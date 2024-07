Festivalul Naţional de Teatru se ocupă de "dramaturgiile posibilului"

English Version

Ediţia a 34-a a Festivalului Naţional de Teatru va avea loc sub semnul "dramaturgiile posibilului". Pentru acest an au fost selectate 31 de spectacole din ţară şi patru producţii invitate din străinătate. Echipa curatorială a Festivalului Naţional de Teatru, formată din Mihaela Michailov, Călin Ciobotari şi Ionuţ Sociu, a vizionat peste 250 de spectacole din România, Republica Moldova, Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Serbia. Potrivit curatorilor, "conceptul actualei ediţii, care se va desfăşura între 18 şi 27 octombrie, axat pe formula "dramaturgiile posibilului": "ne-a furnizat unul dintre criteriile majore de raportare la spectacolele vizionate. Am încercat să urmărim modul în care construcţia spectaculară privilegiază şi valorifică, fertil şi coerent, un fond dramaturgic consistent, integrându-l şi subliniindu-l în interiorul unei estetici unitare. Am fost receptivi la formulele dramaturgice provocatoare, relevante fie prin temă, fie prin mijloacele de construcţie şi am încercat să oglindim, prin opţiunile noastre, diversitatea acestui strat esenţial al spectacolului: dramaturgia. Ne-a interesat să subliniem o varietate de formule şi conţinuturi dramaturgice, de raportări la teme actuale acute, de reconfigurări ale unor texte canonice, explorate din perspective atipice. Considerăm că teatrul românesc este într-un moment în care vocile dramaturgice se diversifică din ce în ce mai mult, rolurile autorilor şi autoarelor în echipele de creaţie merită analizate şi susţinute programatic, cadrele de vizibilitate a dramaturgiei locale devin tot mai numeroase. Publicurile FNT vor avea astfel parte de experienţe consistente atât în siajul unei paradigme inovatoare, cât şi în cea de observare a familiarei relaţii cu textul clasic, sau a tradiţionalelor, dar încă actualelor chestionări asupra raportului dramaturgie - literatură contemporană (un raport explorat din ce în ce mai profund în teatrul românesc al ultimilor ani)".

În acest an, FNT este partener al evenimentelor iniţiate de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, dedicate artistei Miriam Răducanu, de la a cărei naştere se împlinesc, la 17 octombrie, 100 de ani. UNITER şi FNT marchează 50 de ani de creaţie teatrală a regizorului Silviu Purcărete, 50 de ani de activitate artistică recunoscută în ţară şi în lume, prin invitarea la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru a celor mai recente premiere ce îi poartă semnătura: O tragedie veninoasă, după Women Beware Women de Thomas Middleton - producţie a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi şi "Lexiconul Amar" de Sebastian-Vlad Popa şi Laur Cavachi, după "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" - o producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti. Evenimente conexe vor marca, de asemenea, activitatea prodigioasă a regizorului: o expoziţie şi prezentarea unor volume dedicate creaţiei sale. Festivalul va cuprinde şi modulele: FNT Educaţional, Focus: 12 Spaţii Independente/Private din Bucureşti şi din ţară, Spectacole-lectură, Dramaturgiile Posibilului în echipe multidisciplinare.