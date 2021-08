ISTORIA ŞI CULTURA UMANITĂŢII LA RĂSCRUCE"Cancel culture" - atentat la democraţie şi libera exprimare

Istoria şi cultura umanităţii se confruntă în această perioadă cu o mare provocare - conceptul "cancel culture" care are drept obiectiv interzicerea a tot ceea ce nu este corect politic cu privire la minorităţile de orice fel şi la diferenţele rasiale. De aceea, sunt scoase din contextul istoric atitudinile, faptele, evenimentele petrecute în legătură cu sclavia negrilor, cu discriminarea femeilor, minorităţilor sexuale şi oricăror altor minorităţi, iar persoanele care au avut legătură cu astfel de fapte sau care au relatat despre ele în diferite opere literare sau artistice sunt blamate de adepţii noului concept.

Filmele artistice, desenele animate şi cărţile au început să fie modificate sau interzise în urma evoluţiei exponenţiale a fenomenului de anulare culturală. Statuile unor importante personalităţi din istoria SUA sunt dărâmate sau înlocuite cu altele, agreate de membrii noii mişcări. Romanului Agathei Christie, "Zece negri mititei", i-a fost schimbat titlul din cauza cuvântului "negri". "Pe aripile vântului" este considerat astăzi un roman nerealist deoarece prezintă edulcorat viaţa sclavilor. Protagonista din viitorul film "Albă ca Zăpada" va fi o persoană de culoare, în timp ce J.K. Rowling, autoarea seriei de cărţi pentru adolescenţi "Harry Potter", a fost blamată public pentru comentariile împotriva transgenderilor.

În ultimii ani, mai mulţi actori de pe Broadway şi-au pierdut slujbele din cauza glumelor cu iz rasist sau la adresa unor minorităţi. Mai mult, în SUA, "Ziua lui Columb" - instituită pentru a comemora sosirea lui Cristofor Columb în America - a fost înlocuită în multe state cu "Ziua Popoarelor Indigene", pentru a aminti umanităţii de crimele făcute de colonişti în rândul nativilor americani.

Se pare că noul trend american a fost adoptat cu braţele larg deschise de societatea europeană, care a început să desconsidere mai multe părţi din trecutul istoric, să le subevalueze, să interzică evocarea anumitor personalităţi din trecutul politic, cultural sau social, care nu ar mai corespunde normelor morale din zilele noastre. Stigmatizarea unor creatori de artă prin prisma apartenenţei lor în cursul vieţii la un curent politic ori ideologic, indexarea pe liste de opere interzise a unei părţi din creaţiile acestora, anularea prezenţei în spaţiul cultural-istoric al umanităţii a unor figuri proeminente care în urmă cu secole ar fi fost adeptele menţinerii în sclavie a oamenilor de culoare, xenofobiei, rasismului sau - mai nou - ar fi contribuit la discriminarea femeilor ori a minorităţilor sexuale, reprezintă o constantă a perioadei în care trăim.

Referitor la acest curent social, Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a declarat recent, la Putna, cu prilejul unei întruniri a studenţilor din ţara noastră, că singurele mijloace de combatere a "cancel culture" sunt democraţia şi o educaţie sănătoasă. Educaţia - ca mijloc de combatere a "cancel culture" - reiese şi dintr-un studiu efectuat în SUA de Pew Reasearch Center în care se arată că mai predispuşi la acceptarea noului curent social sunt persoanele cu studii medii sau cu un nivel redus de educaţie formală, decât persoanele cu studii superioare, fie ele şi postliceale.

• "Cancel culture" - între pseudo-rolul de justiţie socială şi o formă de intimidare a adversarilor politici şi nu

numai

De altfel, conceptul "cancel culture" a fost temă de dezbatere la Convenţia Naţională Republicană, care a avut loc anul trecut în SUA şi care s-a încheiat cu o rezoluţie ce a vizat chiar în mod explicit fenomenul, descriindu-l ca unul ce "urmăreşte ştergerea istoriei, încurajează nelegiuirea, schimbă cetăţenii şi încalcă libera exprimare".

Republicanii consideră că promovarea acestui nou concept a fost posibilă în contextul apariţiei şi dezvoltării mişcărilor Black Lives Matter, #MeToo şi LGBTQ+, mişcări ce se manifestă ca forţe dominante de impunere a unor tendinţe sociale şi politice şi chiar de influenţare a deciziilor politice.

Aceste mişcări au beneficiat de promovarea masivă pe reţelele de socializare, iar conceptul "cancel culture" îmbrăţişat de ele a început să prindă contur din ce în ce mai mult, mai ales în unele zone ale societăţii, în care oamenii se simt discriminaţi sau frustraţi din cauza eşecurilor personale.

Unii analişti susţin că noul concept poate servi drept remediu pentru sentimentul de neputinţă pe care îl simt mulţi oameni, care ar dori să anuleze anumite părţi sau pasaje din trecutul umanităţii, prin scoaterea unor evenimente sau fapte din contextul istoric.

"Afirmaţiile justiţiei rasiale au răsturnat elitele liberale în moduri interesante şi profunde şi le-au lăsat nesigure în privinţa revizuirii istoriei, a paşilor ce ar trebui întreprinşi în acest sens şi a numărului celor care doresc, într-adevăr, schimbări radicale", afirma, în martie 2021, Benjamin Wallace-Wells în editorialul "Cancel Culture is not a movement" scris pentru publicaţia The New Yorker.

În dezbaterile din SUA pe acest subiect, unii dintre experţii şi analişti sociali şi politici văd conceptul "cancel culture" ca o vânătoare de vrăjitoare prin prisma forţei de neoprit ce ruinează cariera oricui îndrăzneşte să depăşească limitele morale ale societăţii. Ei arată că, din păcate, beneficiind de sprijinul reţelelor de socializare, pentru adepţii noului curent acest proces de tragere publică la răspundere a devenit un instrument important al justiţiei sociale pe care o pot înfăptui personal. În aceste condiţii, analiştii americani concluzionează că se poate spune că noul concept "cancel culture" este o formă a mulţimilor de intimidare nemiloasă a tuturor celor care nu împărtăşesc cu ele acelaşi tip de valori sau aceeaşi ideologie.

• Ioan-Aurel Pop despre conceptul Cancel Culture: "Cel mai rău lucru pe lumea asta este să ne dicteze cineva cum să gândim, ce să citim, pe cine să preţuim"

Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române a criticat aspru cenzura practicată, în zilele noastre prin intermediul cancel culture, cu privire la operele culturale ale trecutului, dar şi la personalităţile istorice controversate.

"Astăzi minorităţile fac liste, indexuri de cărţi interzise, distrug şi profanează statui, interzic conferinţe care să vorbească despre anumite personalităţi. (...) Acuma se spune că e o mişcare neomarxistă şi are orientări neomarxiste categorice. Trecem din democraţie în dictatură. Ni se spune ce să citim, cum să citim, ce statui să facem, pe care să le dărâmăm. (...) Cel mai rău lucru pe lumea asta este să ne dicteze cineva cum să gândim, ce să citim, pe cine să preţuim. (...) Or, oamenii mai bătrâni ştiu că dictaturile, că-s de stânga, că-s de dreapta, ajung la controlul societăţii, la restrângerea libertăţilor, la cenzură.

Răspunsul nostru ar trebui să fie apărarea democraţiei", a afirmat Ioan-Aurel Pop, la Congresul studenţesc aniversar, care a avut loc săptămâna trecută la Mânăstirea Putna.

Domnia sa susţine că sunt inadmisibile condamnarea în SUA a lui Cristofor Columb, scriitoarelor Margareth Mitchell şi Harriet Beecher Stowe, autoarele romanelor "Pe aripile vântului" şi "Coliba unchiului Tom", şi punerea în discuţie pe continentul european a lipsei de concordanţă între normele actuale sociale şi operele lui Miguel de Cervantes, William Shakespeare şi Ludwig van Beethoven, deoarece acţiunile şi operele respective sunt scoase din contextul în care au fost realizate.

"Eminescu a fost acuzat de xenofobie. (...) A fost acuzat că are cuvinte aspre faţă de străini. Şi au ajuns acum să îi interzică iară - precum au făcut comuniştii - poezia Doină. «Vin moscalii de-a călare». Păi, dacă veneau? Păi dacă ţara era luată jumătate de către ei? Ce să fi zis Eminescu? Că ne înfrăţim cu moscalii? Şi eu am avut curiozitatea să văd cât de înapoiat e Eminescu. Şi am luat toţi marii scriitori ai secolului XIX de la diferite popoare, de la Puşkin până la Sienkiewicz, laureatul premiului Nobel, care a scris multe dar un roman foarte apreciat - Quo vadis. L-am luat pe Petofi Sandor, pe Taras Şevcenko, şi ce am descoperit? Toţi în felul lor au cuvinte rele faţă de anumiţi străini. Nimeni nu-i perfect. Dacă vă uitaţi ce spune Petofi despre slovaci şi despre români... Şi el era sârb sau... Pentru că îl chema Petrovici înainte de a-l chema Petofi. Dacă ajungem să ne orientăm în felul ăsta, vom şterge din istoria lumii şi din istoria noastră toate valorile", susţine preşedintele Academiei Române.

Ioan-Aurel Pop afirmă că singurele remedii pentru combaterea acestui nou concept sunt întărirea democraţiei şi a sistemului educaţional, care să aibă la bază o cultură serioasă.