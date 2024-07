Fondul ETF BET Patria - Tradeville depaseste 400 milioane lei in active totale si 23 de mii de investitori

Infiintat in 2012, fondul ETF BET Patria - Tradeville este administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, si este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta este in prezent cel mai mare ETF infiintat in regiunea Europei Centrale si de Est (cu exceptia Rusiei), conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit comunicatului, fondul investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), avand ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia sa, ETF BET Patria - Tradeville ofera publicului o alternativa simpla si moderna de a investi la bursa si de a beneficia de performantele celor mai importante companii romanesti listate.

Activele nete totale ale fondului au crescut cu 136,3% in anul 2024, de la 170,5 milioane lei la 31 decembrie 2023 pana la 403 milioane lei la 29 iulie 2024.

In ultimii trei ani incheiati la data de 30 iunie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria - Tradeville au crescut cu 1.400,8% (reprezentand o crestere de peste 15 ori), fata de o crestere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de actiuni din Romania cu 121,4% si in comparatie cu o scadere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de investitii din Romania cu 2,2% in aceeasi perioada, conform datelor publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria - Tradeville era de 23.377 la finalul lunii iunie 2024, in crestere 53,3% fata de finalul anului trecut si cu 896,0% in ultimii trei ani.

"Ne bucuram sa oferim investitorilor un instrument modern de acces la performantele bursei de valori. Cresterea activului ETF-ului nostru pe indicele BET si a numarului de investitori in acesta arata ca fondul isi atinge obiectivul de a fi un instrument usor de utilizat pentru un numar in crestere de persoane interesate de investitia la bursa.", a declarat Razvan Pasol, director general al SAI Patria Aseet Management.

Performanta adusa de fond investitorilor, masurata ca si variatie a valorii unitatii de fond, a fost de +46,9% in ultimele 12 luni incheiate la 29 iulie 2024 si de +78,6% in ultimii trei ani incheiati la aceeasi data. Performantele prezentate sunt nete, dupa costurile platite de fond, se menţionează în comunicat.

Conform celor mai recente date publicate de AAF, la finalul lunii iunie 2024 ETF BET Patria - Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de actiuni din Romania pe ultimul an (cu un randament de +52,1%), pe ultimii trei ani (cu un randament de +76,0%), pe ultimii cinci ani (cu un randament de +146,1%) si pe ultimii 10 ani (cu un randament de +290,6%), toate perioadele incheiate la la 30 iunie 2024.

Dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite de catre acesta si contribuie la cresterea performantelor sale. Fondul nu plateste impozit pe dividendele incasate, fiind in masura sa reinvesteasca integral dividendele brute incasate. Acest avantaj fiscal important nu se aplica persoanelor fizice care investesc direct in actiuni tranzactionate la bursa sau fondurilor de investitii nerezidente.

Fondul ETF BET Patria - Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Investitia in fond sau iesirea din acesta se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, prin cumpararea sau vanzarea de unitati de fond la bursa, dupa o procedura similara cu investitia in orice actiune sau alt instrument listat. Investitia minima in fond reprezinta echivalentul unei unitati de fond (o valoare de 29,3 lei la data de 29 iulie 2024). Investitorii care utilizeaza serviciile SSIF TradeVille de tranzactionare la bursa pot realiza investitii recurente in ETF BET Patria - Tradeville, prin achizitii automate in fiecare luna, de exemplu, se precizează în comunicat.

Fondul beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF TradeVille SA, care asigura lichiditatea pentru investitorii care vor sa cumpere sau sa vanda unitatile de fond la bursa. Depozitarul fondului este BRD - Groupe Societe Generale.

Conform informatiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria - Tradeville a ocupat locul 9 in topul celor mai lichide instrumente tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti in luna iunie 2024, cu o valoare a tranzactiilor de 41,2 milioane lei, luand in calcul tranzactiile cu toate emisiunile de actiuni, obligatiuni si alte instrumente realizate pe toate pietele administrate de BVB in iunie. Valoarea tranzactiilor cu unitatile fondului in ultimele 12 luni incheiate la 29 iulie 2024 era de 263,8 milioane lei, valoare superioara activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.

Conform unei analize a administratorului Patria Asset Management realizata in luna iulie 2024, ETF BET Patria - Tradeville inregistreaza cel mai redus comision de administrare anual dintre toate fondurile deschise de actiuni romanesti (0,75% din activ). Pentru comparatie, media comisionului de administrare anual al fondurilor deschise romanasti pe indici era de 1,44%, iar media comisionului de administrare anual al celorlalte fonduri deschise romanesti de actiuni era de 2,41%. De asemenea, ETF BET Patria - Tradeville inregistreaza cel mai redus nivel al costurilor totale estimate (1,35% din activ) dintre toate fondurile deschise de actiuni romanesti. Media costurilor totale ale fondurilor deschise romanesti pe indici era de 2,26%, iar media comisionului de administrare anual al celorlalte fonduri deschise romanesti de actiuni era de 3,00%.

Costurile si comisioanele prezentate anterior sunt platite de fond. Investitorii in fond nu platesc niciun cost direct catre fond sau administratorul acestuia, acestia platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa.