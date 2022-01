FLORIN PANDELE, VICEPREŞEDINTELE COTAR:''Veşti bune de la FGA, după falimentul City Insurance''

Sunt veşti bune, venite de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, analizate de la vârful COTAR, una dintre cele mai mari organizaţii ale firmelor de transport din România, scrie Naţional.ro.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a înteţit simţitor ritmul de plată a dosarelor de daună depuse de păgubiţii City Insurance (aproape în totalitate şoferi loviţi de asiguraţi RCA ai fostului lider de piaţă) şi a ajuns, la finalul lui 2021, la un total de 3.821 de dosare avizate pentru plată, cu o valoare totală de 22,5 milioane de lei, notează Naţional.ro. Florin Pandele, vicepreşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România - COTAR, organizaţie ai cărei membri - firme de transport şi service-uri deopotrivă - adună circa un sfert din totalul cererilor de daună de la FGA, transmite că, deşi activează în industria adiacentă asigurărilor de peste 15 ani, este pentru prima dată când din zona pieţei sau a supravegherii vede motive de satisfacţie.

Potrivit ultimelor date, la FGA se înregistraseră circa 60.000 de cereri de plată, ceea ce înseamnă că până acum s-au rezolvat aproximativ 6,6% din total (3.821 de dosare în valoare de 22,5 milioane de euro, conform datelor ASF). Procentul este posibil doar datorită unei modificări de legislaţie venite imediat după falimentul City Insurance. Fără această modificare, până acum nici măcar un singur dosar nu ar fi putut intra la plată, iar păgubiţii ar fi trebuit să aştepte încă cel puţin până în primăvara lui 2022.

Această modificare ce îşi dovedeşte acum utilitatea presupune că plăţile pot începe la 60 de zile după ce decizia ASF de a ridica licenţa unei companii (în acest caz City Insurance) este publicată în Monitorul Oficial ci nu abia când falimentul este statuat definitiv de instanţă, aşa cum a fost la celelalte falimente de până acum.

Florin Pandele, vicepreşedinte COTAR, a precizat: ''Dacă ar trebui să dau o notă FGA, i-aş da nota 9, într-o piaţă de asigurări a repetenţilor''

COTAR este una dintre cele mai mari organizaţii ale firmelor de transport din România. Florin Pandele, vicepreşedinte al COTAR, este proprietarul grupului de service-uri Autocar (el însuşi cu peste 1.000 de dosare depuse la FGA) şi cel mai vocal personaj din domeniu în conflictele îndelungi cu firmele de asigurare şi cu autorităţile. COTAR, care are şi mii de service-uri membre, susţine că a depus circa 15.000 de cereri de plată la FGA, ceea ce ar însemna circa 25% din total, un procent mai mult decât relevant.

Iată ce a precizat Florin Pandele, conform sursei citate:

"În ultimii ani, piaţa de asigurări nu mi-a oferit niciun motiv de satisfacţie şi nici vreo dovadă de etică sau profesionalism, cu două excepţii notabile: prima este modul în care FGA a reuşit să gestioneze până în prezent extrem de complicatul faliment a societăţii City Insurance. Am avut nenumărate puncte de vedere diametral opuse cu FGA dar, recunosc, am avut nişte parteneri de discuţii bine pregătiţi şi orientaţi cu adevărat către soluţionarea problemelor consumatorilor. Dacă ar trebui să dau o notă FGA-ului pentru activitatea de până acum, i-aş da nota 9, într-o piaţă de asigurări a repetenţilor. Dacă FGA îşi va păstra buna direcţie pe care se află în prezent, va spăla mult din imaginea hidoasă a pieţei de asigurări din România. În al doilea rând, măsurile luate de preşedintele ASF în cursul anului trecut au reprezentat o altă surpriză plăcută si neaşteptată . Subliniez - Preşedintele ASF - întrucât restul consiliului ASF reprezintă pentru toată lumea simbolul pasivităţii şi neputintei care au făcut posibile dezastre financiare cum este cel al City Insurance şi a altui asigurător care, din păcate, are probleme şi mai grave şi o cotă importantă în piaţa RCA. Preşedintele ASF a făcut notă discordantă şi a început asanarea pieţei de asigurări, iar noi considerăm că ar trebui să o continue în acelaşi fel, cu acelaşi curaj şi aceeaşi bună-credinţă manifestată până acum. Aşteptăm publicarea rezultatelor auditului BSR al pieţei de asigurări pentru a afla adevărata soliditate financiară a pieţei de asigurări din România. Reamintesc faptul că astăzi, la nivelul COTAR sunt aproximativ 15.000 de dosare de daună scadente şi neachitate înca de către FGA, dar suntem optimişti că acestea se vor rezolva în decursul acestui an . Piaţa de asigurări din România este foarte departe de aşteptările consumatorilor, dar poate fi disciplinată prin măsuri ferme cu toleranţă zero pentru cei ce încalcă legea. Din păcate, astfel de măsuri au lipsit cu desăvârşire până la instalarea în funcţie a domnului Nicu Marcu. Concluzia este simplă: În 2022 trebuie continuată curăţenia din piaţa de asigurări începută anul trecut. Cei 10.000.000 de Romani platitori de poliţe de asigurare trebuie sa îşi recapete încrederea in piaţa de asigurari şi mai ales in ASF!"