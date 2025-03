Gheorghe Hagi şi-a lansat autobiografia

Gheorghe Hagi şi-a lansat miercuri autobiografia "Hagi - Drumul meu", în Aula Magna de la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

La evenimentul emoţionant au participat familia lui Hagi, antrenori, foşti colegi şi prieteni de care se leagă cariera sa de 50 de ani în fotbal. Printre personalităţile prezente s-au numărat Mircea Lucescu, Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuş şi Gheorghe Popescu.

"26 martie este o zi specială. Alături de familie, prieteni, antrenori, foşti colegi de la club şi de la echipa naţională am lansat oficial autobiografia "Hagi - Drumul meu" în Aula Magna de la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Le mulţumesc tuturor celor prezenţi, gazdelor noastre de la ASE şi fanilor care au fost alături de mine în aceste momente deosebite", a notat fostul internaţional pe Facebook.

Hagi a vorbit pentru prima dată despre autobiografia sa chiar de ziua sa de naştere, la 5 februarie: "O să vedeţi tot drumul meu. Dacă o să luaţi cartea, OK, nu e aşa ieftină, dar are vreo 200 de pagini".

"Am început drumul meu când aveam 10 ani. Zi de zi, timp de 50 de ani am muncit. Real Madrid şi Barcelona cu perioada de doi ani la Brescia, am învăţat foarte multe lucruri... Am cucerit Europa cu o echipă extraordinară la Galaatasaray, am demonstrat că se poate. Nu vrem să ne lăsăm, dar la un moment dat trebuie să ai tăria să spui "Stop'. Eu m-am lăsat nu pentru că nu aveam randament, dar nu mai puteam să mă antrenez. De la 10 ani la 36 şi jumătate la nivelul cel mai înalt... Făcusem lururi extraordinare. Nu mai puteam să rezist la antrenamente. Trebuia să joc pentru suporteri, să câştig. Antrenamentul mi-a fost foarte greu, de aceea m-am lăsat", a explicat atunci Gheorghe Hagi.

"Gândul meu a fost apoi să fac o academie, pentru că fotbalul îmi dăduse totul. În ultimii trei ani m-am pregătit să fiu antrenor, am citit, am tradus, mi-am făcut conceptul tehnic şi aşa a ieşit şi cartea şi conceptul de mai târziu. Am decis să mă las, să fac o academie pentru copii la Constanţa. Academia este cea mai mare împlinire a mea, la 60 de ani. E proiectul meu de suflet. Sunt împăcat că am făcut tot ce am putut pentru a-i sprijini pe acei copii", a mai spus el.