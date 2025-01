Infosan a contribuit direct cu de 2,5 milioane lei în economia locală în 2024

Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, a avut o contribuţie totală directă de 2,5 milioane de lei în economia locală, în 2024, potrit unui comunicat emis redacţiei. Prin extinderea continuă a serviciilor medicale şi investiţiile în pregătirea de specialişti în oftalmologia pediatrică, spitalul îşi consolidează rolul de pilon economic şi social în comunitate.

"Misiunea Infosan a fost încă de la început axată pe îmbunătăţirea vieţii comunităţii, prin acces la servicii medicale de top. Fiecare decizie pe care o luăm este ghidată de dorinţa de a oferi cele mai bune soluţii şi de a ne asigura că fiecare pacient beneficiază de îngrijire de calitate. Suntem dedicaţi nu doar tratării afecţiunilor, ci şi prevenţiei lor, contribuind astfel la un viitor mai sănătos pentru întreaga comunitate", a declarat Călin Ciubotaru, cofondator şi Director General Infosan.

Anul trecut, compania a investit aproximativ 2,2 milioane de euro pentru dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienţilor săi. Cea mai mare pondere a fost alocată pentru construirea unei noi clinici în Bucureşti, respectiv 2 milioane de euro din fonduri proprii. Planurile pentru noua clinică sunt programate să fie finalizate în prima jumătate a anului 2025. La capacitate maximă, aceasta va putea deservi până la 300 de pacienţi zilnic, oferind servicii de oftalmologie pentru copii şi adulţi.

În acelaşi timp, Infosan joacă un rol esenţial în formarea unei noi generaţii de specialişti, ţinând cont că în România nu există un program structurat de formare în oftalmopediatrie. Compania îşi propune să remedieze acest deficit prin iniţiative educaţionale interne şi parteneriate internaţionale, atrăgând astfel talente medicale şi oferind pacienţilor soluţii de tratament inovatoare şi de înaltă calitate.

Cu o echipă performantă şi unită de medici care au fost formaţi şi supraspecializaţi în mare parte în cadrul Infosan, sunt diagnosticate afecţiuni rare şi sunt realizate intervenţii chirurgicale unice în România şi care se fac în doar câteva centre din lume. Impactul pe termen lung al recâştigării vederii de către un pacient este semnificativ, având o influenţă profundă asupra viitorului său, dar şi a familiilor acestora.

În plus, Infosan are parteneriate strânse cu instituţii medicale recunoscute la nivel internaţional, precum spitalul Ludwig Maximilian University of Munich, din Germania şi The Antwerp University Hospital, din Antvers, Belgium. Anual, sunt organizate schimburi de experienţă prin care medici de la aceste instituţii vin în România, la Infosan, pentru a creşte nivelul de performanţă.

În 2024, cifra de afaceri a spitalului a atins pragul de 5 milioane de euro, iar pentru anul 2025, estimează o creştere de 15%, susţinută de extinderea portofoliului său de servicii şi de deschiderea noii clinici de oftalmologie.

Compania pune în practică o strategie de business bazată pe investiţii sustenabile şi tehnologii avansate, cu scopul de a oferi acces la servicii medicale de calitate şi la specialişti de nivel internaţional.

De peste 23 de ani, Infosan oferă pe piaţa autohtonă servicii oftalmologice de înaltă calitate, care deservesc mii de pacienţi.