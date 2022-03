EJOBS:Ce să citeşti dacă plănuieşti să-ţi dezvolţi autodisciplina

Care este secretul succesului atunci când îţi propui să înveţi ceva online? Autodisciplina. Trebuie să înţelegi că atunci când îţi propui să deprinzi o nouă abilitate trebuie să te dedici complet acestui obiectiv. Şi disciplina, nu dorinţa, îţi determină succesul sau, dimpotrivă, eşecul. Dezvoltarea unei atitudini sincere faţă de învăţarea online te va ajuta să-ţi atingi cu adevărat obiectivele profesionale. Simpla motivaţie de a face lucrurile bine nu va fi suficientă pentru a face un upgrade în carieră. Autodisciplina şi integritatea sunt adevăratele abilităţi necesare într-un astfel de demers.

Nu scuzelor! Puterea autodisciplinei, de Brian Tracy

De ce unii oameni duc vieţi mai fericite şi realizările lor sunt mai mari decât ale majorităţii? De ce au mai mult succes şi care este cu adevărat "secretul succesului"? Autodisciplina este cheia unei vieţi măreţe şi a succesului durabil. Dezvoltându-şi autodisciplina, Brian Tracy a consolidat afaceri de succes în training, consultanţă, discursuri, scris, înregistrări şi distribuţie. Programele sale audio şi video, cărţile, seminarele şi programele sale de training s-au vândut în 54 de ţări, fiind traduse în 36 de limbi. A oferit consultanţă la mai bine de 1000 de companii şi a instruit peste 5 milioane de oameni în seminare şi dezbateri live. În fiecare din aceste cazuri, practica autodisciplinei a fost esenţială pentru succesul său.

The Little Book of Big Change, de Amy Johnson

Micile schimbări pot face o mare, mare diferenţă! În The Little Book of Big Change, psihologul Amy Johnson îţi arată cum să te reconectezi cu creierul pentru a trece peste obiceiurile proaste - odată pentru totdeauna. Indiferent care este obiceiul tău prost, ai puterea de a-l schimba. Bazându-se pe o combinaţie puternică de neuroştiinţă şi spiritualitate, această carte te va ajuta să opreşti obiceiurile proaste de la sursă. Dacă vrei să înţelegi ştiinţa din spatele obiceiului tău, să iei decizia de a-i pune capăt şi să te angajezi într-o schimbare reală şi de durată, această carte te va ajuta să preiei în sfârşit controlul asupra vieţii tale.

Modele mentale, de Peter Hollins

Dacă simţi că eşti suprasolicitat, iar ziua de lucru trece fără să poţi termina tot ce ţi-ai propus, cartea lui Peter Hollins îţi oferă 30 de modele mentale care să te ajute să faci ordine în gândire şi să fii eficient în soluţionarea problemelor. Ce este un model mental? Este un tipar ce are rolul de a-ţi atrage atenţia la elementele importante ale situaţiilor cu care te confrunţi. Deja avem, fiecare dintre noi, propriile modele mentale dobândite după ani de viaţă şi de observare a modelelor repetitive din cotidian, însă în volumul de faţă autorul prezintă modele mentale cunoscute, dar şi mai puţin cunoscute care te vor ajuta să iei decizii rapide, să vezi lucrurile mai clar şi să rezolvi eficient problemele.

Mindful Self-Discipline, de Giovanni Dienstmann

Dacă vrei să trăieşti o viaţă plină de sens, să-ţi construieşti obiceiuri bune şi să-ţi atingi obiectivele, există o abilitate care este mai importantă decât orice altceva: autodisciplina. Autodisciplina nu este despre a fi inflexibil, ci despre a-ţi trăi cea mai bună viaţă. Este superputerea concentrării într-o lume a distragerilor - ce-ţi permite să treci peste procrastinare, scuze, obiceiuri proaste, motivaţie scăzută, eşecuri şi îndoială de sine. Cu ajutorul ei, poţi rămâne pe drumul cel bun cu valorile şi obiectivele tale chiar şi în momentele în care nu te simţi inspirat. Acest manual pentru a-ţi dezvolta autodisciplina conţine:

●Peste 50 de exerciţii explicate pas cu pas

●Link-uri către studii ştiinţifice despre fiecare subiect

●Multe, multe exemple - pentru a te ajuta să aplici eficient toate aceste cunoştinţe