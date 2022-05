BRD - Groupe Societe Generale (BRD), a treia cea mai mare bancă din România după active, urmăreşte să-şi majoreze cu 3 puncte procentuale cota de piaţă de pe segmentul de creditare retail până la finalul anului 2025, a afirmat, ieri, Francois Bloch, directorul general al BRD, în cadrul unei conferinţe de presă în care a fost prezentat Horizons 2025, planul de dezvoltare al băncii. Potrivit CEO-ului BRD, creşterea de 3 puncte procentuale este realizabilă prin creştere organică, însă dacă vor exista "oportunităţi" banca nu va ezita să ia în considerare şi "creşteri externe". "Ambiţiile noastre au la bază ipoteza creşterii organice", a spus Francois Bloch.

Acesta a declarat: "2025 - băncilor le place să facă planuri şi să se pregătească de viitor. În acelaşi timp, trebuie spus că suntem într-un mediu extrem de dificil pentru realizat prognoze. Cu toate acestea, când ne uităm înapoi şi cum am lansat primul nostru program de transformare, în 2017, am pus pe hârtie câteva obiective specifice, ţinte, iar acum, în 2022, dacă ne uităm la ce am reuşit din 2017 şi am discutat asta astăzi (ieri - n.r.) cu managerii seniori ai băncii, ne-am atins aproape toate ţintele. Nu le-am atins în modul în care ne gândeam că o vom face, dar acum suntem unde credeam că vom fi, în ciuda schimbării mediului (în care funcţionăm). Şi cred că la fel se va întâmpla şi în următoarea parte a proiectului nostru. În prezent suntem a 3-a bancă din piaţă după active, o bancă puternică cu circa 2 milioane de clienţi individuali, suntem pe locul al 3-lea de asemenea în termeni de credite către clienţi şi depozite, pe primul loc în termeni de servicii de custodie şi depozitare, pe primul loc în factoring, deci avem o bază solidă de clienţi, suntem bine capitalizaţi şi avem o fundaţie puternică. Piaţa românească continuă să ofere oportunităţi de creştere, atât datorită macroeconomiei (creşterii economice - n.r.), cât şi faptului că rata de bancarizare este scăzută în continuare dar se va îmbunătăţi. Noi credem - şi am văzut asta în pandemie - că digitalizarea ajută România şi clienţii să consume produse bancare. (...) Băncile oferă acum servicii mai bune clienţilor. (...) Chestiunea cheie pentru noi este cum capturăm acest potenţial şi de ce: pentru că dorim să rămânem pe locul al treilea în piaţa bancară din România, credem că avem ceva de oferit economiei României, o putem sprijini, am arătat că putem să facem asta în pandemie. Prin urmare, am lucrat în ultimele luni să dezvoltăm un plan robust de acţiune, iar ideile cheie sunt capturarea creşterii pieţei, oferirea de servicii care să satisfacă clienţii existenţi şi să atragă alţi clienţi (...), digitalizare pentru că este o dorinţă puternică inclusiv din partea clienţilor, să avem banking în metrou sau în trafic când traficul este blocat. Digitalizarea va avea loc în toată banca, va fi atât pentru clienţii retail şi corporate, dar şi pentru procesele interne din bancă".

Potrivit oficialului BRD, banca va începe să considere zona de ESG (Enviromental, Social and Governance - eng) ca fiind domeniu strategic, nu doar din perspectiva activităţii de zi cu zi a băncii, ci mai ales din dorinţa de a lansa noi produse bancare. Ţinta băncii este să acorde până în 2025 undeva la 1 miliard de euro în credite verzi, ceea ce înseamnă undeva la 250 de milioane de euro pe an.

"Există tracţiune pentru finanţe sustenabile şi se doreşte mai mult. Deja am finanţat cel mai mare împrumut verde din România anul trecut, deci suntem deja recunoscuţi ca un jucător şi vrem să construim pe această fundaţie pentru a fi unul din cei mai mari jucători pe finanţe sustenabile din România. Nu este ceva ce vrem să facem ca echipa de comunicare să scoată titluri pozitive, ci pentru că în direcţia asta se îndreaptă business-ul: clienţii noştri ne împing în această direcţie şi trebuie să-i ajutăm să meargă în această direcţie. Pentru că suntem şi o companie listată este important să menţinem şi o profitabilitate ridicată. (...) Am lansat recent credite de consum verzi şi am avut imediat clienţi care au venit către noi cu dorinţa de a achiziţiona o maşină electrică şi cu întrebarea «dacă se califică». Şi avem deja primele credite acordate pentru maşini electrice, iar studiile arată că jumătate dintre români se gândesc să-ţi achiziţioneze o maşină electrică. Vedem potenţialul de piaţă pentru noi, dacă rezolvăm problema staţiilor de încărcare. Dar acest lucru sunt sigur că va evalua în timp. La fel şi pentru credite ipotecare: am creat un produs (verde) specific cu un ghid foarte strict, iar pe partea de clienţi corporate mulţi ne cer ajutorul pentru astfel de produse. (...) De asemenea vom lansa până la finalul anului anumite produse de investiţii specifice, produse sustenabile de investiţii. Cred că piaţa aceasta creşte foarte rapid şi ce am văzut a fost că România a început mai greu în comparaţie cu alte ţări europene (în adoptarea criteriilor ESG), dar acum vedem că România se mişcă mai repede decât multe alte ţări şi din acest motiv este nevoie să ne poziţionăm acum în relaţie cu cererea pe care o vedem din partea clienţilor. Ne dorim să fim pe locul doi în ceea ce priveşte finanţele sustenabile. (...) Vom continua de asemenea programele pe care le avem pe cultură, educaţie, tehnologie, sport, incluziune şi aşa mai departe", a detaliat directorul BRD.

La rândul său, Radu Topliceanu, directorul de retail banking de la BRD, a afirmat că banca va merge şi mai puternic pe digitalizarea interacţiunii cu clienţii şi va încerca să ofere produse bancare personalizate folosind analiza datelor şi machine learning.

"Pentru persoanele fizice, ambiţia noastră este să avem o interacţiune personalizată cu clientul. Vrem ca oferta pe care o facem pentru clienţi să fie personalizată şi să răspundă la nevoile individuale ale clienţilor. Am făcut deja paşi importanţi în această direcţie, dar vrem să mergem mai mult în această direcţie şi să folosim o segmentare care să fie mai sofisticată, să ia în considerare inclusiv diverse aspecte comportamentale ale clienţilor şi să folosim multitudinea de date pe care le avem în bancă, folosind zona de machine learning şi inteligenţă artificială, pentru a pune în valoare aceste date şi pentru a oferi clienţilor produsele potrivite. Credem că modelul de interacţiune pe care şi-l doresc clienţii este unul care are atât o componentă digitală, cât şi o componentă umană", a spus Radu Topliceanu.

Potrivit acestuia, BRD va continua să "transforme" unităţile bancare, după ce acestea s-au redus ca număr de la peste 800 în 2016 la puţin peste 500 în prezent.

"Noi mereu am fost alături de clienţi în reţeaua de unităţi şi credem cu tărie că reţeaua de unităţi va avea în continuare un rol foarte important. Modelul acesta de interacţiune pe care îl vedem este un model în care interacţiunile simple - de genul tranzacţiilor, accesul la un credit de consum, cumpărarea unei poliţe de asigurare - se întâmplă direct de pe mobil, printr-o interacţiune foarte simplă care dă acces la produsele respective, în timp ce în unităţile bancare clientul vine atunci când are nevoie de un sfat apropo de sănătatea sa financiară, de deciziile importante pe care vrea să le ia - poate achiziţia unui credit ipotecar sau modul în care vrea să investească şi modalitatea în care produsele noastre pot răspunde la aceste nevoie. Pentru a ajunge la această situaţie trebuie să lucrăm la schimbarea reţelei de unităţi, vom continua evident să ajustăm numărul de unităţi dar vrem să le ridicăm la un alt nivel care să permită o colaborare mai strânsă cu clientul şi evident trebuie să ne dezvoltăm în continuare platforma digitală, unde continuăm să adăugăm în ritm accelerat funcţionalităţi. Avem deja credite digitale care sunt accesibile 100% online, pentru clienţi, sau o funcţionalitate prin care un non-client poate deveni client BRD pur şi simplu intrând pe site-ul nostru. Făcând toate aceste lucruri credem că ne vom atinge ambiţiile pentru anul 2025, respectiv să ne creştem cota de piaţă în producţia de credite către indivizi, să rămânem în continuare un lider în ceea ce priveşte satisfacţia clienţilor, să continuăm să ne activăm baza de clienţi din digital şi evident să ne extindem baza de clienţi mai ales în segmentele ţintă", a spus Topliceanu.

În ceea ce priveşte zona de corporate finance, oficialii BRD au spus că au o bază solidă de clienţi pe care doresc să o dezvolte, iar banca urmăreşte să fie un partener, oferind clienţilor mai multe sfaturi şi luând mai puţin parte la zona de execuţie de tranzacţii, care vor fi automatizate. BRD are deja pregătită o aplicaţie de mobile banking pentru clienţii corporate, ţinta fiind acordarea mai facilă de credite, diversificarea sursei de venituri prin oferirea de soluţii simple pe partea de leasing şi asigurări şi alte servicii care nu sunt parte din serviciile bancare de bază.

Totodată, Claudiu Cercel, director general adjunct responsabil cu pieţele financiare, a spus că BRD va începe să ofere clienţilor mai multe soluţii de investiţii şi economisire, inclusiv posibilitatea tranzacţionării pe piaţa americană, achiziţia de ETF-uri de pe pieţele externe sau tranzacţionarea de bonduri guvernamentale româneşti.

"BRD are o poziţie puternică pe piaţa financiară, fie că vorbim de zona clasică, respectiv schimb valutar, produse cu venit fix sau depozite bancare, unde suntem un actor de top 3, fie că vorbim de zona de custodie unde suntem pe locul 1 în piaţă, fie că vorbim de zona de asset management unde iar suntem un actor de top 3 cu o cotă de piaţă importantă. Avem însă o piaţă care începe din ce în ce mai mult să meargă spre zona de digitalizare, iar aceste parcursuri digitale nu provin doar de la actorii bancari, ci din ce în ce mai mult din zona fintech-urilor, iar existentul înseamnă dezvoltarea din ce în ce mai mult a unor produse diferite de ceea ce în mod tradiţional reprezenta activitatea de bază în România, în special schimbul valutar. Elementele pe care le-am pus în centrul strategiei noastre, plecând de la existent şi de la evoluţia pieţei, se referă la digitalizare. Dacă în prezent avem o ofertă digitală dar ea este încă relativ fragmentată, în viitor va fi posibil să avem toţi paşii de interacţiune cu banca - de la stadiul de a deveni client trecând prin stadiul de a tranzacţiona şi închizând cu ceea ce înseamnă elementele post-tranzacţionare, partea de confirmări, de consultare a portofoliilor şi aşa mai departe. Totodată, actualele platforme vor fi îmbogăţite cu noi produse: dacă în prezent platforma noastră principală, digitală, care se numeşte Anima, oferă cu precădere acces la piaţa valutară - fie tranzacţii la vedere, cât şi tranzacţii la termen - dar şi la piaţa de capital locală, intenţionăm să adăugăm posibilitatea tranzacţionării şi a altor produse. Este vorba despre produsele cu venit fix, bondurile în special emise de guvern, într-o perspectivă ulterioară chiar şi cele emise de companii, sau posibilitatea de a tranzacţiona pe noi pieţe - pe pieţele externe putem să tranzacţionăm în prezent, dar dorim să oferim posibilitatea tranzacţionării şi pe piaţa americană, în curând. De asemenea, dorim să oferim posibilitatea accesării unor produse un pic mai sofisticate de investiţii, pentru clienţii care se califică în urma profilării conforme metodologiei MiFiD pentru astfel de produse. Mă refer în special la cele de natura exchange-traded-funds (ETF)", a spus Claudiu Cercel.

În ceea ce priveşte zona de criptoactive, directorul adjunct de la BRD a spus că lipsa de reglementare a pieţei reprezintă o problemă. Totodată, Cercel a afirmat că ţinta băncii este diversificarea surselor de venituri şi oferirea de acces la cât mai multe produse tranzacţionabile, inclusiv produse derivate.

"Cripto este un element interesant: noi suntem un actor puternic reglementat, ca orice piaţă. Prin urmare, nu ne putem permite să intrăm pe o piaţă care nu este reglementată. Ştim că sunt iniţiative de reglementare, BCE are o astfel de iniţiativă însă cred că încă suntem la un număr de ani de reglementarea acestui tip de pieţe. Vedem iniţiative şi în SUA, iar prin urmare ne vom putea gândi la elemente legate de piaţa cripto după ce această piaţă va fi reglementată. (...) Dorim să diversificăm sursele de venit, anume trecerea de la o preponderenţă în cadrul veniturilor noastre a activităţii de schimb valutar către o creştere a ponderii şi a altor tipuri de produse, fie că este vorba despre instrumente cu venit fix - vedem din ce în ce mai mult că guvernul se împrumută, piaţa secundară se dezvoltă din ce în ce mai mult - dar şi în ceea ce priveşte produsele derivate. Am văzut volatilitatea pieţei, mai ales pe zona de dobânzi. Prin urmare apar oportunităţi interesante pentru noi în a creşte ponderea produselor de hedging pe care le oferim clienţilor în ceea ce priveşte acoperirea riscurilor de evoluţie a ratei dobânzii. (...) Ambiţiile noastre pentru Orizontul 2025 sunt să ne menţinem poziţia de top ca actor de custodie şi depozitare, să rămânem un actor de top 3 în zona de asset management având în vedere un obiectiv de cotă de piaţă uşor superior nivelului de 20%, dar mai ales să oferim o experienţă digitală completă şi extinsă la cât mai multe produse tranzacţionale, aşa-numitele produse de bază pe piaţa financiară", a conchis oficialul BRD.