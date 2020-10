Meciul din semifinala barajului de calificare la Euro-2020, dintre Islanda şi România, a stat în permanenţă sub semnul întrebării. Amânată de mai multe ori pe motiv de pandemie, iniţial trebuia să se dispute în luna martie, partida, care va începe în această seară la ora 21.45, a livrat mai multe dubii chiar şi în ultimele ore. Prezenţa sau absenţa suporterilor din tribune a reprezentat un punct de discuţie, iar deciziile autorităţilor islandeze legate de măsurile de combatere a noului coronavirus au pus sub semnul întrebării disputarea partidei chiar şi la această dată. În tabăra noastră marile întrebări au fost legate de rezultatele testelor COVID. Din fericire nu au existat probleme în cee ce îi priveşte pe jucători. La sosirea pe aeroportul Keflavik de lângă Reykjavik, delegaţia noastră a fost preluată direct de la scara avionului de două autocare (respectând distanţarea în spaţii închise) şi transportată spre filtrul de testare covid din clădirea aeroportului. După verificarea documentelor privind identitatea, jucătorii au fost îndrumaţi apoi spre cabinele de testare pentru noul coronavirus. La începutul acestei săptămâni, lotul şi staful au făcut, la Mogoşoia, o altă testare, care din fericire a ieşit bine.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Mirel Rădoi, a transmis un mesaj suporterilor primei reprezentative, din care nu au lipsit referirile la situaţia impusă de criza sanitară:

"Ştim că în aceste timpuri e foarte greu pentru voi, suporterii echipei naţionale de fotbal a României, să fiţi alături de noi pe stadioane. Dar la fel de bine ştim că sunteţi milioane în faţa televizoarelor, sunteţi aproape de noi şi vreţi împreună să ne calificăm. Luptăm împreună! Hai România!". La nivelul echipei, de remarcat sunt absenţele celor doi fundaşi centrali, Chiricheş (accidentat) şi Nedelcearu (plecat să semneze un nou contract cu noua lui echipă) şi prezenţa primului "străin" în lotul reprezentativei noastre, portughezul Mario Camora. Jucătorul echipei CFR Cluj, a depus, la 2 septembrie, jurământul de credinţă şi a obţinut în mod oficial cetăţenia română, el devenind astfel eligibil pentru convocarea la prima reprezentativă. Camora este foarte încântat de alegerea făcută şi de faptul că s-a stabilit în ţara noastră: "Familia din Portugalia a reacţionat foarte bine când a aflat de convocare. Ei ştiau de ceva timp că eu o să rămân în România indiferent dacă voi fi convocat la naţionala României sau nu. Aşa că s-au bucurat că acum, la 33 de ani, am fost convocat. Mi-au transmis să am încredere, să fiu persoana care am fost mereu tot timpul şi că sunt mândri de mine că am reuşit această performanţă. La început, când am venit aici, nu am crezut niciodată că o să rămân în România. Dar, din fericire, am cunoscut familia mea de aici care m-a ajutat să cresc ca persoană, dar şi ca performanţă sportivă. Atunci am decis că viitorul meu e în România, indiferent ce va fi voi rămâne aici. Şi pentru copii, pentru tot... pentru mine. Pentru că după ce mă las de fotbal eu cred că uşile sunt un pic mai deschise aici pentru mine decât în Portugalia, de unde am plecat de 10 ani. CFR Cluj a fost şi este clubul meu de suflet. Tot ce am în viaţa mea în acest moment mi-a dat CFR Cluj. Şi familia, pentru că dacă nu veneam la Cluj nu îmi cunoşteam familia. Vreau să fiu antrenor, sunt înscris şi la şcoală aici, pentru că nu am terminat în Portugalia. Eu am rămas impresionat de poporul român, pentru că românii se descurcă oriunde se duc. În orice ţară se duc, ei se descurcă, iar asta nu e uşor deloc, nu toată lumea face aşa ceva. (...) Meciul cu Islanda este cel mai important al carierei mele, fără niciun dubiu. În primul rând pentru că e prima oară când sunt chemat la lot. Şi dacă voi juca sau nu, acest meci va rămâne tot timpul în mintea mea. Sper să reuşim să ne calificăm mai departe, acesta este obiectivul nostru. Suporterii români să fie alături de noi aşa cum au fost şi până acum, să aibă încredere în acest grup şi staff. Pentru că noi vom da tot ce ţine de noi. Sperăm toţi să ne bucurăm şi să atingem obiectivul pentru care sunt aici. Hai România!"

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia condusă de Damir Skomina, acesta va fi ajutat la cele două tuşe de asistenţii Jure Praprotnik şi Rober Vukan, în timp ce al patrulea oficial va fi Rade Obrenovic. La această partidă arbitrii VAR vor fi spaniolul Juan Martinez Munuera şi slovenul Slavko Vincic. Centralul Damir Skomina (44 ani) a mai arbitrat echipa naţională a României în întâlnirea cu Polonia (scor 0-3) din 2016, în preliminariile CM 2018. Skomina a anulat primul gol prin VAR din istoria Ligii Campionilor (februarie 2019). În cazul unui succes în Islanda, reprezentativa tricoloră va disputa pe 12 noiembrie, în deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria.