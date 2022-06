Investimental - casa de brokeraj ce va fi lansată de Mihaela Bîciu şi Sacha Dragic

• Proiectul a fost anunţat la începutul acestui an

• Ovidiu Dumitrescu, fostul director general adjunct al TradeVille, a plecat recent din companie, anunţând demararea unui nou proiect în piaţa de capital, probabil Investimental

Investimental SA este numele pe care-l va purta casa de brokeraj ce urmează să fie lansată de Mihaela Bîciu, fostul director general al TradeVille, împreună cu Sacha Dragic, fondatorul Grupului Superbet, proiect ce a fost anunţat la începutul acestui an. Nu avem informaţii oficiale în acest sens, dar coincidenţele sunt prea mari ca să fie întâmplătoare.

Firma a fost înfiinţată în data de 3 mai, conform informaţiilor prezentate pe site-ul Total Firme şi are sediul social în strada Munţii Tatra nr. 4-10, adică la o aruncătură de băţ de sediul Superbet care e după colţ, în strada Buzeşti. În plus, la aceeaşi adresă, are sediul şi SC New Money Press SRL, la care Sacha Dragic este acţionar majoritar.

Interesant este că, tot în data de 3 mai, Ovidiu Dumitrescu, fostul director general adjunct al TradeVille, anunţa pe Facebook plecarea de la societatea de brokeraj a lui Siminel Andrei şi demararea unui nou proiect în piaţa de capital, probabil alături de Mihaela Bîciu şi Sacha Dragic.

Dar coincidenţele nu se opresc aici. Pe Linkedln, din profilurile celor care postează că lucrează în prezent la Investimental reiese că provin sau au activat la un moment dat la TradeVille sau la Superbet. De pildă, Bogdan Bărbieru apare ca manager de operaţiuni la Investimental după aproape 16 ani de activitate la TradeVille. Adrian Ciocan, care este Chief Technology Officer la Investimental, a lucrat din martie 2018 până în octombrie 2021 la Superbet. Exemplele pot continua.

În fine, pe eJobs există cel puţin un anunţ de angajare pentru Investimental, compania fiind descrisă drept "o societate de brokeraj recent lansată în România de o echipă cu o vastă experienţă şi cu un istoric de succese remarcabile în domeniu".

În luna ianuarie a acestui an, omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet a anunţat că vizează crearea şi dezvoltarea unui nou broker pe piaţa de capital din ţara noastră, sub conducerea Mihaelei Bîciu, fostul CEO al TradeVille, conform New Money.

"Investiţia vizează crearea şi dezvoltarea unui nou broker pe piaţa de capital din România şi va fi asigurată de vehiculul de investiţii D Craig Holding, controlat de fondatorul grupului Superbet", conform sursei menţionate.

Dincolo de Superbet, Dragic deţine în acest moment un portofoliu diversificat de investiţii - în servicii financiare (pachete minoritare în fondul Mozaik Investments şi în Certinvest), dar şi în firme listate la BVB, precum Holde Agri. De asemenea, Dragic mai controlează şi D Moonshots, un fond de investiţii de risc (Venture Capital) directe şi indirecte, mai scria New Money.