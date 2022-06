FLORIN SPĂTARU, MINISTRUL ECONOMIEI:"România va produce baterii pentru autoturisme electrice"

România va produce în acest deceniu baterii pentru autoturisme electrice, a afirmat, astăzi, Florin Spătaru, ministrul Economiei, în cadrul unei conferinţe organizate de publicaţia cursdeguvernare.ro.

Întrebat despre atragerea investiţiilor străine în producţia de baterii, Spătaru a afirmat: "Să spunem foarte clar că România va produce baterii. (...) Cum, cu cine, haideţi să aşteptăm un pic ca anumite proiecte să fie concretizate. Pe de altă parte, trebuie să ţineţi cont de faptul că sunt 2 proiecte (...) la care România nici nu şi-a declarat interesul - au trecut pe lângă noi, pur şi simplu. Într-o astfel de situaţie a trebuit să recuperăm din timpul pierdut şi să venim cu un plan de atragere a acestor investitori în domeniul producţiei de baterii. Care este realitatea europeană în acest moment: Europa trebuie să-şi dezvolte producţia de baterii pe o scară de 1 la 20. Practic, în 2030, vom avea de 20 de ori mai multă capacitate de stocare în domeniul bateriilor decât avem în acest moment. Este normal, ţinând cont că România are 28% din PIB în sectorul automotive, este normal că acest segment este extrem de important pentru noi. Ca de altfel şi producţia de semiconductori. Pentru asta avem în vedere anumite instrumente cu care să putem să atragem aceşti investitori, atât instrumente financiare cât şi accesul la informaţii care să poată să ducă la o decizie cât mai rapidă. Pe de altă parte, săptămâna trecută am semnat un acord cu cei de la InnoEnergy care au o experienţă extraordinară în dezvoltarea competenţelor în domeniul producţiei de baterii. Acolo sunt câteva universităţi care vor lucra împreună cu cei de la InnoEnergy pentru dezvoltarea acestor competenţe astfel încât să fim pregătiţi nu numai din punctul de vedere al infrastructurii sau al resurselor financiare care ar putea fi alocate pentru astfel de proiecte, ci să fim pregătiţi şi cu capitalul uman pe care am putea să-l utilizăm într-un astfel de domeniu".

În ceea ce priveşte hidrogenul, ministrul Economiei a declarat că în această zonă a purtat deja discuţii cu mari jucători din producţia de hidrogen.

"Una din întrebările la care trebuie să răspundem este unde utilizăm acest hidrogen. Înţeleg că trebuie să-l producem, dar hai să vedem unde-l utilizăm, să vedem care este strategia industrială pe care România o are în a utiliza acest hidrogen şi în a pune acest hidrogen la muncă pentru dezvoltarea economică. De aceea am solicitat şi am avut sprijinul unor companii din domeniu care lucrează într-o astfel de zonă la nivel european şi am avut discuţii cu miniştrii Economiei din diverse ţări sau landuri din Germania pentru a putea defini nişte obiective palpabile, viabile. O parte din aceste zone se referă tocmai la producţia de oţel pentru că producţia de oţel verde se face cu hidrogen verde şi atunci vom începe să dezvoltăm la Ministerul Economiei, în coordonare cu Ministerul Energiei, aceste obiective şi această strategie care să fie incorporată într-o strategie unitară la nivelul ţării. Lucrăm la un astfel de proiect, încă suntem în faza iniţială (...), dar am înţeles care ar fi utilitatea şi încercăm să venim cu proiecte pragmatice care să se adreseze economiei româneşti şi nu economiei în general", a spus Florin Spătaru.

Ministrul Economiei a mai spus că guvernul va lua, în luna septembrie, o hotărâre de guvern pentru adoptarea strategiei privind economia circulară, urmând ca planul de implementare al acestei strategii să fie finalizat până în luna mai 2023.