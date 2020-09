Hidroelectrica a modernizat şi pus în funcţiune Staţia Jidoaia

Hidroelectrica a pus in functiune saptamana aceasta statia de 110kV din cadrul obiectivului de investitii "Modernizare statie de 110kV aferenta Statiei de Pompe Jidoaia". Costul lucrarilor - derulate in conformitate cu graficul din contract, precum si al cheltuielilor aferente efectuarii probelor tehnice s-a ridicat la valoarea de 1.988.578 lei, conform unui comunicat de presă.

Bogdan Badea, Presedintele directoratului Hidroelectrica: "Hidroelectrica a inregistrat progrese importante anul acesta la capitolul de retehnologizari ale obiectivelor. Sunt lucrari care, dincolo de piedicile ridicate de pandemie, s-au derulat intr-un ritm sustinut. Saptamana aceasta am pus in functiune statia de 110kV Jidoaia - care intra astfel intr-un nou ciclu de viata, in curand vom finaliza lucrarile si vom pune in exploatare statiile de 110kV din CHE Bradisor (SH Rm. Valcea), statia de 110kV aferenta Statiei de Pompe Lotru Aval, statiile din CHE Olt Superior (CHE Avrig, CHE Scoreiu, CHE Arpasu, CHE Vistea si CHE Voila). Urmeaza, de asemenea, sa finalizam retehnologizarea statiilor de110kV de la CHE Clabucet si CHE Oesti. Ne bucura faptul ca, pe langa prestatorii traditionali de lucrari, licitatiile noastre au inceput sa atraga tot mai multe firme noi. In masura in care constatam ca exista capacitate suplimentara in piata, intentionam sa crestem numarul lucrarilor pe care ni le propunem si sa acceleram ritmul investitiilor. Credem ca aceasta concurenta este de natura sa aduca un plus de rigoare mai cu seama in respectarea calendarului de executie."

Statia de Pompare Jidoaia este amplasata in muntii Lotrului, pe cursul paraului Jidoaia, la 15 km de localitatea Voineasa. Amenajarea Hidroenergetica Jidoaia are ca scop captarea apelor provenite din paraul Jidoaia si de la cele 16 captari secundare din ramura nord pompaj, in lacul de acumulare Jidoaia.

Prin intermediul celor doua grupuri, apa este pompata in lacul de acumulare Vidra.