Generalul Ciucă, avansat la grad de premier

• Guvernul Ciucă I a primit votul de învestitură • Criza politică se încheie. PSD revine la guvernare, adus de preşedintele Klaus Iohannis • În ultimele trei luni, de la debutul crizei politice, au fost peste 15.000 de decese de Covid-19

Cabinetul generalului Nicolae Ciucă a primit ieri votul de încredere al Parlamentului, criza politică luând sfârşit cu PSD revenind la guvernare, adus de preşedintele Klaus Iohannis. S-au înregistrat 318 voturi "pentru" şi 126 voturi "împotrivă", în condiţiile în care aşa-numita Coaliţie pentru Rezilienţă, Dezvoltare şi Prosperitate (CRDP) avea nevoie de numai 234 de voturi "pentru". Totodată, premierul, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului şi-au depus ieri, individual, în faţa preşedintelui Iohannis, jurământul de credinţă.

În discursul său, premierul României a spus că se va aloca în anii următori 7% din PIB pentru investiţii, că PNRR reprezintă axul principal în îndeplinirea obiectivelor guvernului, precum şi că va fi păstrată cota unică de impozitare, Ciucă menţionând totodată că "suntem împotriva creşterii taxelor şi impozitelor". În plan extern, Ciucă a spus că priorităţile strategice sunt aderarea României la Spaţiul Schengen şi consolidarea profilului de pilon de securitate regional în NATO şi a rolului în UE.

După ce a primit votul de încredere al Parlamentului, Nicolae Ciucă a declarat că guvernul pe care îl conduce va face tot ce este posibil ca România să depăşească problemele provocate de pandemia de COVID şi să determine "liniile de efort pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea" ţării noastre.

Nicolae Ciucă a afirmat în plenul reunit al Parlamentului pentru votul de învestire a guvernului: "Ne aflăm astăzi într-un moment mult aşteptat de toţi românii: în care putem să oferim stabilitate şi predictibilitate. Ne angajăm să facem tot ce ţine de noi pentru ca situaţia economică, socială şi medicală să se îmbunătăţească. Noi am trecut peste acele lucruri care ne separă şi am găsit lucrurile care ne unesc. Am înţeles că mai presus de orice orgoliu şi adversitate se află interesele românilor. Suntem hotărâţi să punem capăt situaţiei tensionate din ţară. Am înţeles să venim cu un program de guvernare sustenabil, care să ofere garanţia că lucrurile vor intra în normal. (...) Un stat puternic este un stat care sprijină mediul de afaceri şi este un partener corect, predictibil şi prietenos al acestuia. Vom păstra cota unică de impozitare şi suntem împotriva creşterii taxelor şi impozitelor. Rolul nostru este acela de a încuraja dezvoltarea antreprenoriatului, iar acest obiectiv nu poate fi îndeplinit prin creşterea presiunii asupra operatorilor economici, deja afectaţi major de impactul negativ al pandemiei asupra afacerilor lor. Un mediu de afaceri prosper este unul care asigură locuri de muncă. Vom încuraja, prin măsuri concrete, capitalul autohton şi vom lucra pentru crearea unei identităţi de brand pentru România, care va contribui la creionarea unei imagini pozitive a ţării noastre în raport cu potenţialii parteneri".

• Ciucă vorbeşte despre revizuirea Constituţiei. Hunor vrea cuplarea revizuirii Constituţiei la iniţiativa "Fără penali în funcţii publice", blocată în Senat

Premierul Ciucă a afirmat că pentru îndeplinirea obiectivelor propuse este necesară reforma statului prin revizuirea Constituţiei, dar şi reformarea administraţiei publice prin descentralizare şi reducerea birocraţiei.

Amintim că, recent, vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR) afirma că în Parlament va veni în următoarea perioadă iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei "Fără penali în funcţii publice", adoptată în iulie 2020 de către Camera Deputaţilor, dar blocată între timp în Senat. Hunor a vorbit despre cuplarea revizuirii de o manieră mai largă a Constituţiei la această iniţiativă promovată de USR, în condiţiile în care UDMR a lansat ideea transformării republicii semi-prezidenţiale în republică parlamentară, în care preşedintele să fie ales de către Parlament. Orice modificare a Constituţiei trebuie să fie supusă referendumului înainte de a intra în vigoare, iar referendumul trebuie organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire de către Parlament.

Ieri, membrii partidelor coaliţiei au făcut apel de la tribuna Parlamentului pentru stabilitate, în timp ce Opoziţia a acuzat o frăţie care are ca interes cuplarea la resursele publice.

• Marcel Ciolacu, PSD: "Niciodată nu voi minţi că am învins pandemia"

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că social-democraţii au fost nevoiţi să ia o decizie clară de a intra la guvernare, "după doi ani pierduţi". "România se află într-un punct critic", a afirmat Ciolacu, precizând că PSD nu fuge de responsabilitate şi vrea să repare ceea ce au făcut guvernările anterioare.

"România se află într-un punct critic. Au fost doi ani pierduţi, doi ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară în care milioane de români au fost abandonaţi de stat. Suntem într-un punct critic care necesită o decizie fundamentală", a afirmat Ciolacu. De asemenea, domnia sa a susţinut că "PSD e cel mai responsabil şi stabil partid din România" şi că "PSD ştie să guverneze". "PSD trebuia să facă o alegere în acest moment, iar alegerea era următoarea: vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea şi experienţa pentru a stabiliza ţara", a mai declarat Ciolacu, subliniind: "Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge de responsabilitate. Am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am venit cu profesionişti care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepţie. Nu vom minţi niciodată că am învins pandemia".

• Dan Barna, USR: "Vă felicit domnule Ciolacu pentru achiziţie. Aţi scos PNL din istorie şi l-aţi pus în buzunarul de la piept al PSD"

Deputatul USR Dan Barna a declarat că preşedintele Klaus Iohannis ar fi "naşul colaborării" dintre PSD şi PNL. Vicepreşedintele USR i-a cerut premierului Nicolae Ciucă să fie "sincer şi cinstit" şi să le spună românilor "cine va lua deciziile" în Guvern.

"Românii chiar au dreptul să ştie cine va fi responsabil de ceea ce va urma. Şi vă cer acelaşi lucru pe care noi, cei la USR, l-am cerut şi preşedintelui Klaus Iohannis: curajul de a explica, privindu-i pe români în faţă, faptele şi deciziile pe care le ia. Pentru că preşedintele României este în realitate naşul colaborării care se naşte astăzi. Sunt surprins să văd că lipseşte de la această cumetrie tristă. (...) Un eveniment de familie, aşa cum este astăzi botezul noului FSN, în Parlament - mă aşteptam să îl intereseze şi să îl onoreze ca atare", a spus Barna, care a adăugat că aceasta este a "patra şansă" pe care preşedintele Iohannis o acordă PSD.

Barna a declarat că nu este vorba despre o "greşeală" sau un "accident", ci despre "cinism şi nepăsare".

"Pentru preşedintele României, ţara este un material didactic. Este o plastelină pe care oricum o prelucrează, rezultă tot PSD la guvernare. Aceasta este drama acestui moment. Astăzi, 25 noiembrie, 2021, PNL-ismul se separă oficial de liberalism", a declarat domnia sa.

Dan Barna a menţionat că PSD, în loc să preia valori liberale precum "transparenţa, democraţia, interesul pentru cetăţeni", a descoperit "disperarea PNL-ismului".

"PNL-ismul înseamnă ambiţie fără raţiune, mult orgoliu fără bază şi un salt absurd în afara realităţilor acestei ţări", a declarat deputatul USD, adăugând: "Este PNL-ism atunci când abandonezi o guvernare reformistă în favoarea uneia retrograde, pe care o construiţi acum. PNL-ism este atunci când inventezi un minister pentru doamna Firea, după ce anul trecut ţipai în gura mare pe toate posturile că este incapabilă să administreze fonduri publice. Tot PNL-ism este atunci când aduci înapoi în guvernare pe semnatarul Ordonanţei 13, care a scos în stradă sute de mii de români".

Potrivit lui Dan Barna, deşi viitorul Guvern a fost anunţat ca fiind unul al stabilităţii, partenerii de coaliţie au dat semne că "nu se înţeleg pe funcţii". În opinia sa, Guvernul nu va fi unul al stabilităţii, ci unul al "stagnării" sau al "paşilor înapoi".

"Aşteptăm să vedem cum veţi înghesui în bugetul acestei ţări promisiunile fantasmagorice despre care vorbiţi în aceste zile", a spus vicepreşedintele USR.

Barna l-a "felicitat" pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, "pentru achiziţie", deputatul USR referindu-se la Partidul Naţional Liberal. El a mai spus că este pentru prima dată când PNL "de bună voie şi nesilit de nimeni" predă guvernarea.

"Nu e puţin lucru să scoţi PNL de la guvernare din poziţia de vioara întâi şi să îl bagi înapoi ca anexă a PSD. Nu e chiar de colo să convingi echipa câştigătoare să smulgă înfrângerea din ghearele victoriei. Pentru că asta au făcut în aceste zile colegii din echipa câştigătoare, au aruncat senin pe geam rezultatul alegerilor din anul trecut şi s-au încolonat cuminţi în spatele partidului dumneavoastră. Aţi reuşit, domnule Ciolacu, ceea ce nici Ion Iliescu nu a fost capabil să facă, aţi scos PNL din istorie şi l-aţi pus în buzunarul de la piept al PSD", a concluzionat Dan Barna.

• Andronache, PNL: "Actuala coaliţie de guvernare reprezintă o soluţie pragmatică şi eficientă"

Deputatul liberal Gabriel Andronache a spus că actuala coaliţie de guvernare reprezintă o soluţie pragmatică şi eficientă la un context parlamentar greu de armonizat şi la o situaţie sanitară şi economică deosebit de dificilă.

"Nu este pentru prima dată în Uniunea Europeană când cei mai puternici competitori generează o coaliţie naţională de guvernare solidă pe termen mediu, centrată în jurul unor interese naţionale tangibile", a declarat Andronache, adăugând: "Un număr important de români sunt încă nedumeriţi cum s-a ajuns la o asemenea formulă politică de guvernare. Chiar colegi de-ai noştri de partid îşi pun întrebări cum cei mai mari competitori politici, unii spun chiar cei mai mari rivali politici din România, au ajuns să se pună de acord pe teme de interes naţional. Această doză de uimire este de înţeles".

Senatorul UDMR Turos Lorand a afirmat, la rândul său, că noua coaliţie de guvernare nu este o chestiune ideologică, ci singura soluţie care poate asigura stabilitate, iar cetăţenii aşteaptă ca politicienii să depăşească certurile şi să se comporte responsabil.

"Ziua de astăzi este una mult aşteptată - învestim un guvern cu puteri depline, un guvern care are la bază o coaliţie care şi-a propus scoaterea României din criza pandemică şi economică", a afirmat senatorul UDMR, menţionând: "După dezbateri şi negocieri serioase, responsabile şi aprofundate, s-a ajuns la un numitor comun. Partidele care alcătuiesc această coaliţie au pus deoparte disputele şi au reuşit să prioritizeze problemele reale, la care avem nevoie de răspunsuri urgente. Această coaliţie este rezultatul unui proces lung de încercări de a asigura ţării stabilitatea necesară".

• George Simion, AUR: "Unde se ascunde Florin Cîţu?"

George Simion, copreşedintele AUR, a remarcat lipsa de la şedinţă a lui Florin Cîţu, proaspăt numit marţi preşedinte al Senatului ca recompensă şi parte a acordului politic. "Pe unde se ascunde Florin Cîţu? Îi este frică, este jenat? Poate intră în depresie", a afirmat Simion.

Totodată, Simion a spus că s-au inventat portofolii noi în guvern "ca să ajungă la toată lumea" şi a făcut apel la parlamentari să semneze pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis.

"Altfel, felicitări. Ar trebui să ne mulţumiţi. Am înţeles că aţi luat şi banii de pe pieptul mortului. Din păcate, acum, mortul adus în groapă de voi este ţara şi dacă vă bateţi joc de România, să luaţi şi banii de pe pieptul ţării, din păcate nu vă văd la o căsnicie prea trainică, de care sunteţi de altfel stânjeniţi şi unii şi alţii", a afirmat Simion.

• Varujan Pambuccian, Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: "S-a încheiat un an marcat de lupte absurde, continue, duse cu lăcomie şi sete de putere"

Varujan Pambuccian, reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, a afirmat că "s-a încheiat un an marcat de lupte absurde, continue, duse cu lăcomie şi sete de putere şi cu tot felul de echipe câştigătoare".

"Slavă Domnului, s-a încheiat. S-a încheiat un an marcat de lupte absurde, continue, cu lăcomie duse, cu sete de putere duse, cu tot felul de echipe, unele câştigătoare", a afirmat Pambuccian, adăugând: "S-a încheiat, gata. Avem în sfârşit o majoritate care îşi propune subiecte venite din lumea reală, nu abstracţii care nu interesau pe nimeni. Avem în sfârşit o guvernare stabilă şi nu m-aţi auzit în 25 de ani să spun lucrul acesta. Pentru că niciodată, în 25 de ani, nu am trecut niciodată printr-un an ca cel care slavă Domnului s-a încheiat. Guvernarea aceasta va fi una stabilă. Apropo, o să-i rog pe unii dintre colegi să se obişnuiască cu ideea că majoritatea este formată din 4 componente, a patra fiind Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, pentru că este iarăşi prima dată când intenţionăm să avem o contribuţie extrem de activă în guvernarea asta. Ceea ce nu am făcut până acum. Este o guvernare care abordează problemele reale ale naţiunii române, sunt probleme şi pe termen scurt cum e pandemia şi pe termen mediu şi lung cum este deşertificarea, criza alimentară, care vor urma şi pe care foarte multă lume se face că nu le vede de dragul unor subiecte care nu înseamnă nimic pentru naţiunea română. (...) Am ajuns după 30 de ani într-o situaţie absolut jalnică din care va trebui să ieşim, să recâştigăm respectul de sine, ca naţiune".

• Violeta Alexandru, deputat neafiliat: "PNL şi-a trădat şi minţit electoratul"

Violeta Alexandru, deputat neafiliat, a afirmat că PNL "a trădat" şi "a minţit" electoratul prin faptul că a ales să guverneze cu PSD, adăugând că şi social-democraţii au procedat la fel, după ce anterior i-au acuzat pe liberali că "au vândut ţara".

"Vreau să le spun foştilor mei colegi că politica este despre onoare şi despre cuvânt. Când îi spui omului că PSD este ciuma roşie şi este cel care a distrus România şi ai sperat ca omul şi unii ţi-au dat votul pentru acest lucru, ceea ce faci acum este minciună, iar eu nu sunt parte din această minciună", a spus Violeta Alexandru la şedinţa de învestire a Guvernului Ciucă, menţionând: "La fel a făcut şi PSD - a înjurat PNL, a vorbit urât despre PNL, a spus că a vândut ţara şi toţi ce vă puteţi imagina. Aţi minţit electoratul atunci când le-aţi cerut votul. Este o trădare a încrederii oamenilor în noi, în liberali, în PSD - pentru electoratul lor. Să ştiţi că nu suntem toţi la fel. Nu este totul despre bani şi despre aruncat cu banii publici în stânga şi în dreapta sub stindardul de investiţii. Acei bani nu sunt ai PSD şi nici ai PNL, sunt banii oamenilor care muncesc în această ţară, iar electoratul liberal ştie cel mai bine că, dincolo de aruncat cu banii în stânga şi în dreapta, contează cuvântul, contează ceea ce îi spui omului când te uiţi în ochii lui şi îi ceri votul şi încrederea pentru a putea face ceva în această ţară. Aţi minţit, stimaţi colegi de la PNL, i-aţi minţit pe români şi acest lucru ne va costa, pentru că şi-au pierdut încrederea în guvernarea de dreapta şi aceasta este exact ceea ce aţi făcut dumneavoastră, trădându-i pe români".