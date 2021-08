Guvernul a decis: anul şcolar începe cu prezenţă fizică

Autorităţile au căzut de acord în privinţa începutului noului an şcolar, pe 13 septembrie elevii se vor prezenta la unităţile de învăţământ. Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a declarat după şedinţa de lucru de la Guvern pe tema măsurilor legate de începerea anului şcolar în contextul pandemiei, că şcolile vor fi ţinute deschise pâna la rata de infectare de 6 la mie, iar în cazul în care se va trece peste acest prag, persoanele nevaccinate nu vor fi dezavantajate, dar vor exista beneficii pentru cei vaccinaţi. Cîmpeanu a subliniat că peste nivelul de 6 la mie lucrurile se vor întâmpla în funcţie de vârstă şi de specificul activităţii: " Practic, toţi participanţii la această discuţie au agreat că şcolile trebuie să se deschidă primele şi să se închidă ultimele. Din această perspectivă, am agreat, sub rezerva validării la nivel CNSU, că vom ţine şcolile deschise până la pragul de 6 la mie. Peste pragul de 6 la mie sigur că apar o serie de condiţii, aceste condiţii nu vor dezavantaja persoanele vaccinate, fie că vorbim de elevi cu vârsta peste 12 ani, fie că vorbim de cadre didactice. (...) Peste pragul de la 6 mie lucrurile se vor întâmpla separat în funcţie de vârstă, în funcţie de specificul activităţii, iar la carantină, sigur că da, se opreşte întreaga activitate. Eu personal îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de 6 la mie, deci vom putea menţine toate şcolile deschise".

Premierul Florin Cîţu a declarat că vrea ca anul şcolar să înceapă cu prezenţă fizică şi să continue în acelaşi format: "Am avut două lucruri pe care le-am spus la început. Am spus - şi rămân ferm pe acestea: vreau ca anul acesta anul şcolar să înceapă cu prezenţă fizică şi să rămână cu prezenţă fizică. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta şcolar să începem cu prezenţă fizică, să rămânem cu prezenţă fizică. Am trecut prin anul trecut, am învăţat mai multe, dar anul trecut nu aveam vaccin. Este ceea ce eu le-am spus tuturor colegilor cu care am discutat astăzi în această întâlnire că este important pentru mine, după discuţiile pe care le-am avut cu specialiştii asupra impactului pe care l-a avut anul trecut asupra elevilor şi nu aş vrea să mai trecem prin această situaţie şi vom face tot ce este posibil ca anul şcolar să rămână cu prezenţă fizică ". Premierul a subliniat, ca o concluzie, că întâlnirea de lucru a fost una foarte bună şi pe alte teme, referitor la testarea şi vaccinarea personalului din învăţământ: "Mi-am exprimat, ca de fiecare dată, opinia că nu doar personalul din sistemul medical, dar şi cel din învăţământ şi eu aş spune mai departe, şi din MAI şi din MApN, cei din sistemul public, trebuie ori să se vaccineze ori să avem această variantă cu testarea. Nu putem să mergem mai departe (...), este opinia mea şi vom găsi soluţiile cele mai bune. Nu s-a renunţat la varianta în care personalul medical trebuie testat".

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a anunţat că se menţine obligativitatea purtării măştii în interiorul unităţilor de învăţământ pentru copiii în vârstă de peste 6 ani şi că este de preferat ca activităţile sportive să se desfăşoare în spaţii deschise: "Purtarea măştii în şcoală va fi obligatorie în continuare pentru copiii de peste 6 ani. Purtarea măştii în spaţii deschise, însă, nu va mai fi considerată obligatorie. De asemenea, pentru activităţile sportive, ele vor fi preponderent încurajate să aibă loc în spaţiu deschis, iar pentru activităţi sportive în spaţii închise se va decide, în funcţie de incidenţa din comunitatea respectivă, dacă ele se pot desfăşura în spaţii închise sau nu, desfăşurând această activitate fără mască". Ministrul Sănătăţii a menţionat că în urma discuţiilor s-a convenit că este prioritară "menţinerea şcolilor deschise cât mai mult timp posibil", astfel încât cursurile să se poată desfăşura cu prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ. Ioana Mihăilă a adăugat însă că participanţilor la cursuri trebuie să li se ofere "un cadru sigur", cu măsuri de protecţie care să diminueze cât mai mult posibil riscul de transmitere a SARS-CoV-2: "Despre vaccinarea în şcoli continuăm să avem discuţii tehnice cu Comitetul Naţional de Organizare a Activităţilor de Vaccinare şi să adaptăm scenariile în funcţie de particularităţile fiecărei comunităţi şi ale fiecărei şcoli, urmând ca decizia finală să fie comunicată cât de curând posibil".

Florin Cîţu a mai precizat, la finalul şedinţei de lucru pe tema măsurilor privind începerea anului şcolar, că a cerut ca festivităţile de la începerea anului şcolar să se desfăşoare cât mai aproape de normalitate.