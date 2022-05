Uzina Mecanică Plopeni este pregătită, după trecerea tuturor fazelor de testare, să producă pentru Ministerul Apărării Naţionale (MApN), muniţie cu efect perforant termobaric, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei, în urma unei vizite pe care efectuat-o la fabricile de armament din judeţul Prahova.

"Muniţia cu efect perforant termobarică este un produs pe care România este gata să-l fabrice pentru Ministerul Apărării Naţionale. Am participat în poligonul Uzinei Mecanice Plopeni, la testarea loviturii perforante termobarice pentru AG-9, în vederea omologării prototipului industrial. Această etapă face parte din implementarea proiectului pentru fabricarea, la nivel industrial, a muniţiilor cu efect perforant termobaric destinate aruncătorului de grenade AG-9, prin transferul tehnologic de la Centrul de Cercetare ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, la CN Romarm SA. (...) Această muniţie este un produs de importanţă strategică şi cu un potenţial de piaţă ridicat. La momentul actual, muniţiile termobarice sunt produse de un număr restrâns de producători mondiali, iar cele din configuraţia propusă a fi realizată în cadrul proiectului «perforant-termobarică» neaflându-se în prezent în fabricaţie de serie sau pe lista de export a celor mai mari producători de armament din lume", a afirmat Florin Spătaru.

Potrivit informaţiilor oferite de Ministerul Economiei, Uzina Mecanică Plopeni are atribuiţi pentru acest an, de la bugetul de stat, peste 6,5 milioane de lei, bani ce urmează să fie investiţi pentru asimilarea şi fabricarea unei game diversificate de muniţie de artilerie, în scopul satisfacerii necesităţilor forţelor Sistemului Naţional de Apărare şi ale beneficiarilor externi.

Lovitura perforant-termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9 este o muniţie cu efect combinat de schije şi suflu, având capacitatea de a perfora ţinte de beton, cărămidă, valuri de pământ şi ţinte blindate.

Muniţia a fost dezvoltată în 2019, la nivel model experimental, în cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din cadrul MApN, fiind ulterior preluată în fabricaţie în industria de apărare, pe baza unui proiect de transfer tehnologic finanţat de către UEFISCDI şi Romarm SA.

Muniţia perforant-termobarică, o noutate pe plan mondial din perspectiva faptului că este pentru prima dată când se combină cele două efecte, a intrat în faza finală de omologare, a declarat căpitan Ovidiu Iorga de la Centrul de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie din cadrul MApN.

"Proiectul se referă la muniţia perforant-termobarică pentru tunul fără recul calibrul 73 mm. Este un proiect care a demarat în anul 2019 în cadrul Centrului de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie din Agenţia pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi, cu ocazia unei finanţări şi a unei competiţii a Ministerului Cercetării, am avut ocazia să facem transfer tehnologic pe parcursul anului 2020-2022. În această etapă ne aflăm în faza finală de omologare a produsului şi transferul către fabricaţia de serie la Romarm. Muniţia are deosebite avantaje şi are caracter de noutate pe plan mondial, fiind pentru prima oară când se combină efectul termobaric cu efectul perforant, maximizând astfel efectul distructiv împotriva blindatelor, în special, şi împotriva altor ţinte întâlnite în mediul urban. Muniţia a fost optimizată şi creată special pentru a răspunde nevoilor actuale în mediul operaţional şi este o armă redutabilă cu o capacitate de foc mult sporită faţă de muniţiile cunoscute până acum", a spus Ovidiu Iorga, în cadrul conferinţei de presă organizată după evenimentul de la Plopeni.

Referitor la efectul termobaric, domnul Iorga a precizat că nu există asemănare între această muniţie şi cele prezentate în spaţiul public în contextul războiului din Ucraina.

"Această denumire de efect termobaric se referă la o gamă foarte largă de muniţii. Vă asigur că nu există o asemănare între muniţia noastră şi muniţiile pe care le vedeţi la televizor pentru distrugere (...) pe suprafeţe mari. Este vorba despre o muniţie foarte precisă, cu efect punctual, fiind capabilă să distrugă ţinte militare, în special vehicule blindate şi alţi inamici acoperiţi în zone de clădiri, fiind capabilă să penetreze foarte bine aceste ţinte şi explodează în interior, asigurând neutralizarea oricăror pericole de natură militară. (...) Astăzi avem programate ultimele teste de omologare, după care se întruneşte comisia de omologare. Practic, se obţine certificatul de omologare cu MApN şi din acel moment produsul poate fi fabricat în serie", a spus acesta.

Bugetul total al proiectului a fost de circa 2 milioane de lei pentru partea de cercetare, pentru realizarea lotului prototip industrial şi testarea acestuia, banii fiind asiguraţi de către Ministerul Cercetării şi Romarm.

• 100 milioane dolari în industria de apărare

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a mai spus că aproape 100 de milioane de dolari vor fi investiţi anul acesta în capabilităţi din companiile industriei de apărare a României.

"Industria de apărare a României are importanţă strategică pentru această ţară. Pentru asta, pentru a ţine pasul cu noutăţile tehnologice, pentru a implementa noi proiecte, ai nevoie de investiţii, dar şi de componenta de cercetare-dezvoltare care să ducă la îmbunătăţirea sau crearea unor noi produse. (...) Vom continua să investim, să ne asigurăm că banii pe care îi avem în acest moment disponibili, aproape 100 milioane de dolari, vor fi investiţi în acest an în capabilităţi din companiile din industria de apărare şi că în anii următori vom continua acest parcurs astfel încât să ducem la retehnologizarea necesară şi să recuperăm din timpul pierdut şi această lipsă a investiţiilor cronică pe care am avut-o în ultimii ani", a menţionat Florin Spătaru.

Ministrul Economiei a spus că se lucrează la un plan de reorganizare a industriei de apărare, astfel încât companiile din această industrie să redevină viabile din punct de vedere economic.