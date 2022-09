Festival de film experimental în Capitală

Ediţia cu numărul 12 a Festivalului Internaţional de Film Experimental (BIEFF) va oferi spectatorilor şansa de a vedea pe marele ecran mai multe lucrări cinematografice reprezentative pentru peisajul cinema-ului de acest tip. Juriul care va desemna marele câştigător al Competiţiei Naţionale îl va aduce la Bucureşti pe Calmin Borel, coordonator al secţiunii Labo din cadrul prestigiosului Festival de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand. Alături de el, vor analiza scurtmetrajele din selecţia oficială BIEFF Sanne Jehoul - directorul de program al Glasgow Short Film Festival, cel mai important eveniment dedicat scurtmetrajului din Scoţia, şi Michal Matuszewsk - co-curator al Competiţiei Poloneze de Film Experimental şi al Competiţiei Internaţionale în cadrul festivalului Short Waves din Polonia. În urma procesului de jurizare, una dintre lucrările din competiţie va fi desemnată Cel mai bun scurtmetraj românesc şi va fi recompensată cu un premiu în valoare de 1500 euro, oferit de Institutul Cultural Român. Premiul BIEFF pentru cel mai bun lungmetraj este în valoare valoare de 20.000 euro, constând în servicii de post-producţie şi va fi oferit de Avanpost. Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 1000 euro va fi oferit de Uniunea Cineaştilor din România (UCIN). Filmul care îi va impresiona pe juraţi cu Cel mai bun concept vizual va fi la rândul lui recompensat cu un premiu în valoare de 1000 euro.

Proiecţia specială Fairytale, cea mai recentă producţie semnată de regizorul Alexander Sokurov, va marca luni, pe 26 septembrie, debutul evenimentului anual dedicat noilor forme de explorare a limbajului cinematografic. Până pe 2 octombrie, programul Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti va aduce pe marile ecrane peste 70 de lucrări semnate de artişti din întreaga lume. Mulţi dintre aceştia şi-au confirmat deja prezenţa la proiecţiile organizate la Cinema Elvire Popesco şi Cinemateca Eforie.

Marţi, pe 27 septembrie, de la ora 18:30, publicul îi va întâlni pe Cat şi Eimear McClay, creatorii A Body Is A Body Is A Body, cu care vor putea intra în dialog după proiecţia programului tematic Bodily Rites (Rights). În aceeaşi seară, de la ora 21:00, va participa la proiecţia Future (After) Life Alina Manolache, creatoarea 3 Dialogues About The Future. Spectatorii programului Second Nature, care va fi proiectat miercuri, de la ora 18:30, vor interacţiona cu artiştii Davor Sanvincenti (Places We'll Breathe) şi Graeme Arnfield (Pervading Animals), iar cei prezenţi joi, de la 18:30, la proiecţia programului State (of) Terror, îi vor întâlni pe Clemens Poole (Dima, Dmitry, Dmytro. Glory To The Heroes), Douwe Dijkstra (Neighbour Abdi), Kamal Aljafari (Paradiso, XXXI) şi Kolja Volkmar (Handbook). În aceeaşi seară publicul Piaffe - lungmetraj inclus în Competiţia Internaţională, o va întâlni pe artista Ann Oren.

Alături de artiştii sosiţi la festival, vor fi prezenţi la Bucureşti, în cele şapte zile dedicate evenimentului, profesioniştii invitaţi în juriile celor trei secţiuni competiţionale - regizori, producători, selecţioneri şi critici de film, cărora le revine sarcina de a alege câştigătorii celor cinci premii oferite la această ediţie a BIEFF.