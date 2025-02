Grindeanu: Nu mă tem de nimic, pentru că n-am încălcat legea

Ministrul Transporturilor şi prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că a plătit la agenţia de turism cele două city-break-uri în care a mers cu familia Ciorbă, anchetată în prezent în dosarul Nordis, şi îi îndeamnă pe cei care au cunoştinţă că el ar fi făcut ceva ilegal să ''nu rateze momentul'', acesta fiind ''extraordinar de bun să se spună acest lucru'', trasnmite Agerpres.

Întrebat de jurnalişti când ''a ieşit ultima oară la discotecă sau într-un club'' cu cuplul Vicol-Ciorbă, Sorin Grindeanu a răspuns: ''am văzut-o pe fosta doamna deputată undeva în septembrie în Parlament''.

''Pot să vă spun următorul lucru şi vreau să trecem dincolo de aceste insinuări. Dacă s-a făcut ceva ilegal de către mine, eu nu-mi permit să vorbesc în numele altuia, ăsta e un moment extraordinar de bun să se spună acest lucru. Îndemn pe toată lumea, inclusiv familia amintită de dumneavoastră, dacă ştie ceva ilegal făcut de Sorin Grindeanu, să facă denunţuri, fiind într-un moment extraordinar de bun. Nu mă tem de nimic, pentru că n-am încălcat legea. Tocmai de aceea, eu spun să nu rateze momentul'', a afirmat oficialul PSD.

El a susţinut că nu a încălcat legea şi a plătit pentru zborurile cu avionul privat închiriat de Nordis.

''În primul rând, am spus mai devreme că, dacă am încălcat legea, eu răspund şi, repet, e un moment extraordinar de bun în a se depune plângeri dacă e cazul de aşa ceva. Doi, oriunde am fost, eu am plătit. Aceste lucruri mă fac să fiu cât se poate de relaxat din acest punct de vedere. N-am mers pe banii nimănui. Ca să închid acest subiect, n-am mers pe banii nimănui, iar în momentul în care am fost undeva nu era nimeni anchetat'', a spus el.

Sorin Grindeanu a susţinut că nu a ştiut nimic despre activităţile infracţionale ale grupului Nordis şi că nu a cunoscut-o pe Laura Vicol înainte ca aceasta să devină parlamentar PSD. De asemenea, şi-a exprimat convingerea că nu a ştiut nimeni, iar ''dacă ştia cineva din conducerea PSD că există această problemă din 2018 doamna Laura Vicol nu ar fi fost pe lista PSD''.

''Eu n-am cunoscut această familie înainte de a veni în Parlament. Eu n-am cunoscut-o pe Laura Vicol înainte de 2020. Ştiu că a fost deputat de Dolj. N-a fost de Timiş, eu sunt membru în Timiş. Eu n-am cunoscut-o pe Laura Vicol, vă repet, înainte de a veni în Parlament. Nu fug de răspundere. Eu vă spun că în acest moment, eu, Sorin Grindeanu, n-am nimic de ascuns'', a transmis ministrul, întrebat la recomandarea cărei organizaţii PSD a ajuns în Parlament Laura Vicol.

Referitor la percepţia publică potrivit căreia cuplul Vicol-Ciorbă ar fi fost protejat politic de Partidul Social Democrat, Grindeanu este de părere că e vorba doar de faptul că Laura Vicol a fost deputat PSD în legislatura trecută, potrivit Agerpres.

''Această percepţie este dată probabil, şi nu probabil, în mod sigur, de faptul că doamna Laura Vicol a fost deputat PSD în legislatura 2020-2024. Ãsta e un fapt de necontestat. Repet, nu sunt nici organ de cercetare penală, n-am ştiut până când nu a ştiut toată lumea de aceste cercetări sau anchete în curs. În momentul în care s-a aflat de aceste lucruri, din câte mi-aduc eu aminte - şi mi-aduc bine aminte - doamna fostă deputat a demisionat şi de la preşedinţie (preşedinţia Comisiei juridice din Camera Deputaţilor - n. r.) şi din grupul PSD şi nici nu a mai fost pusă pe liste şi nu mai e deputat. Eu pe ce fac eu răspund eu, nu pe ceea ce fac alţii'', a dat asigurări prim-vicepreşedintele PSD.

El a susţinut că va face publice facturile care să demonstreze că a plătit călătoriile cu avionul privat închiriat de grupul Nordis şi a menţionat că a fost vorba de două evenimente sportive la care a mers însoţit de fiul său.

''Eu asta le-am propus şi celorlalţi doi colegi de partid. Fiind în campania electorală, că e vorba de ce s-a întâmplat în campanie, eu am înţeles atunci să mă supun unei strategii a candidatului la funcţia de preşedinţie, a fostului candidat, atunci era candidat, dar da, n-am nimic de ascuns din acest punct de vedere. Eu am aflat aceste lucruri odată cu dumneavoastră, de aceste anchete, care trebuie să fie dovedite în instanţă. Eu, mai mult decât informaţiile pe care le prezentaţi dumneavoastră public, nu am. Erau nişte evenimente la care am mers împreună cu fiul meu, Şi am plătit aceste lucruri, împreună cu fiul meu, la acele evenimente sportive. S-a stat două zile, poţi să o numeşti vacanţă'', a arătat şeful de la Transporturi, care a subliniat că nu a avut nicio discuţie de afaceri cu familia Ciorbă în acest concediu.

La afirmaţiile jurnaliştilor potrivit cărora în documentele publicate în presă se arată de fapt că acele călătorii au fost plătite de firma Nordis, Grindeanu a insistat: ''Eu am plătit la agenţia de turism şi o să vă arăt aceste facturi'', notează Agerpres.

''Este ceva ilegal că în urmă cu 2 ani jumătate - 3 eu am fost undeva pe banii mei? E ceva ilegal în acest demers? Ca să înţeleg rostul acestor întrebări. Înainte de a intra în Parlament, eu nu i-am ştiut. Cine vrea să ancheteze, să ancheteze. Este un moment extraordinar de bun pentru cei care au cel mai mic indiciu că Sorin Grindeanu a încălcat legea să facă denunţuri, inclusiv familia aflată acum în stare de arest. Chiar îndemn, dacă au cel mai mici date legate de o eventuală încălcare a legii de către mine, de Sorin Grindeanu, îi îndemn să facă. Nu pot să spun altceva'', a mai spus şeful oficialul PSD.