M6 nu are această fezabilitate", a explicat fostul ministru.

În opinia acestuia, investiţia la tronsonul 2 al M6 ar fi "o investiţie piatră de moară, o investiţie pe care trebuie să o plătim", drept pentru care a propus reducerea proiectului M6.

"Se spune că e finanţată de japonezi. Nu, banii aceia trebuie daţi înapoi. Este un împrumut şi numai o parte sunt de acolo, restul ar trebui să îi punem noi. Şi, mai mult decât atât, odată construit, ne-ar costa milioane de lei pe săptămână în subvenţie pentru a căra relativ puţini pasageri, asta în condiţiile în care Bucureştiul sufocat are nevoie ca de aer de alte magistrale. Asta arată acest studiu. Am propus prin memorandum reducerea proiectului, am propus în sfârşit să aducem onestitate. Înţeleg foarte bine relaţia cu partenerul nostru japonez, înţeleg că România a fost neserioasă într-un mod absolut barbar şi cunoaştem un caz la o schimbare de guvern, dar până la urmă noi trebuie să investim unde sunt priorităţile noastre, pentru că aceşti bani îi vor plăti copiii noştri şi când ne vom da seama că a fost o investiţie proastă, o investiţie care ne consumă bani şi care a omorât altă investiţie, pentru că totuşi nu putem să le facem pe toate - trebuie să te gândeşti 'vreau M5', sau 'vreau M4' sau 'vreau nordul M6' va fi prea târziu. Da, atunci va deveni evident pentru toată lumea şi se va spune: 'cine au fost tâmpiţii care au gândit asta?'", a susţinut el.

În plus, a spus acesta, linia de tren care face legătura între Gara de Nord şi aeroportul Otopeni "a crescut extraordinar".

"Încă o dată: era cel mai comod pentru mine să las aceste licitaţii să meargă înainte, în schimb am investit destul de mult capital şi am promovat chiar eu linia de tren care, apropo, face jumătate din cât ar face un metrou până la Gara de Nord, aceeaşi destinaţie. A crescut extraordinar. Am ajuns, cred, la zi undeva în zona de 700 de mii de pasageri anualizat pentru această linie. 600 - 700 mii de pasageri anualizat faţă de traficul săptămânii trecute pe linia de aeroport. Trenurile sunt folosite, deservesc şi zona periurbană cu opriri la Otopeni şi la Mogoşoaia. Ăsta este modelul pe care trebuie să îl promovăm", a adăugat Drulă.

Miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile, marţi dimineaţa, la Guvern. "În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la Cabinetul premierului. Mergem mai departe", a scris Dan Barna, pe pagina sa de Facebook.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat, încă de luni seara, că miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu.