FiveKeep, asistentul virtual care înlătură subiectivismul şi discriminarea din procesul de recrutare

Reporter: Cum a afectat pandemia procesul de recrutare pentru companii?

Mihai Rizan: Impactul a fost major. A fost necesar să schimbăm procesul de recrutare de la un candidat pe 5 posturi, la 5 candidaţi pe un post. Mai bine zis, este o revenire la procesele de recrutare din anii 2010, doar că de la distanţă. Adică să reuşeşti să faci acelaşi interviu eficient, dar fără să "simţi" candidatul. Şi chiar dacă-l ai faţă în faţă, sub mască reacţiile feţei sunt foarte greu de depistat, ceea ce face mult mai dificil întregul proces.

Reporter: Care sunt perspectivele în digitalizarea procesului de recrutare şi de ce este aceasta necesară?

Mihai Rizan: Digitalizarea în orice domeniu este parte din prezentul şi viitorul nostru. Aceste instrumente fac parte din ce în ce mai mult din cotidian. Există tot mai multe iniţiative de digitalizare în toate domeniile, inclusiv în HR. Unele deja lansate, consacrate, altele în fază de proiect. Digitalizarea ne va uimi în viitor. Şi aici nu mă refer neapărat la faptul că decizia de angajare se va baza exclusiv pe acţiunile unei maşini, dar cu siguranţă că maşinile, respectiv soluţiile software - ne vor ajuta şi ne vor influenţa în luarea deciziilor. E parte din dezvoltarea noastră. Şi nu doar în domeniul recrutării, pentru că HR-ul este un domeniu foarte vast. Este loc suficient pentru inovaţie.

Reporter: Care este ideea care a stat la baza aplicaţiei FiveKeep?

Mihai Rizan: Ideea platformei s-a născut din dorinţa de a pune la punct de un instrument care să eficientizeze şi să optimizeze procesul de recrutare, încă de la început. Să nu mai luăm decizii oarbe, cum ar fi de exemplu, decizia de acceptare sau eliminare a unui CV fără a cunoaşte persoana din spatele lui. Primii recrutori care au folosit instrumentul am fost eu şi colegii mei. Şi când ne-am dat seama ce putem crea, am început să visăm departe. Dacă vrei să fii cu adevărat un recrutor bun nu ai cum să nu fii conştient de subiectivismul tău. Dacă cineva crede şi susţine că poate fi 100% obiectiv este departe de realitate. Suntem oameni, avem tot felul de preferinţe şi idei preconcepute. Pe unele le ştim, pe altele le bănuim, iar despre unele nici măcar nu avem habar. Le aflăm la un moment dat de la alţii. Astfel că principala noastră preocupare a fost să înlăturăm subiectivismul, preconcepţiile şi discriminarea din procesul de recrutare. În primii trei ani de dezvoltare a platformei, toată echipa a lucrat cam 16 ore pe zi pentru a obţine ceea ce este astăzi FiveKeep. Variantele existente pe piaţă nu prea erau (şi nici acum nu prea sunt) accesibile firmelor mici. În general, firmele mici nu îşi permit bugete generoase de recrutare. Şi din acest motiv, chiar dacă îşi doresc să apeleze la soluţii profesionale, nu prea o fac. Pe de altă parte, de multe ori, soluţiile din piaţă sunt complicate pentru oamenii simpli. Eu sunt inginer la bază şi am visat de la început la un sistem (care este psihologic la bază) care să poată fi folosit de alţii ca mine. Sau, mai bine zis, un sistem accesibil şi altor oameni decât specialiştilor în recrutare. Şi îmi doream atât de mult ca timpul să nu mai fie duşmanul meu şi al celor care recrutează. Şi am reuşit.

Reporter: Care a fost investiţia iniţială?

Mihai Rizan: Investiţia totală este, până acum, de 250.000 de euro în 10 ani. O parte din fondurile proprii au fost cheltuite în perioada de dezvoltare a teoriei. În acea perioadă, cred că am cheltuit vreo 50.000 de euro strict pe proiect. A urmat o etapă cam de un an în care am căutat investitori, dar a fost imposibil să găsim pe cineva suficient de curajos să rişte o investiţie pe baza unei idei. Ce-i drept, o idee bine elaborată, dar de la idee la produs (serviciu) e cale foarte lungă. Acum 4 ani, ne-am îndreptat atenţia spre o finanţare europeană de aproape 100.000 de euro. Cu aceşti bani am reuşit să finalizăm dezvoltarea software a platformei. Pe lângă fondurile de la Uniunea Europeană, am mai cheltuit din fonduri proprii circa 50.000 de euro. Odată finalizată platforma (undeva la finalul lui 2019) am trecut la testare pe piaţă şi modificări, urmând ca marea lansare să aibă loc la mijlocul lunii martie a anului 2020. Ştim cu toţii ce a însemnat luna martie 2020. Pandemia ne-a blocat complet şi am rămas înţepeniţi o perioadă de timp. Undeva prin august am accesat un program al unei bănci, destinat exact pentru acest tip de proiecte, şi am luat un credit foarte avantajos de 50.000 de euro pe care i-am pus rapid la lucru în partea de comunicare, PR, marketing şi promovare. Şi astfel lucrurile au început să meargă.

Reporter: Ce beneficii au companiile care aleg să folosească platforma de recrutare atunci când caută noi angajaţi?

Mihai Rizan: În primul rând, e vorba de eficienţă. Platforma FiveKeep elimină riscul de a pierde timp la interviuri cu candidaţi nepotriviţi sau, din contră, de a respinge CV-urile oamenilor potriviţi. Pentru că CV-ul nu este decât o bucată de hârtie care suportă multe exagerări sau informaţii incomplete. Şi oricât de mult citim prin marele internet cum ar trebui să arate un CV "complet", ştim bine că nu funcţionează. Până la urmă ce nevoie are angajatorul? De un inginer care are un CV impecabil, dar nu prea se potriveşte cu meseria sau de un inginer cu un CV inestetic, dar extrem de potrivit cu meseria lui? Şi de aici decurge următorul beneficiu important: omul potrivit la locul potrivit. Bineînţeles că după ce Fivekeep găseşte oamenii cei mai potriviţi, urmează partea de interviu tehnic, care este, evident, în mâinile angajatorului. El ştie cel mai bine care este tehnica de recrutare cea mai potrivită locului de muncă pentru care recrutează.

Reporter: Care sunt beneficiile pentru candidaţii care aplica pe platforma de recrutare?

Mihai Rizan: Şi candidaţii au beneficii cel puţin la fel de mari ca angajatorii. De la anonimatul total în procesul de recrutare, eliminarea discriminărilor (sex, vârstă, stare civilă etc.), şanse egale pentru fiecare candidat sau analiză obiectivă a abilităţilor la şansa de a fi angajat pe postul care ţi se potriveşte. Evident că fiecare candidat trebuie să înţeleagă digitalizarea. Astfel, este total neconstructiv să consideri un interviu "digital" ceva neimportant. Din păcate, oamenii nu sunt încă obişnuiţi cu aşa ceva. Adică sunt dispuşi să aloce una-două ore pentru transport şi o oră pentru un interviu faţă în faţă, dar sunt mai reticenţi la 30 minute de "discuţii" cu un recrutor virtual. Dar aici vorbim de un obicei care are efecte asupra orice este digital, nu numai în recrutare. Un obicei care se va schimba, cât de curând, pentru că asta este direcţia în care merg lucrurile.

Reporter: Ce oportunităţi aduce pentru piaţa de HR platforma FiveKeep?

Mihai Rizan: Oportunităţile derivă din beneficiile platformei, dacă este să discutăm la nivel de angajatori sau candidaţi. Pentru angajatori apare oportunitatea de a fi profesionist în recrutare, chiar dacă nu asta este pregătirea lor. Şi aici mă refer, în special, la firmele mai mici care nu au specialişti în recrutare. Pentru specialiştii în recrutare apare marea şansă de a economisi timp pentru etapele "grele" din procesul de recrutare. Pentru care, din păcate, nu prea ai timp suficient. Pentru candidaţi apare, în sfârşit, oportunitatea de a lucra acolo unde le place. Pentru piaţa de HR, în general, apare ocazia de a folosi un instrument diferit de ceea ce există.

Reporter: Care sunt obiectivele şi perspectivele companiei pentru viitor?

Mihai Rizan: Obiectivul nostru principal este ca FiveKeep să devină un instrument nu doar util, ci şi necesar, pe care orice angajator să îşi dorească să-l aibă. Astfel, perioada următoare va fi una de confirmare a produsului. Urmărim să atragem companii care să ne spună cum le ajută FiveKeep în procesul de recrutare şi să facem modificările necesare pentru a optimiza platforma. Odată trecută această etapă, probabil undeva spre mijlocul anului viitor, ne dorim să lărgim portofoliul de clienţi astfel încât până la finele lui 2021 să devenim o obişnuinţă pentru piaţa din România. Apoi, în 2022 vizăm extinderea pe plan internaţional. Primele pieţe externe către care ne vom îndrepta vor fi cele vorbitoare de limbă engleză. Din 2023 vom merge şi către alte pieţe, cel mai probabil cele europene cu piaţă de forţă de muncă bine reprezentată, aşa cum sunt Germania, Franţa, Spania sau Italia.

Reporter: Vă mulţumesc!