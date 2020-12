FLORIN CÎŢU: "Am revenit pe bursă în noiembrie, am cumpărat în special companii din tehnologie şi biotehnologie"

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a reînceput să investească la bursă în noiembrie, cumpărând în special companii din sectorul de tehnologie şi biotehnologie, după cum a afirmat acesta într-un interviu acordat ieri Radio Guerilla. Fără să afirme în clar, Cîţu s-a referit cel mai probabil la investiţii pe bursa din Statele Unite sau cele din Europa, în condiţiile în care sectorul de tehnologie este foarte slab reprezentat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), iar cel de biotehnologie este inexistent.

Întrebat dacă mai este investit la bursă şi ulterior ce acţiuni deţine, Cîţu a declarat: "Mai am câteva acţiuni, dar nu (deţineri) foarte mari, am fost foarte mult, am avut. (...) Am început mai devreme. Am revenit puţin acum trei săptămâni sau patru săptămâni, (am cumpărat) în special tehnologie. Şi biotehnologie. (...) N-am Moderna. Am câteva, mai mult să mă testez intelectual, dacă mai înţeleg pieţele sau nu".

Cîţu a spus că pentru investiţiile sale se uită în general la lucruri pe care el le-ar folosi. Un exemplu este Apple, la care Cîţu spune că a avut acţiuni în anii 1990.

"Testul pe investiţii este... Bine, sunt tot felul de strategii de investiţii, dar deobicei (când) mă uit la investiţii, mă uit la lucruri pe care eu le-aş folosi. De exemplu, nu mai am Apple, dar ţin minte că am investit prin anii '90 în Apple pentru că mi-a plăcut foarte mult. Când am plecat din România în Statele Unite, pentru mine a fost mană cerească iMac-ul pentru că trebuia să scrii", a spus ministrul.

"Ca filozofie, deobicei te gândeşti la lucruri (cu) care te simţi tu bine şi dacă sunt companii în care ai tu încredere", a mai spus Florin Cîţu.

El a mai afirmat că e extrem de complicat să încerci să estimezi când vine o criză şi că nu are sens să complici cu astfel estimări. Cel mai bun lucru pe care poţi însă să-l faci este să te pregăteşti şi pentru cel mai negru scenariu, a dat de înţeles ministrul.

"M-am ocupat 5 ani de chestia asta, de a încerca să estimez când vine următoarea criza, şi e complicat. Ce poţi să faci este să te pregăteşti, să fii pregătit pentru (ca) o criză să fie mâine, şi atunci trebuie să ai nişte strategii. Ce am văzut eu este că e mult mai bine să fii pregătit tot timpul, de-aia am avut la începutul anului un buffer care a fost bun. E complicat şi nu are sens să te complici să vezi dacă vine o criză sau nu, cel mai bine e să-ţi faci lucrurile ca tu să ai o economie flexibilă (...). Şi eu mă uit la indicatori, şi Eurostat a prezentat de exemplu acum două zile caţiva indicatori macro care arată vulnerabilităţile unor economii, veţi vedea acolo că România nu este printre ţările (cu vulnerabilităţi)", a spus Cîţu.