Sphera Franchise Group ("Sphera") a continuat în T3 2021 tendinţa pozitivă de creşteri trimestriale, înregistrând vânzări consolidate record de 284,2 milioane RON, mai mari cu 44% faţă de T3 2020. Vânzările din România s-au ridicat la 247,9 milioane RON, Italia a contribuit cu 33,1 milioane RON, în timp ce vânzările din Republica Moldova au ajuns la valoarea istorică de 3,2 milioane RON. KFC a generat venituri de 243,4 milioane RON, Pizza Hut - 26,7 milioane RON şi Taco Bell - 14 milioane RON. Cu excepţia Pizza Hut, toate mărcile Grupului au înregistrat vânzări-record în T3 2021, conform unui comunicat de presă.

Grupul a încheiat T3 2021 cu EBITDA în valoare de 32,1 milioane RON, mai mare cu 21%, în timp ce profitul net a urcat cu 30%, ajungând la 22,9 milioane RON. Profitul operaţional al restaurantelor a crescut în T3 2021 ajungând la 35 milioane RON, o creştere cu 24% faţă de T3 2020. La sfârşitul T3 2021, Grupul avea 164 de restaurante, faţă de 157 de unităţi în perioada similară a anului 2020.

"Trimestrul trei a fost unul excelent pentru Sphera Franchise Group. Am continuat aceeaşi dinamică de creştere pe piaţa românească şi moldovenească ca şi în trimestrul precedent, dar am completat-o ​​cu o performanţă îmbunătăţită în Italia, datorită relaxării restricţiilor impuse de autorităţi. Trimestrul al treilea a fost, ca în fiecare an, cel mai bun trimestru pentru Sphera, aspect care ne bucură, fiindcă, tot mai mulţi clienţi au optat în această perioadă pentru opţiunea dine-in sau takeaway în loc de livrare la domiciliu. Performanţa realizată ne-a oferit atât nouă, cât şi acţionarilor noştri, un bun indicator al vitezei cu care ne putem reveni dacă economia este redeschisă complet şi restricţiile sunt ridicate. În plus, ne-a oferit confirmarea că deciziile noastre de a continua dezvoltarea reţelei de restaurante din ultimele 12 luni a fost una corectă", a declarat Călin Ionescu, Directorul General al Sphera.

Venituri în creştere la nouă luni

Sphera Franchise Group a încheiat primele nouă luni ale anului 2021 cu vânzări consolidate de 728,7 milioane RON pe toate cele trei pieţe de activitate, în creştere de 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările din România în valoare de 642,6 milioane RON au contribuit cu 88% la acest rezultat. Italia a avut un aport de 11%, cu vânzări de 77,3 milioane RON, în timp ce Republica Moldova a generat 1% din vânzările totale, respectiv 8,8 milioane RON.

Creşterea veniturilor pe toate cele trei pieţe ale Grupului a fost determinată de mai mulţi factori, inclusiv redeschiderea aproape integrală a economiilor din Europa, redeschiderea completă a restaurantelor, precum şi sentimentul general pozitiv generat de speranţele privind sfârşitul pandemiei şi revenirea la normalitate. Cu toate acestea, de la sfârşitul lunii septembrie, un nou val de infecţii cu COVID-19 din România, în combinaţie cu nivelurile scăzute de vaccinare, au frânat acest entuziasm, indicând un potenţial impact negativ asupra industriei HoReCa.

"T3 2021 a continuat tendinţa pozitivă a creşterilor trimestriale pe care le-am înregistrat de la începutul acestui an, toate mărcile noastre înregistrând o creştere semnificativă. Am continuat să menţinem costurile sub control, în ciuda contextului local şi internaţional extrem de provocator, care a pus o mare presiune asupra cheltuielilor. Suntem încrezători, dar mai rezervaţi cu privire la perspectivele pentru ultimul trimestru al anului, în special în contextul introducerii certificatului verde, care a devenit obligatoriu pentru accesul în interior. De la introducerea acestei măsuri, toţi operatorii economici din sectorul HoReCa şi din retail, inclusiv noi, au înregistrat o scădere moderată a vânzărilor din cauza traficului mai scăzut. Cu toate acestea, chiar şi cu previziuni uşor ajustate pentru acest an, estimăm atingerea unui prag istoric de 1 miliard de lei, un nou reper pentru Sphera Franchise Group", a adăugat Valentin Budeş, Directorul Financiar al Sphera.

În ceea ce priveşte performanţa individuală, în primele nouă luni ale anului 2021, toate mărcile de pe toate cele trei pieţe de activitate şi-au îmbunătăţit performanţa faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020. Vânzările CFF (Taco Bell) au crescut cu 75%, USFN Moldova (KFC Moldova) cu 54%, USFN România (KFC România) cu 48%, USFN Italia (KFC Italia) cu 36% şi ARS (Pizza Hut) cu 25%.