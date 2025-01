India şi Orientul Mijlociu - noile puncte fierbinţi pe piaţa IPO-urilor

English Version

Ofertele publice iniţiale (IPO) în dolari şi rupii indiene din 2024 au reprezentat 56% din emisiunile primare de acţiuni, evidenţiind importanţa tot mai mare a pieţelor de capital din India, alături de locaţiile tradiţionale din SUA, arată o analiză globaltrading.net.

Potrivit sursei citate, peisajul IPO-urilor reflectă schimbări mai ample pe pieţele globale de capital, centrele financiare europene împărţind din ce în ce mai mult "lumina reflectoarelor" cu pieţele emergente, în special cu India şi Orientul Mijlociu.

Nasdaq SUA - cu diferitele sale platforme - a fost locul principal al IPO-urilor de anul trecut, în faţa National Stock Exchange din India, urmată de Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange) şi cea din Hong Kong. Bursele europene au înregistrat o activitate semnificativ redusă, în comparaţie cu pieţele din Orientul Mijlociu - Dubai, Abu Dhabi şi Arabia Saudită, care au strâns, împreună, 12 miliarde de dolari, depăşind emisiunile totale în euro de la toate bursele europene, potrivit datelor Bloomberg.

IPO-ul producătorului de automobile Hyundai Motor India, de 3,3 miliarde de dolari, finalizat în octombrie, a fost cea mai mare tranzacţie a anului din India, unde emisiunile totale de 22,7 miliarde de dolari au fost, în mare parte, ale companiilor mai mici. Alte două listări din India are au depăşit un miliard de dolari au fost ale Swiggy Ltd. şi NTPC Green Energy Ltd.

În Europa, SIX Group a atras emisiuni de 5,5 miliarde de dolari cu două tranzacţii, Galderma în Elveţia şi Puig Brands în Spania. Grupul Home Furnishings Midea a strâns 4,6 miliarde de dolari în Hong Kong, o parte importantă din emisiunile totale de 11,5 miliarde de dolari din teritoriu.

Piaţa a demonstrat o soliditate sezonieră în perioada septembrie-noiembrie, deşi nicio industrie nu a dominat emisiunile. Participaţiile diversificate şi REIT-urile (Real Estate Investment Trusts) au fost cele mai active sectoare, deşi reprezintă doar o mică parte din activitatea totală, conform sursei amintite.

• Morgan Stanley - subscriitorul anului 2024

În clasamentele întocmite de London Stock Exchange Group (LSEG), banca de investiţii Morgan Stanley a urcat de pe poziţia a 15-a în 2023 pe prima în rândul subscriitorilor anul trecut, susţinută de rolurile sale principale în ofertele Reddit şi Astera Labs, care s-au ridicat la 748, respectiv 774 milioane de dolari. JPMorgan Chase şi Goldman Sachs şi-au îmbunătăţit poziţiile în clasament, asigurându-şi poziţiile a doua şi a treia. Un participant remarcabil care arată cât de bun a fost anul 2024 pentru emisiunile de acţiuni din India a fost Kotak Mahindra Bank Ltd., pe locul al zecelea în topul subscriitorilor, în timp ce băncile chineze au suferit de pe urma performanţei slabe a pieţei interne, anul trecut. Astfel, China Securities a trecut de pe locul al doilea în 2023 pe 25 în 2024.

• LG pregăteşte IPO-ul diviziei din India

Grupul sud-coreean LG Electronics Inc. are în vedere creşterea evaluării diviziei sale din India la cel mult 15 miliarde de dolari într-o listare planificată în Mumbai, anul acesta, după feedback-ul iniţial din partea analiştilor şi investitorilor, potrivit unor surse citate de Bloomberg în decembrie 2024.

LG Electronics intenţionează să înceapă un roadshow oficial pentru oferta publică iniţială (IPO) a LG Electronics India Pvt. în următoarele două luni şi vizează o listare în prima jumătate a anului 2025, au spus sursele. Compania preconizase anterior o evaluare de aproximativ 13 miliarde de dolari, după cum anunţa Bloomberg News în septembrie.

LG a evidenţiat un interes preliminar din partea potenţialilor investitori, potrivit surselor, care menţionează că discuţiile sunt în desfăşurare, iar detaliile s-ar putea schimba. LG poate ţinti, în cele din urmă, o evaluare mai mică pentru afacere, în baza cererii finale, a precizat una dintre surse.

La începutul lunii decembrie, LG a depus un proiect de prospect al ofertei la autorităţile indiene de reglementare, în care detaliază planurile de a vinde până la 101,82 milioane de acţiuni, dintre care niciuna nu va fi nouă. Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Axis Capital Ltd., Bank of America Corp. şi Citigroup Inc. vor gestiona IPO-ul.