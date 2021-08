Trendul ascendent al indicelui BET, ce a demarat în a doua parte a anului trecut, a intrat într-o fază de consolidare luna trecută, pe fondul unor volume reduse faţă de cele obişnuite pentru piaţa noastră. Coşul de acţiuni a încheiat luna iulie la 11.848,61 de puncte, cu 0,21% sub nivelul de la finele lui iunie, perioadă în care a tatonat pragul de 12.000 de puncte, unde a construit o rezistenţă.

În plan extern, majoritatea indicilor importanţi din Statele Unite şi Europa de Vest au avut creşteri reduse, într-o lună dominată de raportările financiare ale companiilor pentru primul semestru, respectiv ce de-al doilea trimestru al anului. Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1,25%, în iulie, în timp ce Standard&Poor's 500 a crescut cu 2,27%, iar Nasdaq Composite s-a apreciat cu 1,16%, toate cele trei coşuri de acţiuni navigând în zone de maxime istorice.

• Creştere cu 6,5% a PIB-ului din Statele Unite în trimestrul al doilea, cea mai puternică economie a lumii depăşind maximul pre-pandemic

Circa o treime dintre companiile din indicele S&P 500 şi-au publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea, 87% depăşind estimările analiştilor, pe fondul revenirii puternice a cererii şi a nivelurilor ridicate de profitabilitate, conform Bloomberg. În linie cu aşteptările pieţei, Rezerva Federală a lăsat neschimbată dobânda de politică monetară şi cantitatea de obligaţiuni cumpărată lunar, iar prin discursul avut, preşedintele Jerome Powell a sugerat că Fed-ul nu se pregăteşte să ridice rata dobânzii cheie prea curând. Economia Statelor Unite a avut o creştere anualizată de 6,5% în trimestrul al doilea, conform estimărilor iniţiale publicate de Biroul pentru analiză economică din SUA, sub estimările de 8,5%, dar chiar şi aşa a depăşit în valori absolute maximul pre-pandemic, atins în trimestrul al patrulea din 2019.

De partea noastră a Atlanticului, în plin sezon de raportări financiare, indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 1,91%, în iulie, în timp ce DAX30 al bursei din Frankfurth s-a apreciat cu 0,09%, iar FTSE 100, al pieţei londoneze, a scăzut cu 0,07%. Banca Central Europeană şi-a păstrat neschimbată politica monetară dar şi-a modificat strategia privind inflaţia, de la ţintirea unei rate anuale mai mică dar apropiată de 2%, la o ţintă simetrică de inflaţie de 2%.

• Dividendele acordate de TeraPlast duc indicele BET-TR în teritoriul pozitiv

Spre deosebire de Europa de Vest şi Statele Unite, la Bucureşti sezonul raportărilor financiare abia a început, până în prezent din indicele BET doar TeraPlast (TRP) şi OMV Petrom (SNP) prezentându-se în faţa investitorilor cu performanţa din prima parte a anului. În aceste condiţii, indicele BET-TR, ce reflectă şi dividendele plătite de companiile din BET, a urcat cu 0,19%, la 20.658,97 de puncte, în timp ce indicele extins BET-XT, ce reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate 25 de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, a scăzut cu 0,53% luna trecută, la 1.046,31 de puncte.

Banca Transilvania (TLV) şi BRD-Groupe Societe Generale (BRD), cele două bănci din indici, au avut evoluţii oarecum asemănătoare în iulie. Acţiunile instituţiei din Cluj, au urcat cu 2,75%, până la 2,8 lei, în timp ce titlurile BRD au încheiat luna trecută la preţul de 18 lei, echivalentul unui avans de 2,86%. Analiştii şi brokerii din piaţa noastră se aşteaptă la rezultate financiare pozitive pentru sectorul bancar, domeniu ciclic, ce în condiţii normale ar trebui să fie bine poziţionat în etapa din ciclul economic în care ne aflăm. În plus, BCE a anunţat că va ridica, după luna septembrie, interdicţia plăţii dividendelor şi a răscumpărării de acţiuni, măsuri adoptate pentru a proteja instituţiile de credit faţă de şocul Covid-19.

De altfel, la finele săptămânii trecute, Banca Transilvania a convocat acţionarii pentru aprobarea alocării sumei de jumătate de miliard de lei ca dividende, atât din profitul anului trecut cât şi din rezerve.

• Declin de 1,85% pentru indicele energetic BET-NG

Dacă sectorul bancar a avut creşteri, acţiunile companiilor de energie şi utilităţi au avut în mare parte scăderi, ceea ce a făcut ca indicele BET-NG să încheie luna la 770,17 puncte, cu 1,85% sub nivelul de la finele lui iunie, cel mai mare declin din rândul coşurilor de acţiuni de la BVB.

Acţiunile OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător de petrol din Sud-Estul Europei, au scăzut în iulie cu 2,59%, până la 0,414 lei, într-o lună în care preţul contractelor futures ale ţiţeiului Brent (relevant pentru piaţa europenă) cu scadenţa în octombrie a urcat cu 1,6%. Cotaţiile au avut o volatilitate ridicată, apărută pe fondul negocierilor dintre ţările ce formează OPEC+, care până la urmă au ajuns la un acord privind creşterea producţiei începând cu luna august, pentru a ţine sub control preţurile pe măsură ce economia globală îşi revine după criza Covid.

Pentru primele şase luni ale anului OMV Petrom a raportat un profit net de 980 milioane de lei, cu 13% peste cel din ianuarie-iunie 2020, în timp ce creşterea veniturilor din vânzări a fost de numai 1%, pe seama preţurilor mai ridicate ale produselor petroliere. Rezultatele nu au convins investitorii, astfel încât acţiunile SNP au coborât cu 2,23% în ziua raportării.

• Scăderi pe linie pentru acţiunile companiilor de utilităţi

Titlurile companiilor de utilităţi au scăzut la unison luna trecută, sector de la care brokerii şi analiştii se aşteaptă să aibă performanţe sub media pieţei şi punctual chiar sub cele de anul trecut. Acţiunile Conpet (COTE) au coborât cu 4,44%, la 81,8 lei, cele ale Transelectrica (TEL) s-au depreciat cu 0,8%, până la 24,7 lei, iar titlurile Transgaz (TGN), companie care a scăpat de alocarea de dividende de 90% din profitul anului trecut, au coborât cu 3,39%, până la 270,5 lei.

Acţiunile Electrica (EL) au încheiat luna trecută la preţul de 12,54 lei, în scădere cu 2,03%, furnizorul şi distribuitorul de energie electrică găsindu-se pe lista de la care analiştii se aşteaptă la rezultate mai slabe, în condiţiile în care preţul crescut al energiei poate avea impact negativ asupra performanţei companiei.

• Corecţia ex-dividend împinge cotaţia TeraPlast în teritoriul negativ

În luna în care s-a înregistrat data ex-dividend pentru alocarea din rezultatul primului trimestru, ce a inclus banii primiţi pentru divizia Steel, acţiunile TeraPlast (TRP) au coborât cu 4,91%, la 0,929 lei. Pentru primele şase luni ale acestui an, producătorul de materiale de construcţii a raportat un profit net consolidat de 28,67 milioane de lei, în creştere cu 71,8%, în timp ce veniturile din contractele cu clienţii au fost de 272,9 milioane de lei, mai mari cu 39,8%. TeraPlast a fost vedeta Pieţei Principale de la BVB în ultimul an şi, ţinând cont de contextul economic actual, există permise importante ca producătorul de materiale de construcţii să continue să performeze.

Titlurile Purcari Wineries (WINE) au scăzut cu 8,1%, până la 14,75 în preţuri ajustate, cel mai mare declin din BET, în luna în care s-a realizat efectiv majorarea de capital prin alocare de acţiuni gratuite. După cum era de aşteptat, cel mai mare declin zilnic, de 4,1%, a apărut în sesiunea din 19 iulie, când cei care deţineau acţiuni WINE doar pentru a primi gratuite, au vândut. Alături în primul rând de Sphera Franchise Group (SFG), Purcari este între companiile care beneficiază de redeschiderea sectorului HoReCa.

• Discount-uri de tranzacţionare situate între 37% pentru SIF Transilvania şi 58% pentru SIF Banat-Crişana

Indicele BET-FI, al SIF-urilor şi Fondul Proprietatea (FP), a scăzut cu 1,65%, până la 51.845,12 puncte, într-o lună în care, cu excepţia titlurilor SIF Transilvania (SIF3), toate acţiunile din componenţa sa au scăzut.

Cel mai mic declin, de 0,65%, l-au avut titlurile FP, care au încheiat luna la preţul de 1,838 lei. Acţiunile fondului închis de investiţii sunt susţinute de răscumpărările efectuate de emitent, iar FP va distribui încă un dividend suplimentar în acest an, după votul acţionarilor de luna trecută.

SIF-urile au devenit Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor de retail, dar doar cu numele, deoarece în realitate sunt controlate de câteva grupuri, ce deţin prin diferite fonduri interpuse câte 20-30% din fiecare societate şi deţineau şi înainte să fie eliminat pragul de 5%.

La finele lunii trecute, Fondul Proprietatea avea un discount faţă de Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) de 0,65%, peste obiectivul de sub 15% al Franklin Templeton, administratorul fondului. SIF-urile se tranzacţionau la discount-uri situate între 36,7% pentru SIF Transilvania şi 57,9% în cazul SIF Banat-Crişana (SIF1).

• Acţiunile One United încheie luna cu 1,97 lei, cu 1,5% sub preţul din ofertă

Acţiunile One United Properties (ONE) au intrat la tranzacţionare în Piaţa Principală a BVB în data de 12 iulie, după oferta publică pe care dezvoltatorul imobiliar a derulat-o între 22 iunie şi 2 iulie, prin care compania a vândut 130 milioane de acţiuni noi, echivalenul unei majorări de 10%. Operaţiunea s-a încheiat la preţul de 2 lei/titlu, astfel încât compania a venit la BVB cu o evaluare de 2,86 miliarde de lei, nu cu mult sub cea a Transgaz de la acel moment, 3,25 miliarde de lei.

Acţiunile ONE au încheiat luna la preţul de 1,97 lei, cu 1,5% sub cel din ofertă, după ce în data de 27 iulie atinseseră un minim de 1,795 lei. Revenirea a venit în ultimele două sesiuni din iunie, îndeosebi pe fondul perspectivei ca ONE să acorde dividende şi acţiuni gratuite, propuneri ce au nevoie de aprobarea acţionarilor în septembrie.

Tot atunci se va supune votului constituirea unei noi clase de acţiuni cu vot multiplu pentru cei doi fondatori, demers care în trecut a fost respins la Registrul Comerţului deoarece legea societăţilor comerciale nu permite astfel de acţiuni.

Tot în Piaţa Principală, luna trecută a fost listată a doua emisiune de obligaţiuni verzi ale Raiffeisen Bank, în valoare de 1,2 miliarde de lei.

• Acţiunile Simtel Team, Air Claim, Visual Fan şi Arctic Stream au debutat în Piaţa AeRO

În Piaţa AeRO au fost patru listări de acţiuni şi trei de obligaţiuni, luna trecută. Startul a fost dat de Simtel Team (SMTL), companie de inginerie şi tehnologie ale cărei acţiuni au încheiat luna la preţul de 28,2 lei, mai mult decât dublu faţă de cel la care s-a închis plasamentul privat, de 13 lei.

Titlurile Air Claim (CLAIM), societate ce facilitează obţinerea de despăgubiri pentru pasagerii transportului aerian, au intrat la tranzacţionare în data de 23 iulie, încheind prima zi la un preţ aproape dublu faţă de cel din plasament. În următoarea zi, directorul general şi-a vândut întreaga participaţie de circa 4,13% pe care o avea înainte de listare. Piaţa a interpretat mişcarea ca pe un semn de neîncredere în perspectivele companiei, astfel încât în data de 27 iulie cotaţia CLAIM a căzut puternic, cu 16,81%, la 9,4 lei. Chiar şi aşa acţiunile Air Claim au încheiat luna la preţul de 8,9 lei, peste cel din plasamentul privat, de 6,21 lei.

Titlurile Visual Fan, companie ce deţine brandul Allview, au debutat în Piaţa AeRO în data de 26 iulie, şi au închiat luna la preţul de 129 de lei, cu 7,8% sub cel din plasamentul privat. Acţiunile Arctic Stream (AST), integrator de infrastructură şi securitate IT, au intrat la tranzacţionare în data de 29 iulie, finalul lunii găsind titlurile AST la preţul de 34 de lei, cu 36% mai mare decât cel din plasamentul privat, de 25 de lei/titlu. În ceea ce priveşte obligaţiunile, titlurile Zebra Pay, Vivre Deco şi Best Jobs şi-au făcut debutul luna trecută în Piaţa AeRO.

Tot luna trecută a intrat la tranzacţionare ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, prin care Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 184 milioane de euro.

• Craig Fehr, Edward Jones Investments: "Aşteptările privind creşterea cu două cifre a profiturilor în acest an, cât şi în următorul ar trebui, în opinia noastră, să menţină vântul din spate al pieţei"

Am intrat în luna august, iar la Bursa de Valori Bucureşti majoritatea companiilor îşi vor publica rezultatele financiare pentru prima parte a anului, brokerii şi analiştii având în ansamblu aşteptări pozitive de la cei mai mulţi emitenţi.

În plan internaţional, atenţia este captată de modul în care se manifestă varianta delta a coronavirusului, de evoluţia pieţelor din China în condiţiile represiunilor autorităţilor de la Beijing asupra companiilor de internet, a celor ce prestează serivicii de educaţie dar şi din alte industrii, precum şi pe rezultatele emitenţilor din Statele Unite şi Europa.

Craig Fehr, CFA, analist la Edward Jones Investments, consideră că fundamentele trendului ascendent ale pieţelor din Statele Unite rămân sănătoase, dar există elemente ce pot declanşa corecţii, conform ultimului său raport de luna trecută.

În opinia sa, sporirea incertitudinilor legate de cursul pandemiei, aşteptările ridicate privind ritmul de creştere economică şi o schimbare în ceea ce priveşte stimulul acordat de Rezerva Federală, cresc probabilităţile apariţiei unei retrageri mai consistente a pieţei, în acest an.

Dar, coloana vertebrală care susţine piaţa este robustă, susţine analistul CFA, argumentând că politica Fed-ului este încă acomodativă, economia va creşte într-un ritm peste medie, iar câştigurile companiilor - factor de bază al performanţei pieţei pe termen lung - sunt în creştere. "Aşteptările privind creşterea cu două cifre a profiturilor în acest an cât şi în următorul ar trebui, în opinia noastră, să menţină vântul din spate al pieţei", spune Craig Fehr.