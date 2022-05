ÎN ANUL 2021:Leader Team Broker a intermediat prime în valoare de 7,2 milioane de euro

Leader Team Broker, jucător cheie pe piaţa asigurărilor de nişă din Europa, a intermediat, anul trecut, prime în valoare totală de peste 7,2 milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul anterior, cea mai mare sumă din istoria companiei, potrivit unui comunicat de presă.

Anul trecut, cele mai vândute asigurări au fost cele auto, cele pentru risc de atac cibernetic (Cyber Risk) şi asigurările pentru bunuri şi clădiri. În 2021, compania s-a extins şi în 20 de ţări din UE, unde a vândut cu precădere asigurări Cyber şi Amazon.Pentru 2022, brokerul îşi propune să lanseze pe piaţa locală şi europeană noi produse inovative pentru asigurarea clădirilor, o poliţă M&A, dedicată companiilor care sunt în proces de achiziţii, precum şi noi produse de sănătate şi de călătorii.

Deşi a fost un an plin de provocări economice, Leader Team Broker a identificat nevoile apărute în piaţă, în contextul schimbării paradigmei economice ca urmare a pandemiei, şi a găsit soluţii pentru ele. Astfel, Leader Team a continuat să inoveze şi să creeze produsele potrivite pe care, împreună cu partenerii din România sau cei de pe piaţa Lloyd's de la Londra, le-a oferit în premieră companiilor locale şi din Europa.

"Putem spune că, pentru Leader Team Broker, 2021 a fost cel mai bun an din istorie. Am intermediat prime în valoare totală de peste 7,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere cu aproximativ 20% faţă de anul anterior. Şi, deşi a fost un an cu multe dificultăţi economice, am încercat să fructificăm toate oportunităţile nou apărute în piaţă, pentru că cel mai bun lucru pe care l-am învăţat în criza din 2008-2009 a fost acela că, într-o perioadă dificilă, cea mai mare greşeală pe care poţi să o faci este să intri în panică. De aceea, am preferat să nu intrăm în panică, ci să înfruntăm provocările apărute şi să le transformăm în oportunităţi. Aşadar, fost anul în care am inovat şi ne-am adaptat continuu produsele din portofoliu, astfel încât am devenit providerul de asigurări pentru companii din 20 de ţări din Uniunea Europeană. Dacă ar fi să tragem trei concluzii din anul 2021, acestea ar fi: să te adaptezi rapid la schimbare şi să inovezi, să fii perseverent în business şi să-ţi proiectezi întotdeauna orice acţiune pe termen mediu şi lung. Noi asta facem de ani de zile la Leader Team Broker şi aşa am trecut prin toate crizele economice de până acum", a spus Răzvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker.

Pentru 2022, Leader Team Broker şi-a propus să continue să inoveze şi să creeze produse adaptate la nevoile companiilor, în contextul schimbărilor rapide care au loc în prezent, compania creionând deja câteva dintre asigurările pe care vrea să le lanseze în premieră în acest an.

"Pe lângă asigurările auto, care sunt obligatorii, cele mai vândute poliţe anul trecut au fost cele de Cyber Risk, pentru că suntem singurii specializaţi pe acest segment şi am lansat produse specifice pentru diferite industrii, care se confruntă cu cele mai mari riscuri de atac cibernetic la ora actuală: companii din IT, e-commerce, HR, marketing, consultanţă etc. De asemenea, am observat o preocupare tot mai mare a oamenilor şi companiilor să asigure bunuri şi clădiri, clienţii noştri înţelegând mai bine de ce este important să-şi asigure casa sau alte clădiri pe care le deţin sau bunuri pe care le au, personale sau ale companiei. De aceea, în acest an, vom lansa în premieră Title Insurance, un produs nou dedicat proprietarilor de clădiri, atât persoane fizice, cât şi juridice, asigurare care îi va proteja de orice eventuale pierderi financiare generate de cumpărarea sau închirierea unui imobil. De asemenea, vom avea în portofoliu şi un produs nou dedicat companiilor implicate în procese de achiziţii, o asigurare M&A, care să-i protejeze pe tot parcursul procesului, şi ne gândim şi la produse noi de sănătate şi de călătorii, două dintre domeniile de mare interes, în ultimii ani, în rândul românilor care vor să facă asigurări", a declarat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker.

În materie de investiţii, Leader Team Broker se va concentra în continuare pe investiţii în zona IT, respectiv optimizarea fluxurilor din companie şi a sistemelor IT folosite, precum şi dezvoltarea de instrumente IT de vânzare (de exemplu va continua optimizarea chatbotului EVA, creat special pentru asistenţă în domeniul asigurărilor medicale). Compania va investi, de asemenea, şi în noi instrumente de asigurare de pe piaţa Lloyd's pentru companiile din România şi din Europa.