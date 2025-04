FPIOR susţine dezvoltarea ospitalităţii şi turismului prin conferinţa regională de la Alba Iulia

Alba Iulia devine un exemplu de bune practici în industria ospitalităţii şi turismului. Cu sprijinul Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) şi al autorităţilor locale, Patronatul HORECA Alba demarează o nouă etapă în promovarea judeţului prin parteneriatele strategice si dialogul deschis, un pas esenţial pentru dezvoltarea coerentă a turismului şi atragerea de investiţii în promovarea regiunii, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Una dintre misiunile fundamentale ale FPIOR este să organizeze conferinţe periodice în toate oraşele pe care le reprezentăm, pentru a oferi sprijin concret patronatelor locale. Aceste evenimente nu sunt doar platforme de discuţie, ci adevărate oportunităţi pentru mediul de afaceri de a accesa informaţii relevante, bune practici şi soluţii viabile pentru problemele specifice fiecărei regiuni. Industria ospitalităţii este o componentă esenţială a economiei locale, iar dezvoltarea acesteia necesită un dialog continuu între antreprenori, autorităţi şi organizaţiile de profil. Apreciem în mod deosebit proactivitatea Patronatului HORECA Alba, care, în mai puţin de un an de la aderare, a reuşit să creeze un dialog constant şi productiv atât cu autorităţile, cât şi cu Federaţia. Această colaborare a dus la măsuri concrete, precum înfiinţarea unui OMD local - un pas esenţial pentru creşterea competitivităţii oraşului ca destinaţie turistică." (Călin Cozma, Preşedinte Executiv FPIOR)

Alba Iulia - diamantul neşlefuit al României

"Am venit în acest oraş cu un mare respect faţă de instoria sa şi cu o doză de entuziasm, pentru că putem ajuta la dezvoltarea turistică a acestuia la capacitatea pe care o merită. Alba Iulia este cel mai vechi oraş din România. Cea mai multă istorie, cea mai multă energie pe care noi o primim este de la Alba Iulia. De la romani şi daci, la Mihai Viteazul - Mihai Viteazul care a facut unirea din 1600 aici, la Alba Iulia - apoi la cetatea istorică şi Catedrala Reîntregirii Neamului, care, pe langa încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, este un simbol al reîntregirii spirituale a românilor din Transilvania. O oază de istorie, asta este Alba Iulia. Şi merită să fie pusă pe un piedestal." (Călin Cozma, Preşedinte Executiv FPIOR)

Patronatul HORECA Alba are ca principal obiectiv creşterea competitivităţii oraşului ca destinaţie de top, atât pentru turiştii interni, cât şi pentru cei străini. Iniţiativa vine într-un moment oportun, când oraşul atrage tot mai mult interes din partea investitorilor şi a operatorilor din HoReCa.

Alba Iulia nu este doar un oraş cu o moştenire istorică remarcabilă, ci se conturează ca un model naţional de colaborare public-privată în domeniul turismului. O promovare strategică a oraşului, atragerea de fonduri şi dezvoltarea regiunii din punct de vedere al industriei ospitalităţii sunt principalele metode prin care Patronatul HORECA Alba, FPIOR şi autorităţile locale vor să pună bazele unei destinaţii turistice de top atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei străini, în Alba Iulia.

"Apartenenţa la FPIOR ne-a oferit un cadru real de reprezentare, dialog şi acţiune. Am reuşit, împreună cu autorităţile locale şi cu sprijinul Federaţiei, să punem bazele OMD-ului Alba Iulia - un instrument vital pentru dezvoltarea turismului local. Alba Iulia are un potenţial uriaş: are istorie, are identitate, are infrastructură şi, mai ales, are oameni pregătiţi să transforme oraşul într-un reper turistic regional. Noile parteneriate consolidate cu Federaţia Ospitalităţii şi autorităţile locale vor însemna, pentru judeţul nostru, strategie, fonduri şi promovare eficientă. Este un moment-cheie pentru toţi cei care activează în ospitalitate." (Cristian Kalanyos, reprezentant al Patronatului HORECA Alba şi membru FPIOR)

Evenimentul de la Alba Iulia este parte din seria de conferinţe regionale organizate de FPIOR, menite să aducă mai aproape soluţiile legislative şi bunele practici de comunităţile locale. Prin aceste iniţiative, Federaţia îşi reafirmă rolul de partener strategic pentru dezvoltarea industriei ospitalităţii din România.

Alba Iulia devine, astfel, un exemplu de oraş care îşi asumă un viitor construit pe turism de calitate, servicii moderne şi parteneriate solide.