Dezvoltatorul de origine spaniolă Gran Via Real Estate anunţă rezultate peste aşteptări pentru 2020. În ciuda a două luni de blocaj, compania a tranzacţionat 478 de unităţi rezidenţiale, cu o valoare totală de 44,2 milioane EUR, în proiectele Timişoara 58 (faza IV şi ultima de dezvoltare), Aviaţiei Apartments (faza I), Gran Via Park (faza IV şi ultima de dezvoltare) şi Gran Via Marina la Constanţa (faza I), potrivit unui comunicat remis redacţiei.

"Deşi am întâmpinat cele două luni de blocaj totalîn primăvară, am reuşit să recuperăm pe parcursul anului, ajungând la o medie lunară de 47 de apartamente vândute", spune Ana Maria Nemţanu, Sales & Marketing Director, Gran Via România, adăugând:"Cele mai bine vândute au fost unităţile de două camere, pentru care am şi avut cel mai mare stoc, însă cererea pentru apartamentele de trei camere a depăşit stocul pe care îl aveam."

În 2021 dezvoltatorul dă în folosinţă faza IV la Timişoara 58 în Bucureşti şi faza I la Gran Via Marina în Constanţa, având în lucru faza IV la Gran Via Park. Compania are în plan lansarea unor noi faze la Aviaţiei Apartments şi Gran Via Marina, precum şi un nou proiect în Bucureşti.

Primul proiect al Gran Via în România a fost Timişoara 58, construit pe fosta platformă Frigocom, în sectorul 6. Proiectul totalizează 800 de apartamente.

Cea de-a doua dezvoltare a fost Gran Via Park, vizavi de Plaza Mall, pe lotul fostei fabrici Electrotehnica, care a devenit astăzi cel mai mare proiect din România al companiei, cu 1.000 de apartamente finalizate şi încă 220 în lucru.

Aviaţei Apartments este cel de-al treilea proiect Gran Via în România, construit tot pe un lot industrial al Paste Băneasa, în zona Aviaţei. Aici au fost livrate 291 de apartamente la final de 2019.

Al patrulea proiect este Gran Via Marina, în Constanţa, lângă mall-ul Vivo!, unde va fi predată prima fază, cu 192 de apartamente, în această primăvară. La finalizare, întreg ansamblul va avea aproximativ 1.000 de apartamente, potrivit comunicatului.