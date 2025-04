"Ieftinirea petrolului confirmă o nouă criză globală"

Criza bate la uşă? Nu, deja a dărâmat uşa şi pare mai mare decât criza financiară din 2008 şi cea pandemică din 2020, puse la un loc! SUA şi China au escaladat deja un conflict care făcea Planeta să-şi ţină respiraţia. China răspunde tarifelor de 104% ale SUA şi creşte taxele vamale pentru mărfurile americane la 84%, de la 34%. De asemenea, Ministerul Comerţului de la Beijing a declarat că a adăugat 12 entităţi americane pe lista de control a exporturilor şi şase pe lista "entităţilor nesigure", transmite Reuters.

Bursele europene au scăzut puternic după anunţ, iar investitorii de pe toate bursele lumii asistă neputiincioşi la înmulţirea pierderilor de sute de miliarde de dolari înregistrate în primul trimestru al anului. Recesiunea globală se aude ca un cor de fluierături îndreptat spre America.

• Investitorii iau în serios războiul comercial

Dacă bursele au reacţionat reţinut după anunţul lui Donald Trump privind impunerea tarifelor, răspunsul dat de a doua economie a lumii arată că investitorii au luat războiul în serios abia după ce China a intrat în schimbul de lovituri. În urma anunţului, indicele bursier FTSE 100 scade cu 3,4%, indicele paneuropean STOXX 600 cu 4,2%, iar bursa de la Frankfurt şi cea de la Paris înregistrează ambele scăderi cu câte 3,4%, potrivit The Guardian. Conturul recesiunii este dat de prăbuşirea preţului petrolului până la un nivel înregistrat în precedenta criză globală.

Cererea de petrol s-a prăbuşit la cel mai scăzut nivel din februarie 2021, când ne aflam în plină pandemie. Ţările OPEC+ vor fi nevoite să-şi reducă producţia, după ce au anunţat săptămâna trecută o creştere a ofertei pentru luna mai. În contrapondere, creşterea producţiei de energie din surse regenerabile (solară, hidro şi eoliană) în mixul global de electricitate a depăşit 30% anul trecut, fiind cu patru procente în creştere anuală, potrivit raportului Ember. Totuşi, cărbunele a rămas sursa principală, cu 34% din electricitatea globală, centralele pe gaze naturale au furnizat 22%, iar energia nucleară a contribuit cu 9%, în scădere uşoară faţă de anul anterior.

Ieri, ţiţeiul Brent a scăzut în doar câteva ore cu peste 5%, de la 61 de dolari barilul la 59 de dolari. Prăbuşirea s-a accentuat imediat după ce China a răspuns Statelor Unite cu creşterea la 84% a taxelor aplicate mărfurilor americane, începând de astăzi.

• Negocierile şi "fesele" lui Trump

De pe câmpul de luptă al acestui război comercial, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că va "riposta" împotriva celor mai recente tarife vamale ale preşedintelui Donald Trump. Cu alte cuvinte, California, a cincea cea mai mare economie a lumii, transmite disponibilitatea de a recrea alianţele strategice ale SUA, solicitând statelor taxate de Trump să nu riposteze la adresa Californiei. Dezbaterea despre reconfigurarea alianţelor şi negocierile care au urmat tarifelor anunţate de Donald Trump păreau că vor ţine pentru mult timp agenda publică.

Riposta Chinei a aruncat în penibil modul în care şeful Casei Albe a batjocorit statele care au răspuns chiar chemării lui la negociere. "These countries are calling me up kissing my ass" ("Aceste ţări mă sună să mă pupe în fund"). Aceasta este exprimarea în cadrul unui discurs adresat republicanilor, marţi seară în Statele Unite, a celui supranumit "cel mai important om al Planetei". Cel mai mare clovn al Planetei imita ca într-o joacă de copil nu doar liderii care îi cereau să se aşeze la masa negocierilor, ci şi vocile republicanilor ("some rebel Republican") care propuneau ca negocierile să fie purtate de Congres. Desigur, răspunsul a fost în nota consacrată: "You don't negotiate like I negotiate!" ("Nimeni nu negociază ca mine!")

Preşedintele chinez Xi Jinping - deşi nu l-a numit pe Trump în prima sa apariţie publică de când acesta a crescut tarifele pentru China - a cerut oficialilor chinezi "întărirea legăturilor strategice cu ţările învecinate", informează EFE, citată de Agerpres. Scopul declarat al preşedintelui chinez este "întărirea legăturilor pe lanţurile de aprovizionare". Într-o primă reacţie la Washington, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri dimineaţă la televiziunea Fox că tarifele de retorsiune de 84% ale Chinei sunt "regretabile". El a amintit că Vietnamul va veni miercuri la Washington pentru a discuta noile tarife. Va urma!