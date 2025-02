Horaţiu Potra, despre banii găsiţi în locuinţa sa la percheziţii: "Nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă"

Mercenarul Horaţiu Potra, la locuinţa căruia anchetatorii au găsit sume mari de bani, lingouri de aur şi mai multe arme, în urma percheziţiilor făcute miercuri într-un dosar care viza, printre altele, sursele de finanţare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, a recunoscut că există aceşti bani, precizând că i-a câştigat legal, lucrând "pentru preşedinţi în Africa şi aşa mai departe", potrivit news.ro.

Conform sursei citate, de asemenea, Potra a recunoscut că a vorbit cu omul de afaceri Frank Timiş despre o posibilă finanţare a unei campanii electorale, dar că acesta a spus că nu are bani. "Vreau să mai zic o vorbă. Decât să mori în legalitate, mai bine să trăieşti în ilegalitate", a mai spus Potra.

Miercuri, procurorii au făcut 47 de percheziţii în judeţele Sibiu, Mureş, Timiş, Ilfov şi Cluj, fiind vizate 27 de persoane şi patru sedii ale unor persoane juridice, în legătură cu suspiciuni privind săvârşirea mai multor infracţiuni, inclusiv fals în declaraţii privind sursele de finanţare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu şi comunicarea de informaţii false, în condiţiile în care fostul candidat la preşedinţie declarase zero cheltuieli la momentul derulării campaniei.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, procurorii au găsit, la percheziţiile făcute, miercuri, la apropiaţi ai fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, inclusiv la locuinţa lui Horaţiu Potra, arme periculoase, lingouri de aur şi milioane de dolari. Armele şi banii au fost găsiţi în pivniţa casei lui Horaţiu Potra, într-un seif pe care procurorii nu au putut să-l deschidă, motiv pentru care au solicitat ajutorul echipelor de descarcerare.

Într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune, Potra a recunoscut că, într-adevăr, "s-au găsit sume de bani", menţionând că este plecat din România din 1992 şi că până în 2019 nu a avut reşedinţa în România.

"În 1994 mi-a expirat buletinul şi mi-am făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci, n-am avut reşedinţa în România. Am câştigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru preşedinţi în Africa şi aşa mai departe. Toţi banii i-am adus în România. Şi nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă. Toţi banii pe care i-am câştigat am acte pe ei. În ultimii ani, din 2011 până în 2018, am avut un contract cu vărul primar al regelui din Qatar, în care am fost consultat în securitate pentru familia lui. Mă plătea 45.000 de dolari pe lună", a declarat Horaţiu Potra.

În legătură cu armele găsite în locuinţa sa, Potra a spus că nu vrea să declare nimic şi că îşi asumă nerespectarea regimului armelor şi muniţiei.

"Cu privire la arme nu vreau să declar nimic. O să îmi asum nerespectarea regimului armenilor şi muniţiei. Dar vreau să mai zic şi o vorbă. Decât să mori în legalitate, mai bine să trăieşti în ilegalitate", a afirmat Horaţiu Potra.

Totodată, Horaţiu Potra a recunoscut, la Realitatea Plus, că a vorbit cu omul de afaceri Frank Timiş despre o eventuală finanţare a unei campanii electorale, după ce surse din ancheta care îl vizează susţin că mercenarul i-ar fi cerut afaceristului zeci de milioane de euro pentru susţinerea lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale.

"Cu patru ani în urmă, a fost o discuţie... Ştie toată lumea, până şi preşedinţii africani, ca să faci o campanie, se cheltuiesc nişte bani. A fost un mesaj.. domnule, uite, se poate... dacă se poate să susţină pe cineva.. s-a refuzat... Domnul Franck a spus: nu domnule, n-am!", a mai declarat Horaţiu Potra.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent pentru Preşedinţia României, a declarat că speră ca ancheta în cazul privind finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu "să se ducă după toate regulile de procedură".

"O campanie de genul ăsta este o campanie de milioane sau chiar zeci de milioane de euro, iar eu sper că această anchetă să dezvăluie ce s-a intâmplat. Părerea mea persoanlă este că a fost o camapnie de milioane sau zeci de milioane de euro. (...) E important ca institutiile statului să vină să dovedească clar că anumite plăţi au fost făcute pentru această campanie", a declarat Nicuşor Dan.

Dan a spus că, la nivel de percepţie, ceea ce s-a întâmplat ieri, faptul că oamenii "au văzut acel sac cu bani" şi faptul că Horaţiu Potra "cerea bani pentru campania lui Georgescu "induce un dubiu şi le schimbă puţin percepţia" celor care "spun că anularea alegerilor a fost o măsură abuzivă a Curţii Constituţionale".

"Dacă o să avem nişte probe de nişte plăţi pentru campanie, atunci cred că multă lume va fi lămurită şi vom închide o chestiune importantă pentru democraţia din România. (...) Eu sper ca ancheta să fie cât mai completă şi să se termine cât mai repede", a mai spus Nicuşor Dan.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost inculpat de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru mai multe infracţiuni, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii în formă continuată privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţiile de avere. El a fost pus sub control juidiciar pentru 60 de zile, având anumite interdicţii între care şi acelea de a nu deţine şi purta arme şi de a posta pe reţelele de socializare mesaje cu caracter legionar, fascist, xenofob sau rasist. Georgesu a ieşit, miercuri seară, de la Parchet după aproape cinci ore de audieri şi a plecat spre casă, împreună cu soţia sa, Cristela Georgescu, care l-a aşteptat în faţa Parchetului General, alături de susţinători ai fostului candidat la Preşedinţie.